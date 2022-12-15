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15 декабря, 14:15

Убедительные победы Аргентины и Франции принесли игроку букмекера выигрыш в 2 000 000 рублей

Евгений Коростелев
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Антуан Гризманн.
Фото Global Look Press
При этом «Трехцветные» забили нужный мяч только на 79-й минуте.

13 и 14 декабря в Катаре состоялись полуфиналы чемпионата мира по футболу. Клиент букмекерской компании БЕТСИТИ предугадал, что фавориты — Аргентина и Франция — забьют своим соперникам минимум по два мяча. Экспресс из двух событий принес коэффициент 4.02, а поставленные на него 500 000 рублей — выигрыш в 2 010 000 рублей.

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Победный купон выглядит следующим образом:

  • Аргентина — Хорватия, ИТБ1 (1.5) — коэффициент 2.14 (счет — 3:0);

  • Франция — Марокко, ИТБ1 (1.5) — 1.88 (2:0).

Итоговый коэффициент: 2.14 х 1.88 = 4.02.

Поздний гол Франции спас ставку

В первом полуфинале отношения выясняли Аргентина и Хорватия. «Альбиселесте» забила по два мяча в четырех матчах турнира, в том числе в ворота Нидерландов. Лео Месси, как всегда, вышел в старте, поэтому сомнений в том, что южноамериканцы отличатся хотя бы раз, не было. В результате именно нападающий «ПСЖ» открыл счет с пенальти на 34-й минуте.

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Ждать второго гола в исполнении фаворита долго не пришлось — Хулиан Альварес получил мяч на своей половине поля, прорвался к воротам Ливаковича и пробил мимо одного из лучших вратарей турнира. Счета 2:0 автору ставки было достаточно, однако Аргентина не остановилась и победила с разницей в три мяча — 3:0.

Оставалось дождаться двух голов в исполнении Франции против Марокко — команды с лучшей обороной чемпионата мира. Но африканцы не выдержали даже стартовый натиск действующих чемпионов мира — Тео Эрнандес на пятой минуте забил самый быстрый за 64 года гол полуфиналов ЧМ.

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После этого преимущество перехватили марокканцы, а французы действовали на контратаках — в одной из них Жиру попал в штангу. Однако больше голов в первом тайме забито не было. В начале второй половины «Трехцветные» снизили темп своих наступлений и почти не угрожали воротам Буну — складывалось ощущение, что они сделают все ради удержания счета 1:0. Но на 78-й минуте Дидье Дешам произвел идеальную замену — на поле появился нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани. И первым же касанием забил: после прохода и удара Мбаппе он успел на добивание и замкнул дальнюю штангу.

2:0 — этого хватило для того, чтобы экспресс доехал, а автор ставки стал обладателем 2 010 000 рублей.

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Исполнение мечты Месси или дубль Мбаппе. Кто станет чемпионом мира-2022?

Месси к финалу настиг Мбаппе. Выиграет ли Лео «Золотую бутсу» ЧМ?
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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