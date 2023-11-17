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Хорватия рискует упустить прямую путевку на Евро-2024. Чтобы этого не произошло, нужно разобраться с Латвией

Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Латвия — Хорватия 18 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Лука Модрич и Матео Ковачич (сборная Хорватии).
Фото Global Look Press
Красно-бело-красные — худшая команда группы D.

18 ноября в девятом туре квалификации чемпионата Европы-2024 встретятся сборные Латвии и Хорватии. Поединок состоится в Риге на стадионе «Сконто» и начнется в 20.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» с 19.50 мск.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа D
18 нояб, 20:00. Skonto (Рига)
Латвия
Хорватия

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Латвия — Хорватия 18 ноября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали гостей безоговорочными фаворитами: поставить на победу «Шашечных» можно с коэффициентом 1.14, что составляет примерно 83% вероятности. Успех латвийцев оценен гигантской котировкой 22.00 (5%) — это наименее ожидаемый исход схватки. Ничья идет за 8.25 (12%).

Хорватия уступила в двух поединках подряд. Считаете, что безвыигрышная серия продолжится? Опция 1Х ждет вас за 5.97.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.57, обратный вариант — за 2.42. В первом круге коллектив Златко Далича разгромил красно-бело-красных в Риеке (5:0).

Рынок на обмен точными ударами представлен за 2.81, «обе забьют — нет» дан за 1.44. В четырех последних матчах с участием Латвии отличалась только одна команда.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога противостояния говорят в пользу триумфа хорватов с сухим счетом:

  • 2:0 — за 4.99;

  • 3:0 — за 5.38;

  • 1:0 — за 6.53.

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Латвия — Хорватия: прогноз и анализ матча квалификации Евро-2024 18 ноября 2023 года

Над Лукой Модричем и компанией нависла угроза потери прямой путевки в Германию: в октябре «Шашечные» влетели конкурентам в борьбе за выход из группы, Турции (0:1) и Уэльсу (1:2). В итоге первые уже отобрались в финальную часть чемпионата Европы, а «Драконы» сравнялись с хорватами по очкам, но обошли по дополнительным показателям — личным поединкам. В первом круге соперники сыграли вничью (1:1), и теперь, чтобы квалифицироваться на Евро-2024 напрямую, коллективу Златко Далича нужно победить в обеих оставшихся встречах и надеяться на осечку валлийцев.

Сначала оппонентом хорватов станет худшая сборная квинтета D — Латвия. Красно-бело-красные уступили в шести матчах из семи с общим счетом 3:17. Единственный успех парней Дайниса Казакевичса — всухую сломили Армению (2:0) на стадионе «Сконто». А вот первое столкновение с «Шашечными» им вспоминать вряд ли приятно: визит в Риеку завершился оглушительным разгромом (0:5). Это самое крупное поражение латышей в текущей кампании.

Накануне выезда в Ригу Златко Далич лишился Матео Ковачича — полузащитник «Манчестер Сити» не поможет партнерам из-за мышечной травмы.

Белоруссия&nbsp;&mdash; Андорра. В октябре Белоруссия отняла очки у лидеров группы. Но проблемы с Андоррой у парней Карлоса Алоса уже возникали

Прогноз и ставка на матч Латвия — Хорватия

Коллектив Златко Далича не имеет права на ошибку — для сохранения шансов на прямую путевку в Германию необходима только победа. Красно-бело-красные обладают не самой крепкой обороной, в чем «Шашечные» уже убедились в первом круге. В предыдущем туре худшую сборную группы D на своем поле разнесла Турция (4:0), а до этого трижды огорчила парней Дайниса Казакевичса в Риге (3:2). Стоит ждать, что разборка латышей и хорватов на стадионе «Сконто» тоже получится «верховой».

Рекомендуемая ставка: тотал больше трех голов за 1.90 (если забьют ровно три мяча, случится возврат).

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
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