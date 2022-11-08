«Арсенал» круче «Барсы» и «МЮ», Черчесов — аутсайдер. Шансы команд на победу в Лиге Европы
Роналду снова без трофея.
7 ноября в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы. Ее участниками стали команды, занявшие третьи места в группах Лиги чемпионов и вторые позиции в Лиге Европы. В результате уже на первой стадии плей-офф образовалась суперпара уровня поздних стадий ЛЧ — «Манчестер Юнайтед» против «Барселоны».
Конечно, такой жребий внес корректировки в шансы всех команд на победу в турнире — у кого-то они повысились, а у кого-то, наоборот, упали. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ проанализировали вероятность оставшихся участников Лиги Европы выиграть трофей.
«Арсенал»
«Канониры» уверенно выиграли группу ЛЕ в противостоянии с ПСВ, «Буде-Глимт» и «Цюрихом». Лондонцы набрали 15 очков (проиграли только голландцам) и, кажется, сыграли всего на 40% своего потенциала. Так можно судить исходя из того, что Микель Артета почти не задействовал основных игроков и давал больше времени молодежи.
Победа в группе позволила «Арсеналу» проскочить стыковой раунд, поэтому у него есть преимущество перед теми же «Барселоной» и «МЮ». А значит, шансы на победу во всем турнире значительно выше — поставить на это можно с коэффициентом 5.00.
«Барселона»
Каталонцы провалились в Лиге чемпионов и второй сезон подряд вылетели в Лигу Европы. Эксперты предполагали, что команда Хави составит конкуренцию в группе «Баварии», но баланс нарушил «Интер» — «нерадзурри» набрали четыре очка в двух играх с каталонцам и квалифицировались в плей-офф ЛЧ следом за Мане и Мюллером.
В прошлогоднем розыгрыше ЛЕ «Барселона» считалась фаворитом, но вылетела уже на стадии четвертьфинала от будущего победителя — франкфуртского «Айнтрахта». Тогда в стыках «блауграна» тоже получила тяжелого соперника в лице «Наполи» (5:3). Теперь же каталонцам предстоит сразиться с «Манчестер Юнайтед», у которого выиграли три последних матча еще во времена Месси. В этот раз придется справляться без него.
Несмотря на серьезность испытания, аналитики верят в «Барсу» и считают ее вторым фаворитом на титул после «Арсенала». Котировка — 6.50.
«Манчестер Юнайтед»
Манкунианцы немного отстают от каталонцев (9.00). Они могли избежать участия в стыковых матчах, но не нагнали в группе «Реал Сосьедад» — команды набрали по 15 очков, но баски оказались выше за счет лучшей разницы мячей (+8 против +7). Как и «Арсенал», «МЮ» задействовал в этом турнире игроков ближайшего резерва: например, тен Хаг тешил самолюбие Криштиану Роналду и подарил тому пять полных матчей плюс 80 минут в игре с «Шерифом».
Легкая небрежность по отношению к турниру обернулась для «красных дьяволов» адским жребием — в первом же раунде на вылет их ждет «Барселона». Наверное, в этом случае тренерский штаб англичан несколько раз подумает, поставить в основу сдавшую португальскую звезду или кого-то из лидеров.
«Ювентус»
Очевидно, что по результатам «Ювентуса» в Лиге чемпионов ударили глобальные проблемы с травмированными — в некоторых матчах в лазарете значилось больше десяти игроков, включая ди Марию, Погба и Влаховича. Соперничать в условиях жестких ограничений с «ПСЖ» и яростной «Бенфикой» было трудно. В результате бьянконери набрали всего три очка и выбыли в Лигу Европы, где эксперты назначили их четвертыми фаворитами.
К рестарту турнира «Ювентус» наверняка подойдет более здоровой и сыгранной командой, которой по силам будет пройти далеко. А попадание на скромный «Нант» в раунде плей-офф рисует для команды Аллегри приятные перспективы. На победу туринцев в Лиге Европы можно поставить за 12.0.
«Аякс», «Бетис» и «Реал Сосьедад»
У чемпионов Нидерландов и двух испанских середняков одинаковые шансы на трофей (успех каждого из них идет за 17.0). «Аяксу» было непросто соперничать в Лиге чемпионов с «Ливерпулем» и «Наполи», поэтому даже набранные шесть очков можно считать успехом. Теперь у амстердамцев есть возможность во второй раз в истории выиграть Лигу Европы после триумфа в 1992-м. Правда, для начала нужно пройти в стыковом раунде «Унион Берлин» — дерзкого выскочку чемпионата Германии.
«Бетис» и «Реал Сосьедад» попали в компанию к «Аяксу», потому что избежали первой стадии плей-офф. Баски заняли первое место в группе с «МЮ», «Омонией» и «Шерифом» и квалифицировались сразу в 1/8, улучшив прошлогодний результат — тогда в 1/16 «Сосьедад» проиграл «Лейпцигу».
«Бетису» было сложно не выйти из квартета с «Лудогорцем» и ХИКом, но пришлось пободаться с «Ромой». В результате севильцы набрали 16 очков и катапультировались в число 16 лучших команд турнира.
Какие шансы у других команд?
Удивительно, но прошлогодний победитель Лиги конференций и один из лидеров чемпионата Италии нового сезона «Рома» идет только восьмым фаворитом у букмекеров. Коэффициент на ее победу — 18.0. Еще грустнее выглядят шансы самого успешного клуба в истории турнира: на успех 6-кратного чемпиона «Севильи» можно поставить за 25.0, так же как на «Байер» и «Фрайбург».
Шансы Головина и Черчесова
«Монако» Александра Головина котируется ниже, чем «Ренн», ПСВ и «Спортинг». Взять триумф монегасков, которые в стыках сыграют с «Байером», можно за 50.0. Удивительно, но аналитики совсем не верят в Станислава Черчесова и его «Ференцварош» (200) — даже бельгийский «Сент-Жиллуаз» и датский «Мидтьюлланн» идут за 100 и 150 соответственно.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|45-7
|39
|
2
|Спартак
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
3
|Ростов
|16
|9
|5
|2
|29-22
|32
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Кр. Советов
|16
|5
|5
|6
|19-22
|20
|
11
|Урал
|16
|5
|3
|8
|19-28
|18
|
12
|Н. Новгород
|16
|4
|4
|8
|19-27
|16
|
13
|Факел
|16
|1
|10
|5
|21-31
|13
|
14
|Локомотив
|16
|3
|4
|9
|19-32
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|16
|1
|3
|12
|7-28
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|- : -
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|- : -
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|15
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|15
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2