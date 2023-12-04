«Магнитка» проиграла дважды подряд, но все равно фаворит против ЦСКА. Даже Федоров признает проблемы армейцев

В этом сезоне уже побеждала красно-синих.

5 декабря лидер Восточной конференции КХЛ «Металлург» в очередном матче регулярного чемпионата сойдется с ЦСКА. Игра пройдет в Магнитогорске на «Арене Металлург» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL Prime и онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир стартует в 16.50 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — ЦСКА 5 декабря 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили однозначного фаворита встречи: чуть больше шансов дали на победу хозяев, коэффициент на успех «Магнитки» в основное время — 2.38, что примерно 40% вероятности. Выигрыш армейцев доступен за 2.63 (36%), котировка на ничью — 3.93 (24%).

Триумф «Металлурга» с учетом овертайма и серии буллитов можно взять за 1.82, этот рынок на ЦСКА оценен в 1.97.

Также доступен широкий выбор ставок на победу любой из команд с учетом форы:

• Ф1(0) идет за 1.81, Ф2(0) — за 1.99;

• Ф1(-1) идет за 2.94, Ф2(+1) — за 1.39.

Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.73, ТМ 4.5 — за 2.09.

Соперники — одни из самых результативных команд КХЛ. Поставить на то, что оба клуба в предстоящем матче отличатся минимум по два раза, можно за 1.90. Обратный рынок предложен за 1.80.

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«Металлург» — ЦСКА: прогноз и анализ матча КХЛ 5 декабря 2023 года

Хозяева подошли к матчу в статусе лидера Восточной конференции, при этом уступили в двух предыдущих играх — «Барысу» (2:5) и СКА (2:3 по буллитам). До этого «Магнитка» выдала 11-матчевую победную серию, создав неплохое преимущество над идущим вторым на «Востоке» «Авангардом».

«Металлург» — второй в КХЛ по результативности. За 38 игр коллектив из Магнитогорска отличился 122 раза, больше голов только у «Спартака» (137). В среднем за игру подопечные Андрея Разина забрасывают 3.21 шайбы. При этом в команде нет ярких лидеров, а игроки не борются за звание лучших бомбардиров или ассистентов лиги. Зато сразу пять представителей «Магнитки» набрали больше 20 результативных очков, а отметку в 15 голевых действий превзошли 11 хоккеистов.

ЦСКА тоже выступит в Магнитогорске после поражения — «Трактор» не оставил москвичам шансов на домашнем льду (3:1). Положение команды в целом не такое позитивное: армейцы идут лишь шестыми на «Западе» и уже серьезно отстали от лидеров. Нелучшее состояние команды признает и главный тренер Сергей Федоров.

«Нам не все равно, на каком месте мы идем в чемпионате. Мы должны быть выше. Ребята это понимают, и руководство это подчеркивает. Есть определенные трудности технического характера. Мы играем в каждом матче на победу. Мы не удовлетворены своим местом в таблице. И мы понимаем, что это поправимо. Мы будем более стабильными, это факт. Надеюсь, в ближайшем будущем», — рассказал мужчина.

Прогноз и ставка на матч «Металлург» — ЦСКА

Армейцы проиграли дважды в трех прошлых матчах, пропустив в каждом из них по три шайбы. Сезон для армейцев в целом получается очень нестабильным. «Металлург» достаточно уверенно лидирует на «Востоке» и показывает вторую результативность в КХЛ. Команды уже встречались в этом сезоне — в сентябре «Магнитка» уверенно победила на выезде (4:2). Та победа стала для коллектива Разина второй подряд над ЦСКА. Вероятно, в предстоящем матче москвичи продолжат удачную серию против красно-синих.

Рекомендуемая ставка: победа «Металлурга» с учетом овертайма и буллитов за 1.82.

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