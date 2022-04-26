Прогноз и ставка на матч серии А «Болонья» — «Интер» 27 апреля 2022 года

«Интер» в пяти турах от чемпионства.

Крадущийся следом за лидирующим в Серии А «Миланом» «Интер» 27 апреля 2022 года в 34-м туре сыграет на выезде с «Болоньей». Середняк лиги примет вице-лидера на стадионе «Ренато Далл'Ара». Матч начнется в 21.15 мск, прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Футбол 2».

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Болонья» — «Интер» 27 апреля 2022 года

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ считает нерадзурри безусловным фаворитом: поставить на успех команды Симоне Индзаги можно с коэффициентом 1.43, вероятность — около 68%. Победа «Болоньи» идет за 7.00 (13%) — это самый маловероятный исход матча. Ничью можно взять за 4.80 (19%).

Вероятность того, что хозяева не проиграют оценивается котировкой 2.85.

Также можно взять один из многочисленных вариантов результата с форой:

• Ф1 (+1.5) идет за 1.69;

• Ф2 (-1.5) — за 2.10;

• Ф2 (-2) — 3.00.

Тотал больше 3 голов доступен за 1.90, а меньше 3 — за 1.83. Менее рискованная ставка — на тотал больше 2 мячей с коэффициентом 1.24, меньше 2 — за 3.80.

«Болонья» — «Интер»: прогноз и аналитика матча 34-го тура серии А 27 апреля 2022 года

«Интер» — один из лидеров и самая забивающая команда чемпионата Италии: за 33 тура нерадзурри набрали 72 очка и вонзили 71 мяч. Они преодолели небольшой кризис, который случился в феврале — марте. Тогда команда за семь игр чемпионата победила всего раз и дважды проиграла. Но благодаря осечкам конкурентов «Интер» все равно остался на вершине (как минимум по потерянным очкам).

«Болонья» идет 13-й и уже обезопасила себя от вылета: отрыв от 18-й строчки — 16 баллов. Красно-синие относительно мало пропускают (45 мячей): во втором десятке солиднее обороняется только «Торино». Правда, в игре первого круга защита не справилась с атакой «Интера», который победил 6:1.

Индивидуальный тотал нерадзурри больше 2,5 гола в предстоящем матче оценен в 2.44, меньше — в 1.52. В последних двух турах команда Индзаги оформила по три мяча (в ворота «Специи» и «Ромы»).

В последних играх «Интер» выглядел в атаке очень качественно и даже забивал меньше, чем должен был. Например, в игре с «Торино» — один забитый при xG 2.66, с «Вероной» — два мяча при xG 2.68. Отличную форму набрал Лаутаро Мартинес: аргентинец оформил по голу в двух последних играх, а всего настрелял в чемпионате 16 мячей, хотя до игры со «Специей» шел на грустной серии с тремя голами в 12 играх. Плюс между играми в серии А Мартинес оформил дубль «Милану» в Кубке (3:0).

В обороне нерадзурри играют так же сильно: пропустили меньше всех в серии А (26). Хилому нападению «Болоньи» (16-е по результативности в чемпионате) будет крайне сложно справиться с мощными центрбеками «Интера».

Прогноз на матч «Болонья» — «Интер»

«Болонье» будет крайне сложно отобрать очки у «Интера». Команда Индзаги набрала отличную форму и обязана побеждать в каждом матче, чтобы не передать чемпионство «Милану», ведь виртуальное преимущество над россонери — всего очко. Скорее всего, у «Интера» не возникнет проблем с командой из нижней половины турнирной таблицы.

Рекомендуемая ставка: победа «Интера» и тотал больше 2,5 гола за 1.93.