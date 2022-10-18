«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: Клопп преодолел кризис в матче с «Сити»?
19 октября в 12-м туре чемпионата Англии состоится матч между «Ливерпулем» и «Вест Хэмом». Игра пройдет на стадионе «Энфилд» и начнется в 21.30 по московскому времени. Обслужит ее бригада арбитров во главе со Стюартом Аттуэллом. Посмотреть встречу в прямом эфире в России не получится.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Вест Хэм» 19 октября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Ливерпуля» очень хорошие шансы победить. На триумф команды Юргена Клоппа можно поставить с коэффициентом 1.44, это приблизительно 69% вероятности исхода. На ничью выставлена котировка 5.20 (19%), на успех «Вест Хэма» она еще больше — 7.20 (12%).
Считаете, что победа над «Сити» негативно скажется на игре красных? Вариант «гости не проиграют» идет за 2.90.
В среднем «Ливерпуль» забивает в этом сезоне 2.33 гола за матч, а «Вест Хэм» — меньше одного гола: 0.9. На ИТБ1 (1.5) коэффициент всего 1.44, на ИТМ2 (1) — 1.61.
Общий тотал матча больше 2.5 мяча оценен в 1.52, ТМ 2.5 — в 2.50.
Пенальти можете оформить за 2.40, удаление — за 6.00, комбо этих событий — за 11.0.
Три наиболее вероятных точных счета фиксируют абсолютное превосходство коллектива Клоппа:
«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: прогноз и анализ матча 12-го тура АПЛ 19 октября 2022 года
Кажется, никто не верил в «Ливерпуль» в противостоянии с «Манчестер Сити», но красные сотворили настоящее чудо: не только в третий раз подряд обыграли сильнейшую команду страны (серия без поражений уже пять матчей), но и не позволили сопернику забить. Замечательно отыграли все: от Алиссона, который не позволил отличиться Эрлингу Холанну, до Мохамеда Салаха, который наконец проявил себя как лидер. Теперь вряд ли кто-то удивится, если после такого искрометного футбола мерсисайдцы наконец заиграют так, как делали это в середине прошлого сезона.
Победа принесла красным важнейшие три очка — отставание от «Сити» и тем более от «Арсенала» все еще велико, но хотя бы сократилось до 10 баллов (в случае с «горожанами»). «Сейчас «Ливерпулю» не стоит думать о титуле. Лично я люблю бороться за трофеи, и я думаю, что мы поборемся. Но сейчас нужно просто действовать с большей концентрацией и двигаться от матча к матчу. Не стоит поддаваться давлению. Все-таки мы сильно отстаем от лидеров», — разумно заявил Салах.
Команде Клоппа еще есть в чем прибавлять, и в первую очередь — в стабильности. К счастью для фанатов красных, у их любимцев в ближайшие недели довольно рабочий график: «Вест Хэм», «Ноттингем», «Аякс», «Лидс». Проблем добавляет множество травм — отсутствуют Диас, Жота, Артур, Кейта, Матип и Окслейд. Но даже без них обыгрывать «молотобойцев», которые располагаются на 12-м месте и играют достаточно сухо (разница мячей 9:11), нужно крупно. Например, с форой (-1.5) за 2.18.
Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Вест Хэм»
На правах суперклуба, как и должно быть, «Ливерпуль» играет с «Вест Хэмом» достаточно успешно: в десяти последних матчах добыл восемь побед и потерпел одно поражение. При этом большинство игр за предыдущие два года получились результативными: дважды был счет 3:2, однажды — 3:1.
В сентябре и первой половине октября будущие соперники разыгрались и тоже проводили яркие встречи. Например, «Ливерпуль» сыграл 3:3 с «Брайтоном», 2:3 с «Арсеналом», 7:1 с «Рейнджерс». «Вест Хэм» достаточно забивает в Лиге конференций и время от времени просыпается в АПЛ. В общем, голы должны быть.
Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 2.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1