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«Рома» — «Наполи»: интерес «Сити» и «Ливерпуля» подхлестнет Хвичу?

Прогноз и ставка на матч серии А «Рома» — «Наполи» 23 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press
Грузинский полузащитник тащит команду вперед.

В 11-м туре чемпионата Италии состоится увлекательный матч — «Рома» на «Стадио Олимпико» примет «Наполи». Встреча состоится 23 октября и начнется в 21.45 по московскому времени со свистком арбитра Массимилиано Иррати. В прямом эфире с 21.40 мск игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Италия. Серия А. 11-й тур
23 окт, 21:45. Olimpico (Рим)
Рома
Наполи

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Рома» — «Наполи» 23 октября 2022 года

«Наполи» — фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу команды Лучано Спаллетти предлагается поставить за 2.45, что приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья оценена в 3.60 (27%), успех «Ромы» — в 2.95 (33%).

В прошлом сезоне соперники оба раза сыграли вничью — 1:1 и 0:0. На то, что римляне не проиграют оппоненту в третий раз подряд, коэффициент — 1.59.

В семи матчах подряд с участием «Наполи» забивается три и более мяча. На ТБ 2.5 в предстоящей игре котировка — 1.83, на ТМ 2.5 — 2.04.

Неаполитанцы на старте сезона забивают ровно 2.5 гола за игру, римляне — 1.3. ИТБ1 (1.5) идет за 2.16, ИТБ2 (1.5) — за 2.40.

Два гола подряд одной из команд оценены в 1.76, обратный исход — в 2.00.

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Победа «Наполи» в одном из таймов идет за 1.70, «Ромы» — за 1.90.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 1:1 — за 6.60;

  • 1:0 в пользу «Наполи» — за 8.70;

  • 2:1 — за 8.90.

«Рома» — «Наполи»: прогноз и анализ матча 11-го тура серии А 23 октября 2022 года

«Он только начинает, вы, ребята, еще ничего толком не видели. Я верю, что он способен приблизить нас к мечте в этом сезоне. Он уверен в себе, а мы ему помогаем. Очевидно, он определяющий игрок для нас», — такими комплиментами Хвичу Кварацхелию засыпал самый дорогой игрок в истории «Наполи» Виктор Осимхен. Грузинский полузащитник действительно великолепен: в последних семи играх за клуб и сборную он выполнил девять результативных действий (5+4). В чемпионате Италии Хвича забил всего на один мяч меньше признанных форвардов — Иммобиле, Влаховича и Арнаутовича (5 против 6).

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Неудивительно, что уже сейчас интерес к Кварацхелии проявили акулы футбольного мира — «Сити» и «Ливерпуль». По данным Calciomercato, из-за активности английских грандов «Наполи» собирается переподписать с игроком контракт на улучшенных условиях, чтобы не только отвадить конкурентов, но и поощрить футболиста. Все происходящее вокруг Хвичи наверняка подхлестнет его играть еще лучше.

Именно грузин может стать секретным оружием «Наполи» во встрече с «Ромой», которая потеряла из-за травмы лидера — Пауло Дибалу. Аргентинец забил в трех матчах подряд с 1 по 10 октября, но вылетел из строя. После этого во встречах с «Бетисом» и «Сампдорией» римляне с трудом отличились по разу. В целом из команд с вершины таблицы «волки» забивают меньше остальных: всего 13 мячей за 10 игр, но при этом и в обороне играют довольно стабильно (девять пропущенных). В общем, прагматизм Моуринью в деле.

Кто кого переборет: скромники из Рима или результативные парни из Неаполя? Вариант «обе забьют» идет за 1.68, «обе забьют — нет» — за 2.20.

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Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Наполи»

«Наполи» выглядит очень убедительно вне зависимости от того, где и с кем играет: команда Лучано Спаллетти забрала 10 матчей подряд с общим счетом 32:10. При этом в последних семи играх неаполитанцы забивают два и более мяча.

«Рома» значительно скромнее и по результатам, и по показываемому футболу. Римляне с трудом выжимают голы, но и в обороне действуют не лучше будущего соперника. Поэтому шансы гостей на победу значительно выше.

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.78.

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ФК Наполи
ФК Рома
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Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
3
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
4
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
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Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
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 - : -
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