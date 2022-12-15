Убедительные победы Аргентины и Франции принесли игроку букмекера выигрыш в 2 000 000 рублей
13 и 14 декабря в Катаре состоялись полуфиналы чемпионата мира по футболу. Клиент букмекерской компании БЕТСИТИ предугадал, что фавориты — Аргентина и Франция — забьют своим соперникам минимум по два мяча. Экспресс из двух событий принес коэффициент 4.02, а поставленные на него 500 000 рублей — выигрыш в 2 010 000 рублей.
Победный купон выглядит следующим образом:
-
Аргентина — Хорватия, ИТБ1 (1.5) — коэффициент 2.14 (счет — 3:0);
-
Франция — Марокко, ИТБ1 (1.5) — 1.88 (2:0).
Итоговый коэффициент: 2.14 х 1.88 = 4.02.
Поздний гол Франции спас ставку
В первом полуфинале отношения выясняли Аргентина и Хорватия. «Альбиселесте» забила по два мяча в четырех матчах турнира, в том числе в ворота Нидерландов. Лео Месси, как всегда, вышел в старте, поэтому сомнений в том, что южноамериканцы отличатся хотя бы раз, не было. В результате именно нападающий «ПСЖ» открыл счет с пенальти на 34-й минуте.
Ждать второго гола в исполнении фаворита долго не пришлось — Хулиан Альварес получил мяч на своей половине поля, прорвался к воротам Ливаковича и пробил мимо одного из лучших вратарей турнира. Счета 2:0 автору ставки было достаточно, однако Аргентина не остановилась и победила с разницей в три мяча — 3:0.
Оставалось дождаться двух голов в исполнении Франции против Марокко — команды с лучшей обороной чемпионата мира. Но африканцы не выдержали даже стартовый натиск действующих чемпионов мира — Тео Эрнандес на пятой минуте забил самый быстрый за 64 года гол полуфиналов ЧМ.
После этого преимущество перехватили марокканцы, а французы действовали на контратаках — в одной из них Жиру попал в штангу. Однако больше голов в первом тайме забито не было. В начале второй половины «Трехцветные» снизили темп своих наступлений и почти не угрожали воротам Буну — складывалось ощущение, что они сделают все ради удержания счета 1:0. Но на 78-й минуте Дидье Дешам произвел идеальную замену — на поле появился нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани. И первым же касанием забил: после прохода и удара Мбаппе он успел на добивание и замкнул дальнюю штангу.
2:0 — этого хватило для того, чтобы экспресс доехал, а автор ставки стал обладателем 2 010 000 рублей.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2