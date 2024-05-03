Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:50

Клиент букмекера поставил 760 000 рублей на победу «Лейпцига» над «Хоффенхаймом»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Беньямин Шешко.
Фото Global Look Press

3 мая «Хоффенхайм» примет «РБ Лейпциг» в матче 32-го тура чемпионата Германии. Встреча пройдет на «ПреЦеро Арене» в Зинсхайме и начнется в 21.30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Германия. Бундеслига 1. 32-й тур
03 мая, 21:30. PreZero Arena (Зинсхайм)
Хоффенхайм
РБ Лейпциг

Букмекеры считают гостей фаворитами предстоящей встречи и дают на победу «Лейпцига» коэффициент 1.55, что соответствует 62% вероятности. Поставить на успех «Хоффенхайма» можно за 5.00 (около 20%). Ничья котируется за 5.30 (18%).

Клиенты букмекера тоже склоняются к победе «красных быков», на которых приходится 98% от общего оборота пари на исход встречи.

Хави (&laquo;Барселона&raquo;). Победа над «Барсой» сделает «Жирону» первой командой Каталонии. А парни Хави рискуют остаться без Суперкубка Испании

По оценкам аналитиков, соперники порадуют зрителей большим количеством голов и забьют четыре мяча на двоих или больше. Поставить на это можно за 1.73. Обратная ситуация и тотал меньше 3.5 идет за 2.13. Последний раз команды встречались в декабре в 15-м туре национального чемпионата, и тогда «Лейпциг» выиграл со счетом 3:1.

Если оба коллектива забьют, сыграет пари за 1.43. В ставках на точный счет наиболее вероятный исход — победа «красных быков» со счетом 2:1 по коэффициенту 9.50. Сухая победа гостей котируется за 3.30. Поставить на то, что «деревенские» будут проигрывать по ходу матча и не уступят, можно за 5.60.

Джон Кордоба и&nbsp;Эдуард Сперцян (&laquo;Краснодар&raquo;). Матчи «Краснодара» и «Ахмата» — настоящее шоу. Но в этот раз перестрелка с грозненцами может оставить «быков» без титула

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов БК — 760 000 рублей на победу «Лейпцига» в основное время по котировке 1.73. Игрок добавил этот прогноз в экспресс из двух событий с общим коэффициентом 2.94.

Подопечные Марко Розе занимают четвертое место в бундеслиге и не проигрывали в пяти последних матчах (четыре победы и одна ничья). «Красные быки» досрочно обеспечили себе место в Лиге чемпионов. «Хоффенхайм» идет на девятой строчке национального чемпионата. Команда Пеллегрино Матараццо уступила в трех из пяти последних матчей, и ей еще предстоит борьба за попадание в топ-7 турнирной таблицы.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Лейпциг
ФК Хоффенхайм
0
Читайте также
«Известия» показали кадры задержания участников секты «Фалунь Дафа» в Москве
Три чемпиона в «Авангарде», 275 млн для лучшего бомбардира плей-офф и новый контракт Атанасова. Главные трансферные новости КХЛ на 3 мая
Медведев назвал швейцарскую конференцию крахом «мирного плана» Зеленского
ФСБ показала кадры с диверсантом ГУР, ликвидированным при задержании
Популярное видео
Сборная начала турне по городам и переворот в «Торпедо»
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Три клуба КХЛ сменили главных тренеров
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
Сергей Бобровский — претендент на приз лучшему вратарю
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
Наместников получил шайбой в лицо, Овечкин вылетел
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Гребенкин уезжает в «Торонто», Билялов остается в «Ак Барсе»
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Заварухину подарили новый контракт в «Автомобилисте»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Матчи «Краснодара» и «Ахмата» — настоящее шоу. Но в этот раз перестрелка с грозненцами может оставить «быков» без титула
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 13
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости