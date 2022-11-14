Удаление в дерби «Динамо» — ЦСКА принесло клиенту букмекера почти 1.4 миллиона рублей

Он собрал экспресс всего из двух событий.

Клиент букмекерской компании БЕТСИТИ в минувшие выходные выиграл 1 396 357 рублей благодаря экспрессу из двух матчей РПЛ. Он выбрал московское дерби между «Динамо» и ЦСКА, а также игру в Подмосковье между «Химками» и «Сочи». В обеих встречах счастливчик взял одинаковое условие — удаление. На образовавшийся коэффициент 10.24 он поставил 136 363 рублей, а после двух поединков стал обладателем внушительной суммы.

Победный купон вашему вниманию:

«Динамо» — ЦСКА, удаление — коэффициент 3.20;

«Химки» — «Сочи», удаление — 3.20.

Итоговый коэффициент: 3.20 х 3.20 = 10.24.

Изгнание игрока «Химок» на 94-й минуте спасло ставку

Автор экспресса здорово определил, что в московском дерби зрителей ждет высокий накал страстей. При этом в первом тайме команды обошлись без единой желтой карточки, отложив горячее на заключительные 15 минут — в них уместились сразу два удаления. Полузащитник ЦСКА Иван Обляков получил первый «горчичник» на 72-й за задержку соперника в центре поля, а спустя семь минут нарушил правила в своей штрафной — бонусом к пенальти армеец получил вторую желтую и досрочно покинул поле.

Через три минуты составы уравнялись после удаления Ярослава Гладышева со стороны «Динамо». Форвард также был сначала наказан за фол в середине поля, а на 81-й выбил мяч за пределы и сорвал быструю атаку соперника — арбитр Владислав Безбородов не оценил такой поступок футболиста.

В матче «Химки» — «Сочи» красной карточки пришлось ждать аж до 94-й минуты, хотя Сергей Иванов компенсировал всего три. На 91-й в ходе быстрой атаки южан Данил Казанцев жестко подкатился в голень Жоаозиньо. Сначала арбитр показал нарушителю только желтую, но в дело вмешался ВАР. Помощники подсказали главному рефери, что фол тянул на более строгое наказание, и после просмотра повтора Иванов вынес новый вердикт — выгнал Казанцева с поля и тем самым на флажке затащил экспресс автора ставки.