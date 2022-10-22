«Рома» — «Наполи»: интерес «Сити» и «Ливерпуля» подхлестнет Хвичу?
В 11-м туре чемпионата Италии состоится увлекательный матч — «Рома» на «Стадио Олимпико» примет «Наполи». Встреча состоится 23 октября и начнется в 21.45 по московскому времени со свистком арбитра Массимилиано Иррати. В прямом эфире с 21.40 мск игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».
Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Рома» — «Наполи» 23 октября 2022 года
«Наполи» — фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу команды Лучано Спаллетти предлагается поставить за 2.45, что приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья оценена в 3.60 (27%), успех «Ромы» — в 2.95 (33%).
В прошлом сезоне соперники оба раза сыграли вничью — 1:1 и 0:0. На то, что римляне не проиграют оппоненту в третий раз подряд, коэффициент — 1.59.
В семи матчах подряд с участием «Наполи» забивается три и более мяча. На ТБ 2.5 в предстоящей игре котировка — 1.83, на ТМ 2.5 — 2.04.
Неаполитанцы на старте сезона забивают ровно 2.5 гола за игру, римляне — 1.3. ИТБ1 (1.5) идет за 2.16, ИТБ2 (1.5) — за 2.40.
Два гола подряд одной из команд оценены в 1.76, обратный исход — в 2.00.
Победа «Наполи» в одном из таймов идет за 1.70, «Ромы» — за 1.90.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
«Рома» — «Наполи»: прогноз и анализ матча 11-го тура серии А 23 октября 2022 года
«Он только начинает, вы, ребята, еще ничего толком не видели. Я верю, что он способен приблизить нас к мечте в этом сезоне. Он уверен в себе, а мы ему помогаем. Очевидно, он определяющий игрок для нас», — такими комплиментами Хвичу Кварацхелию засыпал самый дорогой игрок в истории «Наполи» Виктор Осимхен. Грузинский полузащитник действительно великолепен: в последних семи играх за клуб и сборную он выполнил девять результативных действий (5+4). В чемпионате Италии Хвича забил всего на один мяч меньше признанных форвардов — Иммобиле, Влаховича и Арнаутовича (5 против 6).
Неудивительно, что уже сейчас интерес к Кварацхелии проявили акулы футбольного мира — «Сити» и «Ливерпуль». По данным Calciomercato, из-за активности английских грандов «Наполи» собирается переподписать с игроком контракт на улучшенных условиях, чтобы не только отвадить конкурентов, но и поощрить футболиста. Все происходящее вокруг Хвичи наверняка подхлестнет его играть еще лучше.
Именно грузин может стать секретным оружием «Наполи» во встрече с «Ромой», которая потеряла из-за травмы лидера — Пауло Дибалу. Аргентинец забил в трех матчах подряд с 1 по 10 октября, но вылетел из строя. После этого во встречах с «Бетисом» и «Сампдорией» римляне с трудом отличились по разу. В целом из команд с вершины таблицы «волки» забивают меньше остальных: всего 13 мячей за 10 игр, но при этом и в обороне играют довольно стабильно (девять пропущенных). В общем, прагматизм Моуринью в деле.
Кто кого переборет: скромники из Рима или результативные парни из Неаполя? Вариант «обе забьют» идет за 1.68, «обе забьют — нет» — за 2.20.
Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Наполи»
«Наполи» выглядит очень убедительно вне зависимости от того, где и с кем играет: команда Лучано Спаллетти забрала 10 матчей подряд с общим счетом 32:10. При этом в последних семи играх неаполитанцы забивают два и более мяча.
«Рома» значительно скромнее и по результатам, и по показываемому футболу. Римляне с трудом выжимают голы, но и в обороне действуют не лучше будущего соперника. Поэтому шансы гостей на победу значительно выше.
Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 1.78.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
3
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
4
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|0 : 2
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|1 : 1
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|14
|1
|2