«Ливерпуль» — «Наполи»: Хвича и Осимхен не пустят Клоппа на первое место
1 ноября в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» и «Наполи» разыграют первое место в квартете А. Игра пройдет в Англии на стадионе «Энфилд» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, старт трансляции — в 22.45 мск. Хозяевам для того, чтобы потеснить соперника с первой строчки, нужно победить с разницей в четыре и более мяча.
Коэффициенты букмекеров на матч ЛЧ «Ливерпуль» — «Наполи» 1 ноября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Ливерпуль» серьезным фаворитом. На победу красных можно поставить с коэффициентом 1.70, вероятность такого результата — примерно 58%. Ничья доступна за 4.60 (20%), а успех «Наполи» — за чуть меньшие 4.50 (22%).
Команда Лучано Спаллетти еще ни разу не проиграла в этом сезоне ни в одном турнире. Вариант Х2 идет за 2.23.
Также неаполитанцы играют очень агрессивно и результативно — в девяти матчах из десяти последних с их участием прошел «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.51, ТМ 2.5 — в 2.55.
Эксперты уверены, что команды обменяются точными ударами, коэффициент на это — 1.54. На обратный исход — 2.48.
Что покажут лидеры клубов — Мохамед Салах и Хвича Кварацхелия? На гол египтянина котировка — 2.30, на забитый грузином мяч — 5.00.
Пенальти доступен за 2.40, удаление — за 4.00. В первом матче «Наполи» дважды получил право на 11-метровый.
Наиболее вероятный точный счет — 2:1 в пользу «Ливерпуля» за 8.00.
«Ливерпуль» — «Наполи»: прогноз и анализ матча 6-го тура ЛЧ 1 ноября 2022 года
«Нельзя защищаться так, как мы защищались в эпизоде со вторым голом. Но мы так защищались, поэтому и проиграли», — жаловался после поражения от «Лидса» (1:2) в последнем туре АПЛ Клопп. Немец также заметил, что на негативные результаты команды влияют травмы — красные играют практически одним составом с самого начала сезона.
Ситуация на самом деле кошмарная, потому что за последние две недели «Ливерпуль» уступил последней и предпоследней командам чемпионата, забив в этих матчах всего один мяч. Против «Лидса» не помогла даже магия ван Дейка — с ним в составе мерсисайдцы на «Энфилде» не проигрывали ни разу за четыре года. Теперь же серия из 70 матчей прервалась.
Несмотря на окутавший клуб негатив и девятое место в АПЛ, в целом «Ливерпуль» показывает неплохой футбол в атаке: например, вратарь «Лидса» Мелье совершил рекордные для чемпионата Англии этого сезона девять сейвов. Ранее семь ударов в створ потащил голкипер «Ноттингема». Кажется, красным банально не везет, плюс Салаху в одиночку трудно тащить клуб, пока Нуньес запарывает очевидно голевые моменты.
С обороной ситуация вроде бы тяжелее: может показаться, что красные много пропускают, но на самом деле это не так — 1.25 мяча в среднем в АПЛ и 1.2 в ЛЧ. Тот же «Сити» в чемпионате вынул мяч из ворот 11 раз, «Тоттенхэм» и «МЮ» — 16. Проблема команды Клоппа именно в отсутствии баланса между обороной и атакой: если в прошлых сезонах, пропуская один или два мяча, красные забивали на один больше, то в этом такого не происходит. При этом на ИТБ1 (1.5) в игре с «Наполи» котировка небольшая — 1.59. Кажется, эксперты верят в агрессию хозяев.
Проблема предстоящего матча для мерсисайдцев в том, что «Наполи» — одна из двух лучших команд сезона в Европе, не проигравшая еще ни разу (вторая — «ПСЖ»). Неаполитанцы после победы над «Сассуоло» (4:0) продлили победную серию до рекордных для себя 13 матчей. Хвича и Осимхен разрывают соперников в клочья: Виктор лидирует в гонке бомбардиров серии А с семью голами (7+1), у Кварацхелии — 6+5 и третье место.
Команда Спаллетти не только здорово смотрится в атаке, но и прекрасна в защите. В той же Лиге чемпионов «Наполи» отличается в среднем четыре раза за матч, а пропускает всего один мяч. Именно такой футбол показывал в последние годы «Ливерпуль», но сейчас он от этого очень далек.
Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Наполи»
Последний матч против «Лидса» доказывает, что «Ливерпуль» спокойно может пропустить на «Энфилде» два мяча даже от аутсайдера АПЛ. А «Наполи» в данный момент играет на уровне топ-клубов мира и заслуженно лидирует как в серии А, так и в Лиге чемпионов.
В этом сезоне «азурри» не забили только в одном из 17 матчей во всех турнирах, а в 13 из них отличились больше одного раза. «Ливерпуль» же отыграл всухую лишь шесть из 19 встреч. Завершить без пропущенного гола игру с «Наполи» будет невероятно тяжело.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1) за 1.70 (в случае если «Наполи» забьют только один мяч, сумма ставки вернется на счет).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|4 : 1
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|6 : 1
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|1 : 2
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|0 : 1
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2