«Болонья» — «Интер»: Джеко и Мартинес разорвут одну из худших оборон Серии А
Крадущийся следом за лидирующим в Серии А «Миланом» «Интер» 27 апреля 2022 года в 34-м туре сыграет на выезде с «Болоньей». Середняк лиги примет вице-лидера на стадионе «Ренато Далл'Ара». Матч начнется в 21.15 мск, прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Футбол 2».
Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Болонья» — «Интер» 27 апреля 2022 года
Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ считает нерадзурри безусловным фаворитом: поставить на успех команды Симоне Индзаги можно с коэффициентом 1.43, вероятность — около 68%. Победа «Болоньи» идет за 7.00 (13%) — это самый маловероятный исход матча. Ничью можно взять за 4.80 (19%).
Вероятность того, что хозяева не проиграют оценивается котировкой 2.85.
Также можно взять один из многочисленных вариантов результата с форой:
• Ф1 (+1.5) идет за 1.69;
• Ф2 (-1.5) — за 2.10;
• Ф2 (-2) — 3.00.
Тотал больше 3 голов доступен за 1.90, а меньше 3 — за 1.83. Менее рискованная ставка — на тотал больше 2 мячей с коэффициентом 1.24, меньше 2 — за 3.80.
«Болонья» — «Интер»: прогноз и аналитика матча 34-го тура серии А 27 апреля 2022 года
«Интер» — один из лидеров и самая забивающая команда чемпионата Италии: за 33 тура нерадзурри набрали 72 очка и вонзили 71 мяч. Они преодолели небольшой кризис, который случился в феврале — марте. Тогда команда за семь игр чемпионата победила всего раз и дважды проиграла. Но благодаря осечкам конкурентов «Интер» все равно остался на вершине (как минимум по потерянным очкам).
«Болонья» идет 13-й и уже обезопасила себя от вылета: отрыв от 18-й строчки — 16 баллов. Красно-синие относительно мало пропускают (45 мячей): во втором десятке солиднее обороняется только «Торино». Правда, в игре первого круга защита не справилась с атакой «Интера», который победил 6:1.
Индивидуальный тотал нерадзурри больше 2,5 гола в предстоящем матче оценен в 2.44, меньше — в 1.52. В последних двух турах команда Индзаги оформила по три мяча (в ворота «Специи» и «Ромы»).
В последних играх «Интер» выглядел в атаке очень качественно и даже забивал меньше, чем должен был. Например, в игре с «Торино» — один забитый при xG 2.66, с «Вероной» — два мяча при xG 2.68. Отличную форму набрал Лаутаро Мартинес: аргентинец оформил по голу в двух последних играх, а всего настрелял в чемпионате 16 мячей, хотя до игры со «Специей» шел на грустной серии с тремя голами в 12 играх. Плюс между играми в серии А Мартинес оформил дубль «Милану» в Кубке (3:0).
В обороне нерадзурри играют так же сильно: пропустили меньше всех в серии А (26). Хилому нападению «Болоньи» (16-е по результативности в чемпионате) будет крайне сложно справиться с мощными центрбеками «Интера».
Прогноз на матч «Болонья» — «Интер»
«Болонье» будет крайне сложно отобрать очки у «Интера». Команда Индзаги набрала отличную форму и обязана побеждать в каждом матче, чтобы не передать чемпионство «Милану», ведь виртуальное преимущество над россонери — всего очко. Скорее всего, у «Интера» не возникнет проблем с командой из нижней половины турнирной таблицы.
Рекомендуемая ставка: победа «Интера» и тотал больше 2,5 гола за 1.93.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|17
|7
|2
|61-25
|58
|
2
|Динамо
|26
|16
|4
|6
|45-25
|52
|
3
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
4
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|36-27
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|- : -
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|- : -
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0