Прогноз и ставка на матч РПЛ «Оренбург» — «Урал» 23 июля 2022 года

«Урал» — одна из самых нерезультативных команд РПЛ.

РПЛ вышла из летнего перерыва: уже прошел стартовый тур, команды готовятся ко вторым матчам. 23 июля 2022 года на стадионе «Газовик» в Оренбурге местная команда встретится с «Уралом». Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени, прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Оренбург» — «Урал» 23 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: коэффициент на победу «Оренбурга» — 2.34, около 41% вероятности. Успех «Урала» оценен в 3.20 (31%), ничья предложена с котировкой 3.40 (28%).

Считаете, что «Урал» как минимум не проиграет фавориту? Рынок на это открыт с коэффициентом 1.64.

Также на матч доступен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 4.60, Ф2(+1.5) — за 1.20;

• Ф2(-1.5) можно взять за 6.90, Ф1(+1.5) — за 1.10.

Вероятность того, что отличатся обе команды, эксперты оценили в 1.97, обратная ставка доступна за 1.83.

«Оренбург» — «Урал»: прогноз и анализ матча РПЛ 23 июля 2022 года

Команды добились одинакового результата в первом туре: проиграли с разницей в два мяча. «Оренбург» влетел «Крыльям Советов» 2:4, «Урал» развалился в игре с ЦСКА — 0:2. Соперники по второму туру — две из трех команд, которые проиграли в первом туре, кроме них очки не набрало только «Торпедо».

При этом «Оренбург» оказал хоть какое-то сопротивление. Команда только вырвалась из первой лиги, но даже выиграла первый тайм у «Крыльев» — четыре мяча «газовики» получили после перерыва.

«Урал» же совершенно без шансов проиграл ЦСКА: команда Игоря Шалимова всего два раза пробила в створ и заработала 0.17 xG. При этом на поле были лидеры с именем и статусом в РПЛ: Эрик Бикфалви, Олег Шатов, Вячеслав Подберезкин.

Игроков подобного уровня у «Оренбурга» нет, но в основном составы команд не сильно отличаются. При этом «газовики» провели активное лето и подписали несколько перспективных игроков: Степана Оганесяна из «Спартака» (аренда), Кирилла Капленко из «Зенита», Ивана Башича из «Зриньски».

Ожидаете, что новички помогут хозяевам забить «Уралу»? Индивидуальный тотал «Оренбурга» больше 1.5 гола можно взять за 2.43, обратная ставка доступна за 1.56.

В прошлом сезоне «Урал» был одной из самых надежных команд РПЛ: меньше екатеринбуржцев (35) пропустили только первые пять команд лиги. При этом в последнем туре армейцы уничтожили оборону «Урала»: создали массу моментов и могли забить больше двух.

Похожие провалы случались и в прошлом сезоне, но его «Урал» закончил все равно в статусе одной из самых душных команд РПЛ. Игры команды часто заканчивались нерезультативно. Например, сразу девять матчей завершились со счетом 1:0, еще три — ничьей 0:0. Вряд ли «Урал» за несколько недель перерыва полностью изменил стиль и разучился играть в обороне.

Прогноз и ставка на матч «Оренбург» — «Урал» 23 июля 2022 года

«Урал» способен сковать почти любого соперника в РПЛ, тем более близкий по уровню «Оренбург». Команда хорошо забивала в ФНЛ и дважды отличилась в дебютной встрече, но «Крылья» и в прошлом сезоне время от времени устраивали результативные перестрелки. Крепкие екатеринбуржцы станут сложным соперником для новичка РПЛ.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.83.