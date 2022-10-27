Неделя фрибетов — супербонус БЕТСИТИ на Хэллоуин!

В честь Хэллоуина букмекерская компания БЕТСИТИ увеличивает размер приветственного фрибета — до 2 100 рублей.

Для участия зарегистрируйся в мобильном приложении БЕТСИТИ по промокоду RING и получай фрибет 300 рублей каждый день — в течение недели.

Новые игроки БЕТСИТИ получат семь бесплатных ставок по 300 рублей без пополнения счета при регистрации с 27 октября по 2 ноября.

Акция действует в мобильном приложении БЕТСИТИ.

Читай полные правила на странице акции.