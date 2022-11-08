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«Манчестер Сити» — «Челси»: Холанн голоден до побед и голов

Прогноз и ставка на матч Кубка лиги «Манчестер Сити» — «Челси» 9 ноября 2022 года
Евгений Коростелев
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Эрлинг Холанн празднует гол.
Фото Global Look Press
Норвежец вернулся после травмы и сразу забил победный «Фулхэму».

На этой неделе в Англии в борьбу на стадии третьего раунда Кубка лиги вступят команды из АПЛ. Уже на этой стадии болельщиков ждет огненная вывеска — «Манчестер Сити» сразится с «Челси». Игра состоится 9 ноября на стадионе «Этихад» и начнется в 23.00 по московскому времени. В России трансляция встречи недоступна.

Англия. Кубок лиги. 1/16 финала
09 нояб, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Челси

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги «Манчестер Сити» — «Челси» 9 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Сити» серьезным фаворитом встречи. На победу «горожан» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.48, вероятность исхода — примерно 67%. Успех «Челси» предложен за 7.00 (13%), ничья — за 4.80 (20%).

Синие обыграли команду Пепа Гвардиолы в трех из пяти последних матчей. На то, что гости не уступят за 90 минут, котировка — 2.75.

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Тотал больше 2.5 мяча можно взять за солидные 1.63, ТМ 2.5 — за 2.28. Но стоит отметить, что в четырех очных играх из пяти предыдущих команды забивали меньше двух голов.

Вариант «обе забьют» оценен в 1.80, обратный исход — в 2.00.

В последнем туре АПЛ «Сити» вырвал победу у «Фулхэма» благодаря голу с пенальти. 11-метровый во встрече с «Челси» можно оформить за 2.40.

Наиболее вероятный результат, по мнению экспертов, — победа хозяев со счетом 2:0 за 7.20.

При этом выход и той и другой команды в следующий раунд в серии пенальти оценен в 8.40.

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Жеребьевка Кубка английской лиги в этом сезоне подарила топ-пару уже на стадии третьего раунда, что замечательно для болельщиков, но горестно для команд — вряд ли кто-то из них собирался вылететь из турнира так рано. Однако для «Челси» попадание на «Сити» в каком-то смысле подарок: можно красиво попрощаться с турниром, который явно лишний в жутко плотном графике этого сезона. Тем более синие сейчас решают другие задачи — им нужно подтянуться к лидерам АПЛ, которые убежали вперед на более чем 10 очков (отставание от «Арсенала» — 13 баллов).

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Именно «канонирам» команда Грэма Поттера уступила в последней игре перед визитом на «Этихад» (0:1). Причем поражение получилось абсолютно закономерным: «Челси» не создал моментов даже на один гол (0.28 xG), в то время как соперник должен был забить минимум дважды (2.38 xG). Эта игра в очередной раз подсветила проблемы синих в атаке, которая обнищала с уходом Вернера и Лукаку. В этом сезоне АПЛ лондонцы забили всего 17 мячей в 13 встречах (то есть 1.30 за 90 минут). На ИТБ2 (1.5) в игре с «Сити» коэффициент — 3.70, на ИТМ2 (1.5) — 1.28.

Против «горожан» «Челси» нужно активизироваться не только впереди, но и в обороне. Синие пропустили в пяти последних матчах во всех турнирах, а от «Брайтона» вообще получили четыре мяча (1:4). Поттеру предстоит поломать голову над тем, как сдержать Эрлинга Холанна, которому потребовалось меньше 30 минут, чтобы забить «Фулхэму» в первом же матче после травмы.

Норвежец наверняка появится на поле, потому что, в отличие от большинства одноклубников, ему не нужно ехать в Катар. А значит, и силы экономить незачем — после игры в Кубке и еще одного тура в чемпионате Эрлинг отправится в отпуск. На счету нападающего уже 23 мяча в 17 матчах во всех турнирах. В среднем на гол ему требуется всего 56 минут, а сдержали его только две команды — «Борнмут» и «Ливерпуль». Получится ли у «Челси» повторить подвиг этих клубов? Вряд ли.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Челси»

С 2014 года «Сити» шесть раз выиграл Кубок английской лиги и наверняка захочет сделать это снова. Хотя в приоритете у «горожан» Лига чемпионов и АПЛ, скамейка и уровень игроков позволяют им замахнуться на квадрупл. Экономить силы и выставлять резерв против «Челси» тоже нет смысла: в ближайшие выходные голубых ждет скромный «Брентфорд».

Лондонцам же играть с «Ньюкаслом», который забрался на третье место в чемпионате и выиграл шесть из последних семи матчей. Поражение от «сорок» может поставить крест на шансах команды Поттера не только выиграть АПЛ, но и попасть в лигочемпионскую четверку. На фоне этой ситуации матч с «Сити» будет для гостей явно не в приоритете. Да и форма у команд разная: «горожане» в десяти последних матчах во всех турнирах проиграли только «Ливерпулю» (0:1) и сыграли две ничьих в ничего не значащих встречах с «Копенгагеном» (0:0) и «Боруссией» (0:0). «Челси» же выиграл только два матча из шести — у «Загреба» и «Зальцбурга» в группе ЛЧ.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1) за 1.74 (в случае победы «Сити» в один мяч сумма ставки вернется на счет).

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ФК Челси
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2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
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Локомотив – Спартак
 - : -
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 - : -
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