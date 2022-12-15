Убедительные победы Аргентины и Франции принесли игроку букмекера выигрыш в 2 000 000 рублей

При этом «Трехцветные» забили нужный мяч только на 79-й минуте.

13 и 14 декабря в Катаре состоялись полуфиналы чемпионата мира по футболу. Клиент букмекерской компании БЕТСИТИ предугадал, что фавориты — Аргентина и Франция — забьют своим соперникам минимум по два мяча. Экспресс из двух событий принес коэффициент 4.02, а поставленные на него 500 000 рублей — выигрыш в 2 010 000 рублей.

Победный купон выглядит следующим образом:

Аргентина — Хорватия, ИТБ1 (1.5) — коэффициент 2.14 (счет — 3:0);

Франция — Марокко, ИТБ1 (1.5) — 1.88 (2:0).

Итоговый коэффициент: 2.14 х 1.88 = 4.02.

Поздний гол Франции спас ставку

В первом полуфинале отношения выясняли Аргентина и Хорватия. «Альбиселесте» забила по два мяча в четырех матчах турнира, в том числе в ворота Нидерландов. Лео Месси, как всегда, вышел в старте, поэтому сомнений в том, что южноамериканцы отличатся хотя бы раз, не было. В результате именно нападающий «ПСЖ» открыл счет с пенальти на 34-й минуте.

Ждать второго гола в исполнении фаворита долго не пришлось — Хулиан Альварес получил мяч на своей половине поля, прорвался к воротам Ливаковича и пробил мимо одного из лучших вратарей турнира. Счета 2:0 автору ставки было достаточно, однако Аргентина не остановилась и победила с разницей в три мяча — 3:0.

Оставалось дождаться двух голов в исполнении Франции против Марокко — команды с лучшей обороной чемпионата мира. Но африканцы не выдержали даже стартовый натиск действующих чемпионов мира — Тео Эрнандес на пятой минуте забил самый быстрый за 64 года гол полуфиналов ЧМ.

После этого преимущество перехватили марокканцы, а французы действовали на контратаках — в одной из них Жиру попал в штангу. Однако больше голов в первом тайме забито не было. В начале второй половины «Трехцветные» снизили темп своих наступлений и почти не угрожали воротам Буну — складывалось ощущение, что они сделают все ради удержания счета 1:0. Но на 78-й минуте Дидье Дешам произвел идеальную замену — на поле появился нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани. И первым же касанием забил: после прохода и удара Мбаппе он успел на добивание и замкнул дальнюю штангу.

2:0 — этого хватило для того, чтобы экспресс доехал, а автор ставки стал обладателем 2 010 000 рублей.