Хорватия рискует упустить прямую путевку на Евро-2024. Чтобы этого не произошло, нужно разобраться с Латвией
18 ноября в девятом туре квалификации чемпионата Европы-2024 встретятся сборные Латвии и Хорватии. Поединок состоится в Риге на стадионе «Сконто» и начнется в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» с 19.50 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Латвия — Хорватия 18 ноября 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали гостей безоговорочными фаворитами: поставить на победу «Шашечных» можно с коэффициентом 1.14, что составляет примерно 83% вероятности. Успех латвийцев оценен гигантской котировкой 22.00 (5%) — это наименее ожидаемый исход схватки. Ничья идет за 8.25 (12%).
Хорватия уступила в двух поединках подряд. Считаете, что безвыигрышная серия продолжится? Опция 1Х ждет вас за 5.97.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.57, обратный вариант — за 2.42. В первом круге коллектив Златко Далича разгромил красно-бело-красных в Риеке (5:0).
Рынок на обмен точными ударами представлен за 2.81, «обе забьют — нет» дан за 1.44. В четырех последних матчах с участием Латвии отличалась только одна команда.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния говорят в пользу триумфа хорватов с сухим счетом:
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Латвия — Хорватия: прогноз и анализ матча квалификации Евро-2024 18 ноября 2023 года
Над Лукой Модричем и компанией нависла угроза потери прямой путевки в Германию: в октябре «Шашечные» влетели конкурентам в борьбе за выход из группы, Турции (0:1) и Уэльсу (1:2). В итоге первые уже отобрались в финальную часть чемпионата Европы, а «Драконы» сравнялись с хорватами по очкам, но обошли по дополнительным показателям — личным поединкам. В первом круге соперники сыграли вничью (1:1), и теперь, чтобы квалифицироваться на Евро-2024 напрямую, коллективу Златко Далича нужно победить в обеих оставшихся встречах и надеяться на осечку валлийцев.
Сначала оппонентом хорватов станет худшая сборная квинтета D — Латвия. Красно-бело-красные уступили в шести матчах из семи с общим счетом 3:17. Единственный успех парней Дайниса Казакевичса — всухую сломили Армению (2:0) на стадионе «Сконто». А вот первое столкновение с «Шашечными» им вспоминать вряд ли приятно: визит в Риеку завершился оглушительным разгромом (0:5). Это самое крупное поражение латышей в текущей кампании.
Накануне выезда в Ригу Златко Далич лишился Матео Ковачича — полузащитник «Манчестер Сити» не поможет партнерам из-за мышечной травмы.
Прогноз и ставка на матч Латвия — Хорватия
Коллектив Златко Далича не имеет права на ошибку — для сохранения шансов на прямую путевку в Германию необходима только победа. Красно-бело-красные обладают не самой крепкой обороной, в чем «Шашечные» уже убедились в первом круге. В предыдущем туре худшую сборную группы D на своем поле разнесла Турция (4:0), а до этого трижды огорчила парней Дайниса Казакевичса в Риге (3:2). Стоит ждать, что разборка латышей и хорватов на стадионе «Сконто» тоже получится «верховой».
Рекомендуемая ставка: тотал больше трех голов за 1.90 (если забьют ровно три мяча, случится возврат).
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3