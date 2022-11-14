До 100 000 рублей всем новым игрокам — супербонус БЕТСИТИ!

К чемпионату мира по футболу 2022 года букмекерская компания БЕТСИТИ запустила новую акцию «100 000 рублей новым игрокам».

Для участия достаточно зарегистрироваться в БЕТСИТИ и пополнить счет на сумму от 500 рублей. Максимальный размер бонуса может составить 100 000 рублей.

Акция продлится с 14 ноября до 31 декабря и действует на сайте и приложении БЕТСИТИ.

Полные правила акции «100 000 рублей новым игрокам».