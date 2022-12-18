Коллектив из Северной столицы ждет крупный успех.

19 декабря в КХЛ состоится матч между лидером Западной конференции СКА и занимающим место в середине таблицы «Витязем». Игра пройдет в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканал KHL Prime. Старт трансляции в 19.20 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Витязь» 19 декабря 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают СКА абсолютным фаворитом встречи. На победу красно-синих в основное время можно поставить с коэффициентом 1.43, что приблизительно 69% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.40 (18%), успех «Витязя» — за 6.00 (13%).

На то, что клуб из Подольска не проиграет по истечении 60 минут игры, котировка — 2.70.

Три из последних пяти матчей между командами завершились победами СКА с разницей в две и более шайбы. Ф1(-1.5) доступна за 1.71, Ф2(+1.5) — за 2.06.

Тотал больше 5.5 гола предложено взять за 2.08, ТМ 5.5 идет за 1.75.

На то, что обе команды забросят минимум по два раза, коэффициент — 2.00. Обратный исход идет за 1.81.

Гол в равных составах оценен котировкой — 1.25, при игре 5х4 — 3.20.

Выигрыш хозяев с учетом овертайма и буллитов доступен за 1.22, гостей — за 4.40.

СКА — «Витязь»: прогноз и анализ матча КХЛ 19 декабря 2022 года

С одной стороны, СКА отлично выступает в последние недели — команда Романа Ротенберга выиграла шесть матчей подряд и опережает ярославский «Локомотив» уже на 15 очков. С другой, только половина побед были уверенными — над минским «Динамо» (5:3), «Сочи» (5:2) и «Торпедо» (6:2). Московское «Динамо», «Куньлунь» и «Северсталь» не сдались в основное время.

Последние успехи позволили питерским армейцам не только оторваться от соперников по таблице, но и значительно улучшить разницу шайб. В этом сезоне СКА забросил уже 147 голов в 41 матче (в среднем — 3.58 за игру). Пропустили же красно-синие 83 раза — это второй показатель на «Западе» и четвертый в общей таблице.

На то, что Дмитрий Яшкин и компания закинут в ближайшей встрече больше трех раз, котировка — 1.96.

В отличие от СКА, «Витязь» уже давно имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных шайб (102:103). Подравнять статистику команде из Подольска удалось в последних матчах: обыграны были «Сочи» (6:2) и «Куньлунь» (3:1). Однако стабильности результатов у клуба из Балашихи нет. Две победы подряд — самая продолжительная серия с середины октября. С тех пор на счету команды Вячеслава Буцаева 15 поражений и всего шесть побед.

Прогноз и ставка на матч СКА — «Витязь»

СКА значительно превосходит соперника как по уровню игроков, так и по последним результатам. Нельзя забывать и о том, что «Витязю» тяжело даются выезды в Санкт-Петербург: пять предыдущих были проиграны с общим счетом 8:23.

Армейцы в этом сезоне проиграли всего два матча на своем льду — в овертайме «Локомотиву» и «Динамо» в серии буллитов. Остальные 19 встреч завершились в пользу коллектива Ротенберга, 11 из них — с разницей в две и более шайбы.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.71.