СКА — «Витязь»: команда Ротенберга поглумится над середняком «Запада»
19 декабря в КХЛ состоится матч между лидером Западной конференции СКА и занимающим место в середине таблицы «Витязем». Игра пройдет в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканал KHL Prime. Старт трансляции в 19.20 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Витязь» 19 декабря 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают СКА абсолютным фаворитом встречи. На победу красно-синих в основное время можно поставить с коэффициентом 1.43, что приблизительно 69% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.40 (18%), успех «Витязя» — за 6.00 (13%).
На то, что клуб из Подольска не проиграет по истечении 60 минут игры, котировка — 2.70.
Три из последних пяти матчей между командами завершились победами СКА с разницей в две и более шайбы. Ф1(-1.5) доступна за 1.71, Ф2(+1.5) — за 2.06.
Тотал больше 5.5 гола предложено взять за 2.08, ТМ 5.5 идет за 1.75.
На то, что обе команды забросят минимум по два раза, коэффициент — 2.00. Обратный исход идет за 1.81.
Гол в равных составах оценен котировкой — 1.25, при игре 5х4 — 3.20.
Выигрыш хозяев с учетом овертайма и буллитов доступен за 1.22, гостей — за 4.40.
СКА — «Витязь»: прогноз и анализ матча КХЛ 19 декабря 2022 года
С одной стороны, СКА отлично выступает в последние недели — команда Романа Ротенберга выиграла шесть матчей подряд и опережает ярославский «Локомотив» уже на 15 очков. С другой, только половина побед были уверенными — над минским «Динамо» (5:3), «Сочи» (5:2) и «Торпедо» (6:2). Московское «Динамо», «Куньлунь» и «Северсталь» не сдались в основное время.
Последние успехи позволили питерским армейцам не только оторваться от соперников по таблице, но и значительно улучшить разницу шайб. В этом сезоне СКА забросил уже 147 голов в 41 матче (в среднем — 3.58 за игру). Пропустили же красно-синие 83 раза — это второй показатель на «Западе» и четвертый в общей таблице.
На то, что Дмитрий Яшкин и компания закинут в ближайшей встрече больше трех раз, котировка — 1.96.
В отличие от СКА, «Витязь» уже давно имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных шайб (102:103). Подравнять статистику команде из Подольска удалось в последних матчах: обыграны были «Сочи» (6:2) и «Куньлунь» (3:1). Однако стабильности результатов у клуба из Балашихи нет. Две победы подряд — самая продолжительная серия с середины октября. С тех пор на счету команды Вячеслава Буцаева 15 поражений и всего шесть побед.
Прогноз и ставка на матч СКА — «Витязь»
СКА значительно превосходит соперника как по уровню игроков, так и по последним результатам. Нельзя забывать и о том, что «Витязю» тяжело даются выезды в Санкт-Петербург: пять предыдущих были проиграны с общим счетом 8:23.
Армейцы в этом сезоне проиграли всего два матча на своем льду — в овертайме «Локомотиву» и «Динамо» в серии буллитов. Остальные 19 встреч завершились в пользу коллектива Ротенберга, 11 из них — с разницей в две и более шайбы.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.71.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2