«Салават Юлаев» — «Авангард»: Береглазов и Коледов добавят матчу результативности
19 декабря в КХЛ «Салават Юлаев» примет «Авангард». Игра между командами, которые идут в зоне плей-офф, пройдет в Башкирии на «Уфа Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу можно посмотреть на сайте matchtv.ru. Трансляция стартует в 16.45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард» 19 декабря 2022 года
«Салават Юлаев» — небольшой фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу команды Виктора Козлова в основное время можно поставить с коэффициентом 2.50, вероятность исхода — примерно 40%. Успех «Авангарда» доступен за 2.70 (37%), ничья — за 3.50 (23%).
Вариант «гости не проиграют по итогам 60 минут» предложено взять за 1.49.
Тотал больше 4.5 шайбы можно оформить за 1.77, ТМ 4.5 — за 2.05.
Кто откроет счет в матче? «Салават Юлаев» — 1.84, «Авангард» — 1.90. На ничью 0:0 котировка — 46.0.
Гол на первой минуте оценен коэффициентом 12.5. На то, что последняя шайба будет заброшена с первой по 50-ю минуту, котировка — 2.60.
В трех матчах из последних пяти между командами хотя бы в одном периоде было заброшено минимум три шайбы. На такое условие можно поставить за 1.68.
Победа «Салавата» в матче с учетом овертайма и серии буллитов идет за 1.84, «Авангарда» — за 1.96.
«Салават Юлаев» — «Авангард»: прогноз и анализ матча КХЛ 19 декабря 2022 года
Команды располагаются в таблице очень близко: «Салават» набрал 49 очков и идет четвертым на «Востоке», «Авангард» — шестой с 46 баллами. Удивительно, но в этих обстоятельствах у омичей значительно хуже разница забитых и пропущенных шайб — 108:103 (+5) против 103:83 (+22) у соперника.
«Салават» выиграл последние матчи: 6 декабря победил как раз «Авангард» (3:1) и разгромил «Сибирь» (6:3). Уфимцы преуспели в двух встречах подряд впервые за полтора месяца: после победы над «Куньлунем» 7 ноября команда Виктора Козлова уступила в восьми играх из 12.
У «Авангарда» диаметрально противоположный график: с конца октября и до 19 ноября омичи выдали серию из девяти побед подряд. Однако после этого чередуют триумфальные выступления с неудачными. В последних двух встречах проиграли «Салавату» и «Ак Барсу».
Вероятно, падение результатов у омичей случилось из-за ослабевшей игры в защите — в пяти матчах они пропустили 11 шайб: в среднем 2.2 за игру. На ИТБ1 (2) в предстоящей встрече коэффициент — 1.55.
Прогноз и ставка на матч «Салават Юлаев» — «Авангард»
В трех последних матчах из пяти между этими командами одну из шайб обязательно забрасывал защитник. Учитывая результативность некоторых игроков обороны в этом сезоне, можно предположить, что и на этот раз гол будет забит откуда-то с синей линии.
У «Салавата» сразу три защитника — Коледов, Науменков и Мухумадуллин — отличились в новом розыгрыше КХЛ по пять раз. У «Авангарда» нападению здорово помогает Береглазов — на его счету аж шесть шайб.
Рекомендуемая ставка: гол защитника за 1.65.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2