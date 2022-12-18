Прогноз и ставка на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард» 19 декабря 2022 года

19 декабря в КХЛ «Салават Юлаев» примет «Авангард». Игра между командами, которые идут в зоне плей-офф, пройдет в Башкирии на «Уфа Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу можно посмотреть на сайте matchtv.ru. Трансляция стартует в 16.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард» 19 декабря 2022 года

«Салават Юлаев» — небольшой фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу команды Виктора Козлова в основное время можно поставить с коэффициентом 2.50, вероятность исхода — примерно 40%. Успех «Авангарда» доступен за 2.70 (37%), ничья — за 3.50 (23%).

Вариант «гости не проиграют по итогам 60 минут» предложено взять за 1.49.

Тотал больше 4.5 шайбы можно оформить за 1.77, ТМ 4.5 — за 2.05.

Кто откроет счет в матче? «Салават Юлаев» — 1.84, «Авангард» — 1.90. На ничью 0:0 котировка — 46.0.

Гол на первой минуте оценен коэффициентом 12.5. На то, что последняя шайба будет заброшена с первой по 50-ю минуту, котировка — 2.60.

В трех матчах из последних пяти между командами хотя бы в одном периоде было заброшено минимум три шайбы. На такое условие можно поставить за 1.68.

Победа «Салавата» в матче с учетом овертайма и серии буллитов идет за 1.84, «Авангарда» — за 1.96.

«Салават Юлаев» — «Авангард»: прогноз и анализ матча КХЛ 19 декабря 2022 года

Команды располагаются в таблице очень близко: «Салават» набрал 49 очков и идет четвертым на «Востоке», «Авангард» — шестой с 46 баллами. Удивительно, но в этих обстоятельствах у омичей значительно хуже разница забитых и пропущенных шайб — 108:103 (+5) против 103:83 (+22) у соперника.

«Салават» выиграл последние матчи: 6 декабря победил как раз «Авангард» (3:1) и разгромил «Сибирь» (6:3). Уфимцы преуспели в двух встречах подряд впервые за полтора месяца: после победы над «Куньлунем» 7 ноября команда Виктора Козлова уступила в восьми играх из 12.

У «Авангарда» диаметрально противоположный график: с конца октября и до 19 ноября омичи выдали серию из девяти побед подряд. Однако после этого чередуют триумфальные выступления с неудачными. В последних двух встречах проиграли «Салавату» и «Ак Барсу».

Вероятно, падение результатов у омичей случилось из-за ослабевшей игры в защите — в пяти матчах они пропустили 11 шайб: в среднем 2.2 за игру. На ИТБ1 (2) в предстоящей встрече коэффициент — 1.55.

Прогноз и ставка на матч «Салават Юлаев» — «Авангард»

В трех последних матчах из пяти между этими командами одну из шайб обязательно забрасывал защитник. Учитывая результативность некоторых игроков обороны в этом сезоне, можно предположить, что и на этот раз гол будет забит откуда-то с синей линии.

У «Салавата» сразу три защитника — Коледов, Науменков и Мухумадуллин — отличились в новом розыгрыше КХЛ по пять раз. У «Авангарда» нападению здорово помогает Береглазов — на его счету аж шесть шайб.

Рекомендуемая ставка: гол защитника за 1.65.