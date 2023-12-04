«Магнитка» проиграла дважды подряд, но все равно фаворит против ЦСКА. Даже Федоров признает проблемы армейцев
5 декабря лидер Восточной конференции КХЛ «Металлург» в очередном матче регулярного чемпионата сойдется с ЦСКА. Игра пройдет в Магнитогорске на «Арене Металлург» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 16.50 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — ЦСКА 5 декабря 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили однозначного фаворита встречи: чуть больше шансов дали на победу хозяев, коэффициент на успех «Магнитки» в основное время — 2.38, что примерно 40% вероятности. Выигрыш армейцев доступен за 2.63 (36%), котировка на ничью — 3.93 (24%).
Триумф «Металлурга» с учетом овертайма и серии буллитов можно взять за 1.82, этот рынок на ЦСКА оценен в 1.97.
Также доступен широкий выбор ставок на победу любой из команд с учетом форы:
• Ф1(0) идет за 1.81, Ф2(0) — за 1.99;
• Ф1(-1) идет за 2.94, Ф2(+1) — за 1.39.
Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.73, ТМ 4.5 — за 2.09.
Соперники — одни из самых результативных команд КХЛ. Поставить на то, что оба клуба в предстоящем матче отличатся минимум по два раза, можно за 1.90. Обратный рынок предложен за 1.80.
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«Металлург» — ЦСКА: прогноз и анализ матча КХЛ 5 декабря 2023 года
Хозяева подошли к матчу в статусе лидера Восточной конференции, при этом уступили в двух предыдущих играх — «Барысу» (2:5) и СКА (2:3 по буллитам). До этого «Магнитка» выдала 11-матчевую победную серию, создав неплохое преимущество над идущим вторым на «Востоке» «Авангардом».
«Металлург» — второй в КХЛ по результативности. За 38 игр коллектив из Магнитогорска отличился 122 раза, больше голов только у «Спартака» (137). В среднем за игру подопечные Андрея Разина забрасывают 3.21 шайбы. При этом в команде нет ярких лидеров, а игроки не борются за звание лучших бомбардиров или ассистентов лиги. Зато сразу пять представителей «Магнитки» набрали больше 20 результативных очков, а отметку в 15 голевых действий превзошли 11 хоккеистов.
ЦСКА тоже выступит в Магнитогорске после поражения — «Трактор» не оставил москвичам шансов на домашнем льду (3:1). Положение команды в целом не такое позитивное: армейцы идут лишь шестыми на «Западе» и уже серьезно отстали от лидеров. Нелучшее состояние команды признает и главный тренер Сергей Федоров.
«Нам не все равно, на каком месте мы идем в чемпионате. Мы должны быть выше. Ребята это понимают, и руководство это подчеркивает. Есть определенные трудности технического характера. Мы играем в каждом матче на победу. Мы не удовлетворены своим местом в таблице. И мы понимаем, что это поправимо. Мы будем более стабильными, это факт. Надеюсь, в ближайшем будущем», — рассказал мужчина.
Прогноз и ставка на матч «Металлург» — ЦСКА
Армейцы проиграли дважды в трех прошлых матчах, пропустив в каждом из них по три шайбы. Сезон для армейцев в целом получается очень нестабильным. «Металлург» достаточно уверенно лидирует на «Востоке» и показывает вторую результативность в КХЛ. Команды уже встречались в этом сезоне — в сентябре «Магнитка» уверенно победила на выезде (4:2). Та победа стала для коллектива Разина второй подряд над ЦСКА. Вероятно, в предстоящем матче москвичи продолжат удачную серию против красно-синих.
Рекомендуемая ставка: победа «Металлурга» с учетом овертайма и буллитов за 1.82.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|
2
|Зенит
|17
|10
|3
|4
|34-17
|33
|
3
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
4
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
5
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
6
|Локомотив
|17
|7
|7
|3
|27-23
|28
|
7
|Спартак
|17
|8
|3
|6
|24-24
|27
|
8
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|
10
|Ростов
|17
|5
|5
|7
|24-29
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|
13
|Ахмат
|17
|4
|4
|9
|18-23
|16
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|0 : 0
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|0 : 2
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|1 : 0
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|2 : 0
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|2 : 1
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|3 : 1
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|2 : 1
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4