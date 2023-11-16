В октябре Белоруссия отняла очки у лидеров группы. Но проблемы с Андоррой у парней Карлоса Алоса уже возникали
18 ноября на стадионе «Ференц Суса» в Будапеште сыграют аутсайдеры группы I — сборные Белоруссии и Андорры. Встреча девятого тура квалификации чемпионата Европы-2024 стартует в 20.00 по московскому времени. Сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 2» покажут ее в прямом эфире с 19.50 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Белоруссия — Андорра 18 ноября 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet склоняются к победе белорусов: поставить на коллектив Карлоса Алоса можно с коэффициентом 1.59, что составляет примерно 61% вероятности. Выигрыш Андорры оценили в 6.95 (14%). Ничью — в 3.68 (25%).
В первом круге соперники разошлись «миром» (0:0). Верите, что «Трехцветные» снова наберут очки? Опция Х2 доступна за 2.42.
Специалисты не ждут результативного поединка. Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.61, ТМ 2.5 — за 1.47.
Рынок на обмен голами дали за 2.74, обратный вариант представлен за 1.46.
Наиболее возможный счет, по мнению экспертов, — 1:0 в пользу «Белых крыльев». На него предложили котировку 4.40.
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Белоруссия — Андорра: прогноз и анализ матча квалификации Евро-2024 18 ноября 2023 года
Парни Карлоса Алоса потеряли шансы на путевку в Германию еще в сентябре, когда поделили очки с Андоррой (0:0) и уступили основному конкуренту Израилю (0:1). Зато через месяц лишившиеся турнирной мотивации «Белые крылья» дали бой лидерам группы — Румынии и Швейцарии.
Сначала белорусы сдержали атаку идущих на первой строчке «Карпатских ребят» и добыли нулевую ничью на нейтральном поле стадиона «Ференц Суса» в Будапеште, которое в нынешнем отборе стало для них почти родным. Поединок в Санкт-Галлене получился еще веселее. Хозяева ушли на перерыв с преимуществом в один мяч благодаря точному выстрелу Джердана Шакири, а во втором тайме получили в свои ворота две пробоины всего за восемь минут: на 61-й отличился Макс Эбонг, на 69-й — Денис Поляков. На 84-й минуте Дмитрий Антилевский сделал сенсацию почти неизбежной, но швейцарцы спаслись перед самым финальным свистком благодаря голам Мануэля Аканджи (89-я минута) и Зеки Амдуни (90-я).
Для Андорры «мирный» результат с Белоруссией — пока последнее положительное воспоминание в текущей квалификации. После этого «Трехцветные» получали только сухие разгромы — от Швейцарии (0:3), Косово (0:3) и Румынии (0:4).
Прогноз и ставка на матч Белоруссия — Андорра
«Белые крылья» вряд ли забыли об осечке в Андорра-ла-Велье и теперь настроены за нее поквитаться. Октябрьские игры показали, что парни Карлоса Алоса будут биться до конца отборочной кампании — Румыния и Швейцария не дадут соврать. Команда Кольдо в трех предыдущих поединках влетела с общим счетом 0:10 — устоять против белорусов во второй раз «Трехцветным» не удастся.
Рекомендуемая ставка: Белоруссия победит и забьет больше 1.5 мяча за 2.07.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3