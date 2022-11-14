Удаление в дерби «Динамо» — ЦСКА принесло клиенту букмекера почти 1.4 миллиона рублей
Клиент букмекерской компании БЕТСИТИ в минувшие выходные выиграл 1 396 357 рублей благодаря экспрессу из двух матчей РПЛ. Он выбрал московское дерби между «Динамо» и ЦСКА, а также игру в Подмосковье между «Химками» и «Сочи». В обеих встречах счастливчик взял одинаковое условие — удаление. На образовавшийся коэффициент 10.24 он поставил 136 363 рублей, а после двух поединков стал обладателем внушительной суммы.
Победный купон вашему вниманию:
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«Динамо» — ЦСКА, удаление — коэффициент 3.20;
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«Химки» — «Сочи», удаление — 3.20.
Итоговый коэффициент: 3.20 х 3.20 = 10.24.
Изгнание игрока «Химок» на 94-й минуте спасло ставку
Автор экспресса здорово определил, что в московском дерби зрителей ждет высокий накал страстей. При этом в первом тайме команды обошлись без единой желтой карточки, отложив горячее на заключительные 15 минут — в них уместились сразу два удаления. Полузащитник ЦСКА Иван Обляков получил первый «горчичник» на 72-й за задержку соперника в центре поля, а спустя семь минут нарушил правила в своей штрафной — бонусом к пенальти армеец получил вторую желтую и досрочно покинул поле.
Через три минуты составы уравнялись после удаления Ярослава Гладышева со стороны «Динамо». Форвард также был сначала наказан за фол в середине поля, а на 81-й выбил мяч за пределы и сорвал быструю атаку соперника — арбитр Владислав Безбородов не оценил такой поступок футболиста.
В матче «Химки» — «Сочи» красной карточки пришлось ждать аж до 94-й минуты, хотя Сергей Иванов компенсировал всего три. На 91-й в ходе быстрой атаки южан Данил Казанцев жестко подкатился в голень Жоаозиньо. Сначала арбитр показал нарушителю только желтую, но в дело вмешался ВАР. Помощники подсказали главному рефери, что фол тянул на более строгое наказание, и после просмотра повтора Иванов вынес новый вердикт — выгнал Казанцева с поля и тем самым на флажке затащил экспресс автора ставки.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2