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«Спартак» — «Торпедо»: шанс для Промеса оторваться в гонке бомбардиров

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Спартак» — «Торпедо» 30 октября 2022 года
Евгений Коростелев
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Квинси Промес.
Фото Global Look Press
У Квинси 11+6 в этом сезоне РПЛ.

30 октября в 15-м туре чемпионата России «Спартак» сыграет с одним из аутсайдеров сезона — «Торпедо». Встреча состоится на «Открытие Банк Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Прямая трансляция в 16.25 мск стартует на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Главный арбитр — Сергей Иванов.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
30 окт, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Торпедо М

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Торпедо» 30 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение красно-белым. Победа команды Гильермо Абаскаля оценена невысоким коэффициентом 1.24, вероятность исхода — примерно 80%. Ничья оценена котировкой 6.40 (15%), триумф «Торпедо» — 13.5 (5%).

Черно-белые в этом сезоне уже побеждали в московском дерби — дважды обыграли ЦСКА. На то, что команда Андрея Талалаева не уступит «Спартаку», можно поставить за 4.30.

В девяти из десяти последних матчей с участием красно-белых прошел «верх» по голам: тотал больше 2.5 доступен за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.40.

В играх «Торпедо» редко случается обмен забитыми мячами — такое произошло всего два раза в десяти крайних встречах во всех турнирах. Вариант «обе забьют» идет за 2.20, «обе забьют — нет» — за 1.68.

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«Спартак» уже четыре матча не бил пенальти. Пора? 11-метровый в предстоящей игре оценен в 2.35, удаление — в 3.20.

Если считаете, что хозяева выиграют гонку до двух голов, возьмите такой вариант за 1.41. Ставку в пользу «Торпедо» можно сделать за 11.0.

Три наиболее вероятных точных счета твердят о шикарных шансах красно-белых на победу:

  • их успех 2:0 доступен за 5.80;

  • 3:0 — за 7.00;

  • 1:0 — за 7.10.

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Под конец первого круга «Спартаку» достаточно сильно повезло с соперниками: сначала были «Нижний Новгород» (2:1) и нестабильные «Крылья Советов» (5:2), затем терпящие поражение за поражением «Химки» (5:0), теперь — идущий на последнем месте «Торпедо». Естественно, набравшие ход красно-белые уже воспользовались ситуацией и пустились в погоню за «Зенитом». Пусть между командами семь очков, некоторое напряжение все равно чувствуется — одна осечка сине-бело-голубых мгновенно вернет интригу.

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Спартаковцы радуют фанатов не только набранными очками, но и убедительной игрой. После неприятных поражений от «Зенита» (1:2) и «Ростова» (2:4) москвичи выиграли семь матчей из восьми с разницей 23:6. В прекрасной форме находятся лидеры команды — Квинси Промес, Александр Соболев и Александр Селихов. Первые двое забили 23 мяча во всех турнирах и 10 раз ассистировали партнерам (в том числе друг другу), а Селихов парит в воротах — например, в матче с «Химками» отразил все восемь ударов в створ. На то, что он не пропустит в ближайшей игре, котировка — 1.82.

В РПЛ «Спартак» в среднем забивает 2.57 мяча за игру, у «Торпедо» — всего семь голов (0.5 за 90 минут). Что еще печальнее для черно-белых, с игры они отличились всего четыре раза (еще трижды — с пенальти и других стандартов). «Подвела реализация, соперник оказался более удачливым. В одном моменте не хватило мастерства, в другом — хладнокровия», — шаблонно прокомментировал неудачу в последнем матче с «Ахматом» помощник Талалаева Юрий Нагайцев. Если черно-белых вдруг не посетит фортуна, то во встрече со «Спартаком» им ловить будет нечего.

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Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Торпедо»

«Спартак» в этом сезоне ни разу не потерял очки в матчах против команд из нижней половины таблицы. Только «Зенит», ЦСКА, «Динамо», «Ростов» и «Ахмат» не покинули поле побежденными, причем грозненцы добились ничьей в первом туре — тогда красно-белые не были настолько мощны, как сейчас. Победить мягкотелое «Торпедо» для команды Абаскаля не составит труда.

При этом матч должен быть результативным, ведь в играх РПЛ с участием «Спартака» в среднем забивается 3.71 мяча. А нападение во главе с отдохнувшим Промесом (пропускал последнюю игру из-за дисквалификации) и Соболевым достаточно внушительное, чтобы пробить «верх».

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 1.81.

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
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0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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