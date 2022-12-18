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СКА — «Витязь»: команда Ротенберга поглумится над середняком «Запада»

Прогноз и ставка на матч КХЛ СКА — «Витязь» 19 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
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Роман Ротенберг.
Фото Официальный сайт СКА.
Коллектив из Северной столицы ждет крупный успех.

19 декабря в КХЛ состоится матч между лидером Западной конференции СКА и занимающим место в середине таблицы «Витязем». Игра пройдет в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканал KHL Prime. Старт трансляции в 19.20 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Витязь» 19 декабря 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают СКА абсолютным фаворитом встречи. На победу красно-синих в основное время можно поставить с коэффициентом 1.43, что приблизительно 69% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.40 (18%), успех «Витязя» — за 6.00 (13%).

На то, что клуб из Подольска не проиграет по истечении 60 минут игры, котировка — 2.70.

Три из последних пяти матчей между командами завершились победами СКА с разницей в две и более шайбы. Ф1(-1.5) доступна за 1.71, Ф2(+1.5) — за 2.06.

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Тотал больше 5.5 гола предложено взять за 2.08, ТМ 5.5 идет за 1.75.

На то, что обе команды забросят минимум по два раза, коэффициент — 2.00. Обратный исход идет за 1.81.

Гол в равных составах оценен котировкой — 1.25, при игре 5х4 — 3.20.

Выигрыш хозяев с учетом овертайма и буллитов доступен за 1.22, гостей — за 4.40.

СКА — «Витязь»: прогноз и анализ матча КХЛ 19 декабря 2022 года

С одной стороны, СКА отлично выступает в последние недели — команда Романа Ротенберга выиграла шесть матчей подряд и опережает ярославский «Локомотив» уже на 15 очков. С другой, только половина побед были уверенными — над минским «Динамо» (5:3), «Сочи» (5:2) и «Торпедо» (6:2). Московское «Динамо», «Куньлунь» и «Северсталь» не сдались в основное время.

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Последние успехи позволили питерским армейцам не только оторваться от соперников по таблице, но и значительно улучшить разницу шайб. В этом сезоне СКА забросил уже 147 голов в 41 матче (в среднем — 3.58 за игру). Пропустили же красно-синие 83 раза — это второй показатель на «Западе» и четвертый в общей таблице.

На то, что Дмитрий Яшкин и компания закинут в ближайшей встрече больше трех раз, котировка — 1.96.

В отличие от СКА, «Витязь» уже давно имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных шайб (102:103). Подравнять статистику команде из Подольска удалось в последних матчах: обыграны были «Сочи» (6:2) и «Куньлунь» (3:1). Однако стабильности результатов у клуба из Балашихи нет. Две победы подряд — самая продолжительная серия с середины октября. С тех пор на счету команды Вячеслава Буцаева 15 поражений и всего шесть побед.

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Прогноз и ставка на матч СКА — «Витязь»

СКА значительно превосходит соперника как по уровню игроков, так и по последним результатам. Нельзя забывать и о том, что «Витязю» тяжело даются выезды в Санкт-Петербург: пять предыдущих были проиграны с общим счетом 8:23.

Армейцы в этом сезоне проиграли всего два матча на своем льду — в овертайме «Локомотиву» и «Динамо» в серии буллитов. Остальные 19 встреч завершились в пользу коллектива Ротенберга, 11 из них — с разницей в две и более шайбы.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.71.

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Месси и Мбаппе обязательно забьют, но кто еще способен на гол в финале ЧМ-2022?
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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