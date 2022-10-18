Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: Клопп преодолел кризис в матче с «Сити»?

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Вест Хэм» 19 октября 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Юрген Клопп с игроками «Ливерпуля».
Фото Global Look Press
Пора вылезать из середины таблицы.

19 октября в 12-м туре чемпионата Англии состоится матч между «Ливерпулем» и «Вест Хэмом». Игра пройдет на стадионе «Энфилд» и начнется в 21.30 по московскому времени. Обслужит ее бригада арбитров во главе со Стюартом Аттуэллом. Посмотреть встречу в прямом эфире в России не получится.

Англия. Премьер-лига. 12-й тур
19 окт, 21:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Вест Хэм

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Вест Хэм» 19 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Ливерпуля» очень хорошие шансы победить. На триумф команды Юргена Клоппа можно поставить с коэффициентом 1.44, это приблизительно 69% вероятности исхода. На ничью выставлена котировка 5.20 (19%), на успех «Вест Хэма» она еще больше — 7.20 (12%).

Считаете, что победа над «Сити» негативно скажется на игре красных? Вариант «гости не проиграют» идет за 2.90.

В среднем «Ливерпуль» забивает в этом сезоне 2.33 гола за матч, а «Вест Хэм» — меньше одного гола: 0.9. На ИТБ1 (1.5) коэффициент всего 1.44, на ИТМ2 (1) — 1.61.

Общий тотал матча больше 2.5 мяча оценен в 1.52, ТМ 2.5 — в 2.50.

Изидор, &laquo;Локомотив&raquo;. «Локомотив» — «Химки»: Гогниев не остановит заведенный «паровоз»

Пенальти можете оформить за 2.40, удаление — за 6.00, комбо этих событий — за 11.0.

Три наиболее вероятных точных счета фиксируют абсолютное превосходство коллектива Клоппа:

  • победа 2:0 доступна за 7.80;

  • 2:1 — за 7.90;

  • 1:0 — за 8.70.

«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: прогноз и анализ матча 12-го тура АПЛ 19 октября 2022 года

Кажется, никто не верил в «Ливерпуль» в противостоянии с «Манчестер Сити», но красные сотворили настоящее чудо: не только в третий раз подряд обыграли сильнейшую команду страны (серия без поражений уже пять матчей), но и не позволили сопернику забить. Замечательно отыграли все: от Алиссона, который не позволил отличиться Эрлингу Холанну, до Мохамеда Салаха, который наконец проявил себя как лидер. Теперь вряд ли кто-то удивится, если после такого искрометного футбола мерсисайдцы наконец заиграют так, как делали это в середине прошлого сезона.

Антон Зиньковский и&nbsp;Георгий Джикия. 20 минут без голов в матче ЦСКА со «Спартаком» принесли игроку букмекера 1 440 000 рублей

Победа принесла красным важнейшие три очка — отставание от «Сити» и тем более от «Арсенала» все еще велико, но хотя бы сократилось до 10 баллов (в случае с «горожанами»). «Сейчас «Ливерпулю» не стоит думать о титуле. Лично я люблю бороться за трофеи, и я думаю, что мы поборемся. Но сейчас нужно просто действовать с большей концентрацией и двигаться от матча к матчу. Не стоит поддаваться давлению. Все-таки мы сильно отстаем от лидеров», — разумно заявил Салах.

Команде Клоппа еще есть в чем прибавлять, и в первую очередь — в стабильности. К счастью для фанатов красных, у их любимцев в ближайшие недели довольно рабочий график: «Вест Хэм», «Ноттингем», «Аякс», «Лидс». Проблем добавляет множество травм — отсутствуют Диас, Жота, Артур, Кейта, Матип и Окслейд. Но даже без них обыгрывать «молотобойцев», которые располагаются на 12-м месте и играют достаточно сухо (разница мячей 9:11), нужно крупно. Например, с форой (-1.5) за 2.18.

Федор Смолов. «Динамо» — «Ростов»: Комличенко и Смолов сразятся за выход в следующий раунд Кубка России

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Вест Хэм»

На правах суперклуба, как и должно быть, «Ливерпуль» играет с «Вест Хэмом» достаточно успешно: в десяти последних матчах добыл восемь побед и потерпел одно поражение. При этом большинство игр за предыдущие два года получились результативными: дважды был счет 3:2, однажды — 3:1.

В сентябре и первой половине октября будущие соперники разыгрались и тоже проводили яркие встречи. Например, «Ливерпуль» сыграл 3:3 с «Брайтоном», 2:3 с «Арсеналом», 7:1 с «Рейнджерс». «Вест Хэм» достаточно забивает в Лиге конференций и время от времени просыпается в АПЛ. В общем, голы должны быть.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 2.00.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ливерпуль
0
Читайте также
Емельяненко и Дацик провели быстрый реванш! Александр упал уже на 8-й секунде
Австралийской милашке изуродовали лицо на ринге, но она победила. Лучшие фото недели
В Кремле прокомментировали завершение частичной мобилизации в ряде регионов
Экс-нардеп Пашинский в разговоре с пранкерами раскритиковал БПЛА Bayraktar
Правительство временно сняло требование по числу сотрудников в компаниях
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

20 минут без голов в матче ЦСКА со «Спартаком» принесли игроку букмекера 1 440 000 рублей
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости