«Ливерпуль» — «Эвертон»: Клоппа ждет третье поражение подряд и увольнение?
13 февраля в 23-м туре АПЛ «Ливерпуль» примет «Эвертон». Игра пройдет на стадионе «Энфилд» и начнется в 23.00 по московскому времени. В России игру на официальных телеканалах и стримингах не покажут. Игру обслужит арбитр Саймон Хупер.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Эвертон» 13 февраля 2023 года
Красные — фавориты игры, по мнению букмекеров. Коэффициент на победу команды Юргена Клоппа — 1.53, что приблизительно 64%. На успех «ирисок» дают 6.50 (15%). На ничью можно поставить за 4.60 (21%).
Ставка в 1000 рублей на ничью принесет 4600 рублей, а чистая прибыль составит 3600.
В последних пяти матчах во всех турнирах «Ливерпуль» трижды проиграл, по разу выиграл и сыграл вничью. Общий счет — 2:8. У «Эвертона» дела еще хуже: «ириски» уступили в четырех матчах из пяти с общим счетом 4:11.
Аналитики прогнозируют много забитых мячей — на тотал больше 2.5 гола дают коэффициент 1.71, на ТМ 2.5 — 2.22.
В последних пяти матчах «Ливерпуль» и «Эвертон» пропускают больше одного мяча за матч — 1.6 и 2.2 соответственно. Поэтому аналитики считают, что, вероятнее всего, в предстоящей встрече будет забито два-три мяча — на это дают коэффициент 2.00.
В первом круге команды сыграли вничью — 0:0. На то, что «Эвертон» снова не уступит находящимся в кризисе мерсисайдцам, можно поставить за 2.60. На победу гостей с форой (+1.5) мяча — за 1.60.
Ливерпульское дерби — эмоциональное событие. К тому же «Эвертон» — в топ-6 АПЛ по заработанным карточкам в сезоне-2022/23 (2.24 за игру). Поэтому существует высокая вероятность, что в матче будет пенальти или удаление — это условие можно взять за 2.22.
Три наиболее вероятных счета выглядят следующим образом:
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победа «Ливерпуля» 1:0 — 7.30;
-
выигрыш красных 2:0 — 7.20;
-
триумф команды Клоппа 2:1 — 7.90.
«Ливерпуль» — «Эвертон»: прогноз и анализ матча 23-го тура АПЛ 13 февраля 2023 года
«Ливерпуль» находится в очень сложном положении. Осенью команда чередовала удачные и неудачные матчи, но в последних четырех играх АПЛ набрала всего одно очко — дома сыграла вничью с «Челси» (0:0).
Крайние две встречи получились вовсе кошмарными: «Ливерпуль» выбыл из Кубка Англии уже в 1/16 финала, проиграв на выезде «Брайтону» (1:2), а несколько дней спустя был разгромлен в АПЛ «Вулверхэмптоном» (0:3). В середине января Юрген Клопп с таким же счетом уступил все тому же «Брайтону» (0:3) в гостевом матче чемпионата.
Мерсисайдцы потеряли шансы защитить титулы в Кубке Англии и Кубке английской лиги. Однако команда все еще борется за победу в Лиге чемпионов (первый домашний матч с «Реалом» — 21 февраля) и надеется попасть в еврокубки в АПЛ.
«Эвертон» пытается выжить в премьер-лиге. Из-за частых поражений команда съехала на 18-е место, набрав 18 очков в 21 матче. В результате Фрэнка Лэмпарда отправили в отставку и назначили новым главным тренером Шона Дайча.
В первой игре под его руководством «Эвертон» сенсационно победил лидирующий «Арсенал» (1:0), нанеся ему всего второе поражение в сезоне. Однако команда пока отстает от спасительного 17-го места на один балл.
И все-таки смена тренера плюс победа над «канонирами» взбодрит «ирисок» и поможет им поверить в себя. «Эвертон» сможет рассчитывать хотя бы на один гол в предстоящем матче, потому что у «Ливерпуля» все еще достаточно много травмированных. Луис Диас страдает от повреждения колена и вернется только в конце февраля, Артур восстанавливается после операции, перенесенной в октябре. Диогу Жота тоже лечит повреждение берцовой кости с октября и появится в ростере лишь в конце зимы. Вирджил ван Дейк залечивает травму задней поверхности бедра, полученную в начале января.
Команда Клоппа достаточно пропускает и не слишком много забивает (34-28): плюс шесть — одна из худших разниц мячей в топ-10 АПЛ. Хуже дела только у «Челси» (плюс один) и «Фулхэма» (плюс два). А «Эвертон», наоборот, после паузы на ЧМ не забил только в одной игре: оформил шесть голов в семи матчах (но пропустил в два раза больше).
Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Эвертон»
В последние годы «Эвертону» тяжело даются матчи против «Ливерпуля». За 10 предыдущих встреч во всех турнирах «ириски» победили лишь раз (2:0 в феврале 2021-го) и четырежды сыграли вничью. Еще пять игр остались за красными.
Учитывая спад вице-чемпиона и эмоциональную встряску команды Дайча, «Эвертон» мог бы рассчитывать на ничью. Но «Энфилд» есть «Энфилд»: «Ливерпуль» проиграл всего один домашний матч из 17 в сезоне-2022/23 (1:2 с «Лидсом» в октябре). Плюс на грани увольнения находится Юрген Клопп — футболисты наверняка это понимают и сделают все возможное, чтобы не допустить изгнания немца.
В то же время 14 пропущенных мячей в последних семи матчах говорят о слабости обороны «ирисок».
Рекомендуемая ставка: 1Х и ТБ 2.5 за 2.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2