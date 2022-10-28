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«Ахмат» — «Ростов»: Карпин снимет проклятие Грозного?

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Ахмат» — «Ростов» 29 октября 2022 года
Евгений Коростелев
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Валерий Карпин.
Фото Global Look Press
В конце сентября южане провалили здесь матч Кубка России.

29 октября в 15-м туре чемпионата России по футболу «Ахмат» сыграет с «Ростовом». Встреча пройдет в Грозном на «Ахмат Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 16.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
29 окт, 16:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Ростов

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» — «Ростов» 29 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Ахмат» фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 2.40, что приблизительно 41% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.60 (25%), успех «Ростова» — за 2.90 (34%).

Южане проиграли два последних матча на Кавказе. Смогут ли они прервать неудачную серию? Вариант «гости не проиграют» идет за 1.61.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.86, ТМ 2.5 — в 2.00.

Только в одном из последних пяти матчей «Ростов» забил больше одного мяча, поэтому присмотритесь к варианту ИТМ2 (1.5) за 1.55.

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«Ахмат» в последние недели играет результативнее: в трех играх из пяти отличился минимум дважды. ИТБ1 (1.5) доступен за 2.18.

Пенальти можно оформить за 2.35, удаление — за 3.20.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • на ничью 1:1 коэффициент — 6.50;

  • на победу хозяев 1:0 — 8.40;

  • на 2:1 — 8.90.

«Ахмат» — «Ростов»: прогноз и анализ матча 15-го тура РПЛ 29 октября 2022 года

«Ростов» шикарно шел по сезону и даже на несколько недель вырвался на второе место в РПЛ, но после трети чемпионата что-то сломалось. К концу сентября команда Валерия Карпина не проиграла ни разу, и даже ничьи были сенсацией — так хороши были южане. Но с выездом в Грозный на матч Кубка России для них началась полоса неудач. В шести последних матчах у желто-синих всего одна победа и четыре поражения: от «Ахмата» (1:3), «Зенита» (1:3), «Урала» (1:2) и «Динамо» (1:3). В последнем туре «Ростов» не справился даже с «Факелом» (1:1), хотя соперник с 44-й минуты играл в меньшинстве.

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Три из четырех поражений ростовчан в этом сезоне пришлись на выездные игры. Это подтверждает тот факт, что команда Карпина — сугубо домашняя. Из восьми последних встреч в гостях она забрала победу только в двух, но даже они получились очень натужными: «Торпедо» забили со скандального пенальти в добавленное время (1:0), трижды пропустили от «Нижнего», но дожали противника (4:3).

Игра на поляне «Ахмата» с учетом последних результатов — неприятное событие. Грозненцы дома победили в четырех из пяти крайних матчей во всех турнирах, в том числе справились с «Динамо» (2:1). Благодаря этим успехам они вошли в топ-6 РПЛ (отстают всего на три балла от идущего третьим ЦСКА) и занимают второе место в группе Кубка России.

Получится ли у них, как и месяц назад, победить «Ростов» с запасом? Ф1(-1.5) идет за 4.50.

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Прогноз и ставка на матч «Ахмат» — «Ростов»

Хотя ростовчане тяжело выглядят в гостях и редко набирают очки, они неизменно здорово действуют в атаке — забили во всех без исключения выездных матчах этого сезона. «Ахмат» же очень дерзок у себя на стадионе — не отличился только в одной встрече из девяти во всех турнирах. Статистика личных встреч также подтверждает вероятность обмена голами: в Грозном соперники оформили «обе забьют» в девяти из 16 встреч.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.71.

Футбол
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РПЛ
ФК Ахмат
ФК Ростов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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28.10 17:00
Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
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 11
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