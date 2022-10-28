«Локомотив» — ЦСКА: в РПЛ слишком много клубов из Москвы
Одно из главных событий 15-го тура РПЛ — московское дерби между «Локомотивом» и ЦСКА. Команды сыграют 29 октября на «РЖД Арене», стартовый свисток арбитра Артема Любимова прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — ЦСКА 29 октября 2022 года
Букмекерская компания БЕТСИТИ видит ЦСКА серьезным фаворитом встречи: поставить на успех команды Владимира Федотова можно с коэффициентом 1.98, это приблизительно 50% вероятности. Выигрыш «Локомотива» доступен за 3.80 (26%), ничья идет с чуть большей котировкой — 3.90 (24%).
Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата матча выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 оценена в 6.90;
• победа гостей 1:0 — в 7.90;
• успех 2:1 — в 8.10.
Железнодорожники удачно выступают против ЦСКА: выиграли у них пять из последних шести матчей во всех турнирах. Правда, этот сезон «Локомотив» проваливает: идет 14-м в РПЛ и уступил в шести матчах турнира из последних семи. Верите, что в дерби «Локо» не проиграет? Этот рынок оценен в 1.88.
ЦСКА — третья по результативности команда РПЛ (28 голов, два за игру), «Локомотив» атакует хуже: забивает в среднем 1.2 мяча за 90 минут. Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.10.
«Локомотив» — ЦСКА: прогноз и анализ матча 15-го тура РПЛ 29 октября 2022 года
Железнодорожники находятся в ужасной форме: проиграли шесть из последних семи игр в РПЛ и откатились в зону стыковых матчей — на 14-е место. Ниже «Локомотива» находятся только «Химки» и «Торпедо». Автозаводцы — та самая единственная команда, которую москвичи обыграли осенью (1:0).
«Локо» испытывает большие проблемы в атаке: в 14 турах железнодорожники забили всего 17 мячей — меньше только у четырех команд лиги. Больше одного гола за матч «Локомотив» оформил всего в четырех играх, а в пяти вообще не отличился. При этом в команде есть качественные игроки атаки: Антон Миранчук, Вильсон Изидор, Франсуа Камано, Иван Игнатьев, оформивший покер в Кубке России в ворота «Химок» Педриньо.
Верите, что в предстоящей встрече железнодорожники наконец реализуют атакующий потенциал? Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола можно взять за 2.80, ИТМ1 (1.5) — за 1.44.
ЦСКА забивает в среднем два гола за игру: 28 мячей в 14 турах — лучше показатели только у «Спартака» (36) и «Зенита» (43). Отличный сезон проводит Федор Чалов: нападающий наколотил в РПЛ уже 10 мячей, а во всех турнирах оформил 11+2 по системе «гол+пас». Чалов в гонке бомбардиров немного отстает от Квинси Промеса,у которого 11 голов в чемпионате. В случае победы армейцы могут догнать «Спартак» в таблице.
В обороне армейцы тоже смотрятся неплохо: меньше ЦСКА (15) в этом сезоне пропустил только «Зенит» (пять). Правда, красно-синие не играют на ноль уже шесть туров подряд.
«Локомотив» играет в защите значительно хуже: железнодорожники вынули мяч из сетки уже 29 раз — больше пропустил только «Оренбург» (33).
Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — ЦСКА 29 октября 2022 года
Железнодорожники находятся в ужасной форме: осенью проиграли «Ахмату» (1:2), «Уралу» (2:4), «Сочи» (0:4) и даже «Факелу» (0:2). Не помогло и увольнение Циннбауэра — за двумя скромными победами над «Торпедо» и «Химками» (по 1:0) последовал щелчок от «Динамо» (1:3). Москвичи пропускают в среднем больше двух голов за игру.
ЦСКА достойно смотрится в атаке: забивает в среднем ровно два мяча за 90 минут и преодолел эту планку в трех матчах из четырех последних. Отличную форму набрал Федор Чалов, который отличился шесть раз в последних шести неполных играх.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.87.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2