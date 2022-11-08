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«Арсенал» круче «Барсы» и «МЮ», Черчесов — аутсайдер. Шансы команд на победу в Лиге Европы

Евгений Коростелев
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Игроки «Барселоны» празднуют гол.
Фото Global Look Press
Набиль Фекир.
Фото Global Look Press
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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Роналду снова без трофея.

7 ноября в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы. Ее участниками стали команды, занявшие третьи места в группах Лиги чемпионов и вторые позиции в Лиге Европы. В результате уже на первой стадии плей-офф образовалась суперпара уровня поздних стадий ЛЧ — «Манчестер Юнайтед» против «Барселоны».

Конечно, такой жребий внес корректировки в шансы всех команд на победу в турнире — у кого-то они повысились, а у кого-то, наоборот, упали. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ проанализировали вероятность оставшихся участников Лиги Европы выиграть трофей.

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«Арсенал»

«Канониры» уверенно выиграли группу ЛЕ в противостоянии с ПСВ, «Буде-Глимт» и «Цюрихом». Лондонцы набрали 15 очков (проиграли только голландцам) и, кажется, сыграли всего на 40% своего потенциала. Так можно судить исходя из того, что Микель Артета почти не задействовал основных игроков и давал больше времени молодежи.

Победа в группе позволила «Арсеналу» проскочить стыковой раунд, поэтому у него есть преимущество перед теми же «Барселоной» и «МЮ». А значит, шансы на победу во всем турнире значительно выше — поставить на это можно с коэффициентом 5.00.

«Барселона»

Каталонцы провалились в Лиге чемпионов и второй сезон подряд вылетели в Лигу Европы. Эксперты предполагали, что команда Хави составит конкуренцию в группе «Баварии», но баланс нарушил «Интер» — «нерадзурри» набрали четыре очка в двух играх с каталонцам и квалифицировались в плей-офф ЛЧ следом за Мане и Мюллером.

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В прошлогоднем розыгрыше ЛЕ «Барселона» считалась фаворитом, но вылетела уже на стадии четвертьфинала от будущего победителя — франкфуртского «Айнтрахта». Тогда в стыках «блауграна» тоже получила тяжелого соперника в лице «Наполи» (5:3). Теперь же каталонцам предстоит сразиться с «Манчестер Юнайтед», у которого выиграли три последних матча еще во времена Месси. В этот раз придется справляться без него.

Несмотря на серьезность испытания, аналитики верят в «Барсу» и считают ее вторым фаворитом на титул после «Арсенала». Котировка — 6.50.

«Манчестер Юнайтед»

Манкунианцы немного отстают от каталонцев (9.00). Они могли избежать участия в стыковых матчах, но не нагнали в группе «Реал Сосьедад» — команды набрали по 15 очков, но баски оказались выше за счет лучшей разницы мячей (+8 против +7). Как и «Арсенал», «МЮ» задействовал в этом турнире игроков ближайшего резерва: например, тен Хаг тешил самолюбие Криштиану Роналду и подарил тому пять полных матчей плюс 80 минут в игре с «Шерифом».

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Легкая небрежность по отношению к турниру обернулась для «красных дьяволов» адским жребием — в первом же раунде на вылет их ждет «Барселона». Наверное, в этом случае тренерский штаб англичан несколько раз подумает, поставить в основу сдавшую португальскую звезду или кого-то из лидеров.

«Ювентус»

Очевидно, что по результатам «Ювентуса» в Лиге чемпионов ударили глобальные проблемы с травмированными — в некоторых матчах в лазарете значилось больше десяти игроков, включая ди Марию, Погба и Влаховича. Соперничать в условиях жестких ограничений с «ПСЖ» и яростной «Бенфикой» было трудно. В результате бьянконери набрали всего три очка и выбыли в Лигу Европы, где эксперты назначили их четвертыми фаворитами.

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К рестарту турнира «Ювентус» наверняка подойдет более здоровой и сыгранной командой, которой по силам будет пройти далеко. А попадание на скромный «Нант» в раунде плей-офф рисует для команды Аллегри приятные перспективы. На победу туринцев в Лиге Европы можно поставить за 12.0.

«Аякс», «Бетис» и «Реал Сосьедад»

У чемпионов Нидерландов и двух испанских середняков одинаковые шансы на трофей (успех каждого из них идет за 17.0). «Аяксу» было непросто соперничать в Лиге чемпионов с «Ливерпулем» и «Наполи», поэтому даже набранные шесть очков можно считать успехом. Теперь у амстердамцев есть возможность во второй раз в истории выиграть Лигу Европы после триумфа в 1992-м. Правда, для начала нужно пройти в стыковом раунде «Унион Берлин» — дерзкого выскочку чемпионата Германии.

«Бетис» и «Реал Сосьедад» попали в компанию к «Аяксу», потому что избежали первой стадии плей-офф. Баски заняли первое место в группе с «МЮ», «Омонией» и «Шерифом» и квалифицировались сразу в 1/8, улучшив прошлогодний результат — тогда в 1/16 «Сосьедад» проиграл «Лейпцигу».

Набиль Фекир. Фото Global Look Press
Набиль Фекир.
Фото Global Look Press

«Бетису» было сложно не выйти из квартета с «Лудогорцем» и ХИКом, но пришлось пободаться с «Ромой». В результате севильцы набрали 16 очков и катапультировались в число 16 лучших команд турнира.

Какие шансы у других команд?

Удивительно, но прошлогодний победитель Лиги конференций и один из лидеров чемпионата Италии нового сезона «Рома» идет только восьмым фаворитом у букмекеров. Коэффициент на ее победу — 18.0. Еще грустнее выглядят шансы самого успешного клуба в истории турнира: на успех 6-кратного чемпиона «Севильи» можно поставить за 25.0, так же как на «Байер» и «Фрайбург».

Шансы Головина и Черчесова

«Монако» Александра Головина котируется ниже, чем «Ренн», ПСВ и «Спортинг». Взять триумф монегасков, которые в стыках сыграют с «Байером», можно за 50.0. Удивительно, но аналитики совсем не верят в Станислава Черчесова и его «Ференцварош» (200) — даже бельгийский «Сент-Жиллуаз» и датский «Мидтьюлланн» идут за 100 и 150 соответственно.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
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 11
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 11
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 15 1 3
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