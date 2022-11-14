Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

Удаление в дерби «Динамо» — ЦСКА принесло клиенту букмекера почти 1.4 миллиона рублей

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Иван Обляков.
Фото Официальный сайт ЦСКА.
Он собрал экспресс всего из двух событий.

Клиент букмекерской компании БЕТСИТИ в минувшие выходные выиграл 1 396 357 рублей благодаря экспрессу из двух матчей РПЛ. Он выбрал московское дерби между «Динамо» и ЦСКА, а также игру в Подмосковье между «Химками» и «Сочи». В обеих встречах счастливчик взял одинаковое условие — удаление. На образовавшийся коэффициент 10.24 он поставил 136 363 рублей, а после двух поединков стал обладателем внушительной суммы.

Лионель Месси. Последний шанс Месси и Роналду. Кто выиграет ЧМ-2022?

Победный купон вашему вниманию:

  • «Динамо» — ЦСКА, удаление — коэффициент 3.20;

  • «Химки» — «Сочи», удаление — 3.20.

Итоговый коэффициент: 3.20 х 3.20 = 10.24.

Изгнание игрока «Химок» на 94-й минуте спасло ставку

Автор экспресса здорово определил, что в московском дерби зрителей ждет высокий накал страстей. При этом в первом тайме команды обошлись без единой желтой карточки, отложив горячее на заключительные 15 минут — в них уместились сразу два удаления. Полузащитник ЦСКА Иван Обляков получил первый «горчичник» на 72-й за задержку соперника в центре поля, а спустя семь минут нарушил правила в своей штрафной — бонусом к пенальти армеец получил вторую желтую и досрочно покинул поле.

Через три минуты составы уравнялись после удаления Ярослава Гладышева со стороны «Динамо». Форвард также был сначала наказан за фол в середине поля, а на 81-й выбил мяч за пределы и сорвал быструю атаку соперника — арбитр Владислав Безбородов не оценил такой поступок футболиста.

Килиан Мбаппе. Кейн поборется с Мбаппе, Месси обойдет Роналду. Кто возьмет «Золотую бутсу» ЧМ-2022?

В матче «Химки» — «Сочи» красной карточки пришлось ждать аж до 94-й минуты, хотя Сергей Иванов компенсировал всего три. На 91-й в ходе быстрой атаки южан Данил Казанцев жестко подкатился в голень Жоаозиньо. Сначала арбитр показал нарушителю только желтую, но в дело вмешался ВАР. Помощники подсказали главному рефери, что фол тянул на более строгое наказание, и после просмотра повтора Иванов вынес новый вердикт — выгнал Казанцева с поля и тем самым на флажке затащил экспресс автора ставки.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Сочи
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
10
4
Читайте также
Оценки Акатьевой поставили с нарушениями. Но пересмотра итогов «Гран-при» не будет
В российских лыжах — новая звездная пара. Девушка на четыре года старше, ее избранник — из тундры
Глава МВД Турции Сойлу отверг соболезнования посольства США в связи с терактом в Стамбуле
В Кремле не стали комментировать визит Зеленского в Херсон
Минобороны заявило о полном освобождении Павловки в ДНР
Власти Индонезии заподозрили группу иностранцев в попытке срыва саммита G20
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

До 100 000 рублей всем новым игрокам — супербонус БЕТСИТИ!

Кейн вновь превзойдет Месси, Роналду и Неймара — кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2022?
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости