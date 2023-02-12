В последнем туре красные получили три мяча от «Вулверхэмптона».

13 февраля в 23-м туре АПЛ «Ливерпуль» примет «Эвертон». Игра пройдет на стадионе «Энфилд» и начнется в 23.00 по московскому времени. В России игру на официальных телеканалах и стримингах не покажут. Игру обслужит арбитр Саймон Хупер.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Эвертон» 13 февраля 2023 года

Красные — фавориты игры, по мнению букмекеров. Коэффициент на победу команды Юргена Клоппа — 1.53, что приблизительно 64%. На успех «ирисок» дают 6.50 (15%). На ничью можно поставить за 4.60 (21%).

Ставка в 1000 рублей на ничью принесет 4600 рублей, а чистая прибыль составит 3600.

В последних пяти матчах во всех турнирах «Ливерпуль» трижды проиграл, по разу выиграл и сыграл вничью. Общий счет — 2:8. У «Эвертона» дела еще хуже: «ириски» уступили в четырех матчах из пяти с общим счетом 4:11.

Аналитики прогнозируют много забитых мячей — на тотал больше 2.5 гола дают коэффициент 1.71, на ТМ 2.5 — 2.22.

В последних пяти матчах «Ливерпуль» и «Эвертон» пропускают больше одного мяча за матч — 1.6 и 2.2 соответственно. Поэтому аналитики считают, что, вероятнее всего, в предстоящей встрече будет забито два-три мяча — на это дают коэффициент 2.00.

В первом круге команды сыграли вничью — 0:0. На то, что «Эвертон» снова не уступит находящимся в кризисе мерсисайдцам, можно поставить за 2.60. На победу гостей с форой (+1.5) мяча — за 1.60.

Ливерпульское дерби — эмоциональное событие. К тому же «Эвертон» — в топ-6 АПЛ по заработанным карточкам в сезоне-2022/23 (2.24 за игру). Поэтому существует высокая вероятность, что в матче будет пенальти или удаление — это условие можно взять за 2.22.

Три наиболее вероятных счета выглядят следующим образом:

победа «Ливерпуля» 1:0 — 7.30;

выигрыш красных 2:0 — 7.20;

триумф команды Клоппа 2:1 — 7.90.

«Ливерпуль» — «Эвертон»: прогноз и анализ матча 23-го тура АПЛ 13 февраля 2023 года

«Ливерпуль» находится в очень сложном положении. Осенью команда чередовала удачные и неудачные матчи, но в последних четырех играх АПЛ набрала всего одно очко — дома сыграла вничью с «Челси» (0:0).

Крайние две встречи получились вовсе кошмарными: «Ливерпуль» выбыл из Кубка Англии уже в 1/16 финала, проиграв на выезде «Брайтону» (1:2), а несколько дней спустя был разгромлен в АПЛ «Вулверхэмптоном» (0:3). В середине января Юрген Клопп с таким же счетом уступил все тому же «Брайтону» (0:3) в гостевом матче чемпионата.

Мерсисайдцы потеряли шансы защитить титулы в Кубке Англии и Кубке английской лиги. Однако команда все еще борется за победу в Лиге чемпионов (первый домашний матч с «Реалом» — 21 февраля) и надеется попасть в еврокубки в АПЛ.

«Эвертон» пытается выжить в премьер-лиге. Из-за частых поражений команда съехала на 18-е место, набрав 18 очков в 21 матче. В результате Фрэнка Лэмпарда отправили в отставку и назначили новым главным тренером Шона Дайча.

В первой игре под его руководством «Эвертон» сенсационно победил лидирующий «Арсенал» (1:0), нанеся ему всего второе поражение в сезоне. Однако команда пока отстает от спасительного 17-го места на один балл.

И все-таки смена тренера плюс победа над «канонирами» взбодрит «ирисок» и поможет им поверить в себя. «Эвертон» сможет рассчитывать хотя бы на один гол в предстоящем матче, потому что у «Ливерпуля» все еще достаточно много травмированных. Луис Диас страдает от повреждения колена и вернется только в конце февраля, Артур восстанавливается после операции, перенесенной в октябре. Диогу Жота тоже лечит повреждение берцовой кости с октября и появится в ростере лишь в конце зимы. Вирджил ван Дейк залечивает травму задней поверхности бедра, полученную в начале января.

Команда Клоппа достаточно пропускает и не слишком много забивает (34-28): плюс шесть — одна из худших разниц мячей в топ-10 АПЛ. Хуже дела только у «Челси» (плюс один) и «Фулхэма» (плюс два). А «Эвертон», наоборот, после паузы на ЧМ не забил только в одной игре: оформил шесть голов в семи матчах (но пропустил в два раза больше).

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Эвертон»

В последние годы «Эвертону» тяжело даются матчи против «Ливерпуля». За 10 предыдущих встреч во всех турнирах «ириски» победили лишь раз (2:0 в феврале 2021-го) и четырежды сыграли вничью. Еще пять игр остались за красными.

Учитывая спад вице-чемпиона и эмоциональную встряску команды Дайча, «Эвертон» мог бы рассчитывать на ничью. Но «Энфилд» есть «Энфилд»: «Ливерпуль» проиграл всего один домашний матч из 17 в сезоне-2022/23 (1:2 с «Лидсом» в октябре). Плюс на грани увольнения находится Юрген Клопп — футболисты наверняка это понимают и сделают все возможное, чтобы не допустить изгнания немца.

В то же время 14 пропущенных мячей в последних семи матчах говорят о слабости обороны «ирисок».

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 2.5 за 2.00.