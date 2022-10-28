Армейцы могут догнать «Спартак», а Чалов — Промеса.

Одно из главных событий 15-го тура РПЛ — московское дерби между «Локомотивом» и ЦСКА. Команды сыграют 29 октября на «РЖД Арене», стартовый свисток арбитра Артема Любимова прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — ЦСКА 29 октября 2022 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ видит ЦСКА серьезным фаворитом встречи: поставить на успех команды Владимира Федотова можно с коэффициентом 1.98, это приблизительно 50% вероятности. Выигрыш «Локомотива» доступен за 3.80 (26%), ничья идет с чуть большей котировкой — 3.90 (24%).

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата матча выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 оценена в 6.90;

• победа гостей 1:0 — в 7.90;

• успех 2:1 — в 8.10.

Железнодорожники удачно выступают против ЦСКА: выиграли у них пять из последних шести матчей во всех турнирах. Правда, этот сезон «Локомотив» проваливает: идет 14-м в РПЛ и уступил в шести матчах турнира из последних семи. Верите, что в дерби «Локо» не проиграет? Этот рынок оценен в 1.88.

ЦСКА — третья по результативности команда РПЛ (28 голов, два за игру), «Локомотив» атакует хуже: забивает в среднем 1.2 мяча за 90 минут. Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.10.

«Локомотив» — ЦСКА: прогноз и анализ матча 15-го тура РПЛ 29 октября 2022 года

Железнодорожники находятся в ужасной форме: проиграли шесть из последних семи игр в РПЛ и откатились в зону стыковых матчей — на 14-е место. Ниже «Локомотива» находятся только «Химки» и «Торпедо». Автозаводцы — та самая единственная команда, которую москвичи обыграли осенью (1:0).

«Локо» испытывает большие проблемы в атаке: в 14 турах железнодорожники забили всего 17 мячей — меньше только у четырех команд лиги. Больше одного гола за матч «Локомотив» оформил всего в четырех играх, а в пяти вообще не отличился. При этом в команде есть качественные игроки атаки: Антон Миранчук, Вильсон Изидор, Франсуа Камано, Иван Игнатьев, оформивший покер в Кубке России в ворота «Химок» Педриньо.

Верите, что в предстоящей встрече железнодорожники наконец реализуют атакующий потенциал? Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола можно взять за 2.80, ИТМ1 (1.5) — за 1.44.

ЦСКА забивает в среднем два гола за игру: 28 мячей в 14 турах — лучше показатели только у «Спартака» (36) и «Зенита» (43). Отличный сезон проводит Федор Чалов: нападающий наколотил в РПЛ уже 10 мячей, а во всех турнирах оформил 11+2 по системе «гол+пас». Чалов в гонке бомбардиров немного отстает от Квинси Промеса,у которого 11 голов в чемпионате. В случае победы армейцы могут догнать «Спартак» в таблице.

В обороне армейцы тоже смотрятся неплохо: меньше ЦСКА (15) в этом сезоне пропустил только «Зенит» (пять). Правда, красно-синие не играют на ноль уже шесть туров подряд.

«Локомотив» играет в защите значительно хуже: железнодорожники вынули мяч из сетки уже 29 раз — больше пропустил только «Оренбург» (33).

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — ЦСКА 29 октября 2022 года

Железнодорожники находятся в ужасной форме: осенью проиграли «Ахмату» (1:2), «Уралу» (2:4), «Сочи» (0:4) и даже «Факелу» (0:2). Не помогло и увольнение Циннбауэра — за двумя скромными победами над «Торпедо» и «Химками» (по 1:0) последовал щелчок от «Динамо» (1:3). Москвичи пропускают в среднем больше двух голов за игру.

ЦСКА достойно смотрится в атаке: забивает в среднем ровно два мяча за 90 минут и преодолел эту планку в трех матчах из четырех последних. Отличную форму набрал Федор Чалов, который отличился шесть раз в последних шести неполных играх.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.87.