Нападающие «азурри» сеют в соперниках страх.

1 ноября в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» и «Наполи» разыграют первое место в квартете А. Игра пройдет в Англии на стадионе «Энфилд» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, старт трансляции — в 22.45 мск. Хозяевам для того, чтобы потеснить соперника с первой строчки, нужно победить с разницей в четыре и более мяча.

Коэффициенты букмекеров на матч ЛЧ «Ливерпуль» — «Наполи» 1 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Ливерпуль» серьезным фаворитом. На победу красных можно поставить с коэффициентом 1.70, вероятность такого результата — примерно 58%. Ничья доступна за 4.60 (20%), а успех «Наполи» — за чуть меньшие 4.50 (22%).

Команда Лучано Спаллетти еще ни разу не проиграла в этом сезоне ни в одном турнире. Вариант Х2 идет за 2.23.

Также неаполитанцы играют очень агрессивно и результативно — в девяти матчах из десяти последних с их участием прошел «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.51, ТМ 2.5 — в 2.55.

Эксперты уверены, что команды обменяются точными ударами, коэффициент на это — 1.54. На обратный исход — 2.48.

Что покажут лидеры клубов — Мохамед Салах и Хвича Кварацхелия? На гол египтянина котировка — 2.30, на забитый грузином мяч — 5.00.

Пенальти доступен за 2.40, удаление — за 4.00. В первом матче «Наполи» дважды получил право на 11-метровый.

Наиболее вероятный точный счет — 2:1 в пользу «Ливерпуля» за 8.00.

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«Нельзя защищаться так, как мы защищались в эпизоде со вторым голом. Но мы так защищались, поэтому и проиграли», — жаловался после поражения от «Лидса» (1:2) в последнем туре АПЛ Клопп. Немец также заметил, что на негативные результаты команды влияют травмы — красные играют практически одним составом с самого начала сезона.

Ситуация на самом деле кошмарная, потому что за последние две недели «Ливерпуль» уступил последней и предпоследней командам чемпионата, забив в этих матчах всего один мяч. Против «Лидса» не помогла даже магия ван Дейка — с ним в составе мерсисайдцы на «Энфилде» не проигрывали ни разу за четыре года. Теперь же серия из 70 матчей прервалась.

Несмотря на окутавший клуб негатив и девятое место в АПЛ, в целом «Ливерпуль» показывает неплохой футбол в атаке: например, вратарь «Лидса» Мелье совершил рекордные для чемпионата Англии этого сезона девять сейвов. Ранее семь ударов в створ потащил голкипер «Ноттингема». Кажется, красным банально не везет, плюс Салаху в одиночку трудно тащить клуб, пока Нуньес запарывает очевидно голевые моменты.

С обороной ситуация вроде бы тяжелее: может показаться, что красные много пропускают, но на самом деле это не так — 1.25 мяча в среднем в АПЛ и 1.2 в ЛЧ. Тот же «Сити» в чемпионате вынул мяч из ворот 11 раз, «Тоттенхэм» и «МЮ» — 16. Проблема команды Клоппа именно в отсутствии баланса между обороной и атакой: если в прошлых сезонах, пропуская один или два мяча, красные забивали на один больше, то в этом такого не происходит. При этом на ИТБ1 (1.5) в игре с «Наполи» котировка небольшая — 1.59. Кажется, эксперты верят в агрессию хозяев.

Проблема предстоящего матча для мерсисайдцев в том, что «Наполи» — одна из двух лучших команд сезона в Европе, не проигравшая еще ни разу (вторая — «ПСЖ»). Неаполитанцы после победы над «Сассуоло» (4:0) продлили победную серию до рекордных для себя 13 матчей. Хвича и Осимхен разрывают соперников в клочья: Виктор лидирует в гонке бомбардиров серии А с семью голами (7+1), у Кварацхелии — 6+5 и третье место.

Команда Спаллетти не только здорово смотрится в атаке, но и прекрасна в защите. В той же Лиге чемпионов «Наполи» отличается в среднем четыре раза за матч, а пропускает всего один мяч. Именно такой футбол показывал в последние годы «Ливерпуль», но сейчас он от этого очень далек.

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Наполи»

Последний матч против «Лидса» доказывает, что «Ливерпуль» спокойно может пропустить на «Энфилде» два мяча даже от аутсайдера АПЛ. А «Наполи» в данный момент играет на уровне топ-клубов мира и заслуженно лидирует как в серии А, так и в Лиге чемпионов.

В этом сезоне «азурри» не забили только в одном из 17 матчей во всех турнирах, а в 13 из них отличились больше одного раза. «Ливерпуль» же отыграл всухую лишь шесть из 19 встреч. Завершить без пропущенного гола игру с «Наполи» будет невероятно тяжело.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1) за 1.70 (в случае если «Наполи» забьют только один мяч, сумма ставки вернется на счет).