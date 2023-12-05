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«Астон Вилла» и «Ман Сити» забивают больше всех в АПЛ. Уоткинс, Холанн и Альварес зажгут на «Вилла Парк»

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» 6 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Эрлинг Холанн с партнерами по «Манчестер Сити».
Фото Global Look Press
А еще команды — соседи по турнирной таблице.

В 15-м туре АПЛ сойдутся третья и четвертая команды чемпионата — «Манчестер Сити» и «Астон Вилла». Игра пройдет 6 декабря в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк», стартовый свисток арбитра Джона Брукса прозвучит в 23.15 по московскому времени. В России легально не показывают английскую премьер-лигу.

Англия. Премьер-лига. 15-й тур
06 дек, 23:15. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
Манчестер Сити

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» 6 декабря 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение гостям: поставить на успех «горожан» можно с коэффициентом 1.76, вероятность исхода — около 56%. Выигрыш подопечных Унаи Эмери предложен за 4.29 (22%), ничья доступна с такой же котировкой.

Прошлая встреча команд на «Вилла Парк» завершилась вничью (1:1). Рынок на то, что «Астон Вилла» вновь не уступит «Сити» на домашнем стадионе, оценен в 2.15.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство «горожан»:

• 1:1 — за 8.00;

• победа «Сити» 2:1 — за 8.50;

• 2:0 — за 10.75.

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Тотал больше трех голов можно взять за 1.75, ТМ 3 — за 2.09. Команды занимают первое и второе места в чемпионате по результативности.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.52, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.54.

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«Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча 15-го тура АПЛ 6 декабря 2023 года

«Ман Сити» опережает «львов» всего на одно очко: команда Пепа Гвардиолы занимает третью строчку, «Астон Вилла» — четвертую. Бирмингемцы завершают серию «горожан» против топ-соперников. В предыдущих трех турах «Манчестер» встречался с «Челси» (4:4), «Ливерпулем» (1:1) и «Тоттенхэмом» (3:3) — все три поединка завершились вничью. Безвыигрышная форма едва не распространилась и на Лигу чемпионов — победу над «Лейпцигом» принес Хулиан Альварес голом на 87-й минуте (3:2).

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«Горожане» — самые результативные в АПЛ. За 14 матчей парни Гвардиолы наколотили 36 мячей, это 2,57 гола в среднем за игру. Великолепную форму набрал Эрлинг Холанн — норвежец лидирует в гонке бомбардиров чемпионата с 14 точными ударами. Неплохую игру демонстрирует и Хулиан Альварес — у него 4+6, а с учетом всех турниров аргентинец выдает одно результативное действие в среднем за 99 минут.

На втором месте в списке самых результативных команд АПЛ — «Астон Вилла». Подопечные Эмери за 14 туров оформили 33 гола, это 2,36 мяча в среднем за 90 минут. При этом по ожидаемым голам (по данным FBref) бирмингемцы лишь шестые в чемпионате с 25,9 балла xG. В предыдущих девяти играх во всех турнирах «львы» лишь раз отличились менее двух раз.

Результативнее всех в составе «Астон Виллы» действует Оли Уоткинс — нападающий набрал уже 14 (8+6) голевых очков в чемпионате. Во всех соревнованиях страйкер настрелял 13+8 в 21 матче. Также еще четыре игрока бирмингемцев набрали минимум восемь результативных действий во всех турнирах.

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Прогноз и ставка на матч «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»

Команды — самые результативные в АПЛ. И «Астон Вилла», и «Манчестер Сити» в восьми из девяти последних матчей во всех турнирах отличались минимум дважды. Также клубы немало пропускают: «горожане» всего дважды сыграли на ноль в девяти встречах, «львы» — вообще ни разу. Вдобавок соперники нередко выдавали яркие выступления в очных встречах: в восьми из прошлых девяти очных поединков заколачивали на двоих хотя бы три мяча.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3 за 1.75.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 1 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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