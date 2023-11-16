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В октябре Белоруссия отняла очки у лидеров группы. Но проблемы с Андоррой у парней Карлоса Алоса уже возникали

Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Белоруссия — Андорра 18 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Белоруссия — Андорра.
Фото Официальный сайт Белорусской федерации футбола
Сентябрьский поединок соперников закончился нулевой ничьей.

18 ноября на стадионе «Ференц Суса» в Будапеште сыграют аутсайдеры группы I — сборные Белоруссии и Андорры. Встреча девятого тура квалификации чемпионата Европы-2024 стартует в 20.00 по московскому времени. Сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 2» покажут ее в прямом эфире с 19.50 мск.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа I
18 нояб, 20:00. Szusza Ferenc (Будапешт)
Белоруссия
Андорра

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Белоруссия — Андорра 18 ноября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet склоняются к победе белорусов: поставить на коллектив Карлоса Алоса можно с коэффициентом 1.59, что составляет примерно 61% вероятности. Выигрыш Андорры оценили в 6.95 (14%). Ничью — в 3.68 (25%).

В первом круге соперники разошлись «миром» (0:0). Верите, что «Трехцветные» снова наберут очки? Опция Х2 доступна за 2.42.

Специалисты не ждут результативного поединка. Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.61, ТМ 2.5 — за 1.47.

Рынок на обмен голами дали за 2.74, обратный вариант представлен за 1.46.

Наиболее возможный счет, по мнению экспертов, — 1:0 в пользу «Белых крыльев». На него предложили котировку 4.40.

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Белоруссия — Андорра: прогноз и анализ матча квалификации Евро-2024 18 ноября 2023 года

Парни Карлоса Алоса потеряли шансы на путевку в Германию еще в сентябре, когда поделили очки с Андоррой (0:0) и уступили основному конкуренту Израилю (0:1). Зато через месяц лишившиеся турнирной мотивации «Белые крылья» дали бой лидерам группы — Румынии и Швейцарии.

Сначала белорусы сдержали атаку идущих на первой строчке «Карпатских ребят» и добыли нулевую ничью на нейтральном поле стадиона «Ференц Суса» в Будапеште, которое в нынешнем отборе стало для них почти родным. Поединок в Санкт-Галлене получился еще веселее. Хозяева ушли на перерыв с преимуществом в один мяч благодаря точному выстрелу Джердана Шакири, а во втором тайме получили в свои ворота две пробоины всего за восемь минут: на 61-й отличился Макс Эбонг, на 69-й — Денис Поляков. На 84-й минуте Дмитрий Антилевский сделал сенсацию почти неизбежной, но швейцарцы спаслись перед самым финальным свистком благодаря голам Мануэля Аканджи (89-я минута) и Зеки Амдуни (90-я).

Для Андорры «мирный» результат с Белоруссией — пока последнее положительное воспоминание в текущей квалификации. После этого «Трехцветные» получали только сухие разгромы — от Швейцарии (0:3), Косово (0:3) и Румынии (0:4).

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Прогноз и ставка на матч Белоруссия — Андорра

«Белые крылья» вряд ли забыли об осечке в Андорра-ла-Велье и теперь настроены за нее поквитаться. Октябрьские игры показали, что парни Карлоса Алоса будут биться до конца отборочной кампании — Румыния и Швейцария не дадут соврать. Команда Кольдо в трех предыдущих поединках влетела с общим счетом 0:10 — устоять против белорусов во второй раз «Трехцветным» не удастся.

Рекомендуемая ставка: Белоруссия победит и забьет больше 1.5 мяча за 2.07.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

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Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

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Роман Ежов

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 4
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 4
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
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 12 1 4
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