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«Локомотив» — ЦСКА: в РПЛ слишком много клубов из Москвы

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Локомотив» — ЦСКА 29 октября 2022 года
Артемий Кутейников
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Федор Чалов (ЦСКА).
Фото Global Look Press
Армейцы могут догнать «Спартак», а Чалов — Промеса.

Одно из главных событий 15-го тура РПЛ — московское дерби между «Локомотивом» и ЦСКА. Команды сыграют 29 октября на «РЖД Арене», стартовый свисток арбитра Артема Любимова прозвучит в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
29 окт, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
ЦСКА

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — ЦСКА 29 октября 2022 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ видит ЦСКА серьезным фаворитом встречи: поставить на успех команды Владимира Федотова можно с коэффициентом 1.98, это приблизительно 50% вероятности. Выигрыш «Локомотива» доступен за 3.80 (26%), ничья идет с чуть большей котировкой — 3.90 (24%).

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата матча выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 оценена в 6.90;

• победа гостей 1:0 — в 7.90;

• успех 2:1 — в 8.10.

Железнодорожники удачно выступают против ЦСКА: выиграли у них пять из последних шести матчей во всех турнирах. Правда, этот сезон «Локомотив» проваливает: идет 14-м в РПЛ и уступил в шести матчах турнира из последних семи. Верите, что в дерби «Локо» не проиграет? Этот рынок оценен в 1.88.

ЦСКА — третья по результативности команда РПЛ (28 голов, два за игру), «Локомотив» атакует хуже: забивает в среднем 1.2 мяча за 90 минут. Тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.10.

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«Локомотив» — ЦСКА: прогноз и анализ матча 15-го тура РПЛ 29 октября 2022 года

Железнодорожники находятся в ужасной форме: проиграли шесть из последних семи игр в РПЛ и откатились в зону стыковых матчей — на 14-е место. Ниже «Локомотива» находятся только «Химки» и «Торпедо». Автозаводцы — та самая единственная команда, которую москвичи обыграли осенью (1:0).

«Локо» испытывает большие проблемы в атаке: в 14 турах железнодорожники забили всего 17 мячей — меньше только у четырех команд лиги. Больше одного гола за матч «Локомотив» оформил всего в четырех играх, а в пяти вообще не отличился. При этом в команде есть качественные игроки атаки: Антон Миранчук, Вильсон Изидор, Франсуа Камано, Иван Игнатьев, оформивший покер в Кубке России в ворота «Химок» Педриньо.

Верите, что в предстоящей встрече железнодорожники наконец реализуют атакующий потенциал? Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола можно взять за 2.80, ИТМ1 (1.5) — за 1.44.

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ЦСКА забивает в среднем два гола за игру: 28 мячей в 14 турах — лучше показатели только у «Спартака» (36) и «Зенита» (43). Отличный сезон проводит Федор Чалов: нападающий наколотил в РПЛ уже 10 мячей, а во всех турнирах оформил 11+2 по системе «гол+пас». Чалов в гонке бомбардиров немного отстает от Квинси Промеса,у которого 11 голов в чемпионате. В случае победы армейцы могут догнать «Спартак» в таблице.

В обороне армейцы тоже смотрятся неплохо: меньше ЦСКА (15) в этом сезоне пропустил только «Зенит» (пять). Правда, красно-синие не играют на ноль уже шесть туров подряд.

«Локомотив» играет в защите значительно хуже: железнодорожники вынули мяч из сетки уже 29 раз — больше пропустил только «Оренбург» (33).

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Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — ЦСКА 29 октября 2022 года

Железнодорожники находятся в ужасной форме: осенью проиграли «Ахмату» (1:2), «Уралу» (2:4), «Сочи» (0:4) и даже «Факелу» (0:2). Не помогло и увольнение Циннбауэра — за двумя скромными победами над «Торпедо» и «Химками» (по 1:0) последовал щелчок от «Динамо» (1:3). Москвичи пропускают в среднем больше двух голов за игру.

ЦСКА достойно смотрится в атаке: забивает в среднем ровно два мяча за 90 минут и преодолел эту планку в трех матчах из четырех последних. Отличную форму набрал Федор Чалов, который отличился шесть раз в последних шести неполных играх.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.87.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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29 тур
30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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