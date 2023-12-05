«Астон Вилла» и «Ман Сити» забивают больше всех в АПЛ. Уоткинс, Холанн и Альварес зажгут на «Вилла Парк»
В 15-м туре АПЛ сойдутся третья и четвертая команды чемпионата — «Манчестер Сити» и «Астон Вилла». Игра пройдет 6 декабря в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк», стартовый свисток арбитра Джона Брукса прозвучит в 23.15 по московскому времени. В России легально не показывают английскую премьер-лигу.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» 6 декабря 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на успех «горожан» можно с коэффициентом 1.76, вероятность исхода — около 56%. Выигрыш подопечных Унаи Эмери предложен за 4.29 (22%), ничья доступна с такой же котировкой.
Прошлая встреча команд на «Вилла Парк» завершилась вничью (1:1). Рынок на то, что «Астон Вилла» вновь не уступит «Сити» на домашнем стадионе, оценен в 2.15.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство «горожан»:
• 1:1 — за 8.00;
• победа «Сити» 2:1 — за 8.50;
• 2:0 — за 10.75.
Тотал больше трех голов можно взять за 1.75, ТМ 3 — за 2.09. Команды занимают первое и второе места в чемпионате по результативности.
Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.52, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.54.
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«Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча 15-го тура АПЛ 6 декабря 2023 года
«Ман Сити» опережает «львов» всего на одно очко: команда Пепа Гвардиолы занимает третью строчку, «Астон Вилла» — четвертую. Бирмингемцы завершают серию «горожан» против топ-соперников. В предыдущих трех турах «Манчестер» встречался с «Челси» (4:4), «Ливерпулем» (1:1) и «Тоттенхэмом» (3:3) — все три поединка завершились вничью. Безвыигрышная форма едва не распространилась и на Лигу чемпионов — победу над «Лейпцигом» принес Хулиан Альварес голом на 87-й минуте (3:2).
«Горожане» — самые результативные в АПЛ. За 14 матчей парни Гвардиолы наколотили 36 мячей, это 2,57 гола в среднем за игру. Великолепную форму набрал Эрлинг Холанн — норвежец лидирует в гонке бомбардиров чемпионата с 14 точными ударами. Неплохую игру демонстрирует и Хулиан Альварес — у него 4+6, а с учетом всех турниров аргентинец выдает одно результативное действие в среднем за 99 минут.
На втором месте в списке самых результативных команд АПЛ — «Астон Вилла». Подопечные Эмери за 14 туров оформили 33 гола, это 2,36 мяча в среднем за 90 минут. При этом по ожидаемым голам (по данным FBref) бирмингемцы лишь шестые в чемпионате с 25,9 балла xG. В предыдущих девяти играх во всех турнирах «львы» лишь раз отличились менее двух раз.
Результативнее всех в составе «Астон Виллы» действует Оли Уоткинс — нападающий набрал уже 14 (8+6) голевых очков в чемпионате. Во всех соревнованиях страйкер настрелял 13+8 в 21 матче. Также еще четыре игрока бирмингемцев набрали минимум восемь результативных действий во всех турнирах.
Прогноз и ставка на матч «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»
Команды — самые результативные в АПЛ. И «Астон Вилла», и «Манчестер Сити» в восьми из девяти последних матчей во всех турнирах отличались минимум дважды. Также клубы немало пропускают: «горожане» всего дважды сыграли на ноль в девяти встречах, «львы» — вообще ни разу. Вдобавок соперники нередко выдавали яркие выступления в очных встречах: в восьми из прошлых девяти очных поединков заколачивали на двоих хотя бы три мяча.
Рекомендуемая ставка: ТБ 3 за 1.75.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|
2
|Зенит
|17
|10
|3
|4
|34-17
|33
|
3
|Динамо
|17
|8
|7
|2
|28-21
|31
|
4
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
6
|Локомотив
|17
|7
|7
|3
|27-23
|28
|
7
|Спартак
|17
|8
|3
|6
|24-24
|27
|
8
|Рубин
|17
|7
|4
|6
|16-21
|25
|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|
10
|Ростов
|17
|5
|5
|7
|24-29
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|
13
|Ахмат
|17
|4
|4
|9
|18-23
|16
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|0 : 0
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|0 : 2
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|1 : 0
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|2 : 0
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|2 : 1
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|3 : 1
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|2 : 1
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|1 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4