Вратарь «Лестера» сохранил форму после завершения клубного сезона.

Сборные Австрии и Дании совсем скоро сойдутся в битве за лидерство в первой группе Лиги наций. Матч между командами состоится 6 июня на «Эрнст-Хаппель-Штадион» и начнется в 21.45 по московскому времени. Посмотреть игру в прямом эфире можно на онлайн-платформе «Okko Спорт». Рассудит команды шотландский арбитр Уильям Коллум.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Австрия — Дания 6 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами гостей. Победу сборной Дании можно взять за 2.46, это примерно 41% вероятности исхода. Успех Австрии доступен за 3.00 (33%), ничья идет с самым высоким коэффициентом — 3.40 (26%).

На то, что команда Ральфа Рангника не проиграет второй подряд матч под его руководством, котировка 1.59.

Австрийцы забили три мяча Хорватии, датчане оформили столько же на пару с французами: ТБ 2.5 оценен в 2.15, ТМ 2.5 — в 1.75.

«Обе забьют» и «обе забьют — нет» доступны за одинаковые 1.90.

Австрия закинула два и больше мяча в четырех из пяти последних матчей, у Дании идентичная статистика. ИТБ1 (1.5) можно купить за 2.80, ИТБ2 (1.5) — за 2.44.

Австрия — Дания: прогноз и анализ матча второго тура Лиги наций Австрия — Дания 6 июня 2022 года

«Это большая победа. Мы долго готовились к этому матчу. Хотели доминировать в средней линии и не давать французам пространства за нашими спинами. Нам пришлось поменять систему игры, и очень здорово, что игроки смогли перестроиться», — радовался после успеха в игре с Францией главный тренер датчан Каспер Юлманд. Скандинавы добились действительно уникального результата, потому что «Трехцветных» дома в официальных матчах никто не побеждал с 2014 года — тогда в квалификации к ЧМ-2014 это удалось Испании.

Конечно, в каком-то смысле датчанам повезло: Мбаппе травмировался и не вышел на второй тайм, Варан покинул поле из-за повреждения на 61-й минуте. После этого в ворота Уго Льориса влетели два мяча после ударов нападающего «Трабзонспора» Андреса Корнелиуса. С другой стороны, у хозяев и без Килиана с Рафаэлем был монструозный состав, который должен был добиться результата.

Большой вклад в победу внес вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель, который отразил пять из шести ударов в створ. Если он снова будет так же хорош, то австрийцам будет сложно забить даже один мяч — на то, что так и будет, коэффициент 3.00.

Австрия в первом матче против Хорватии под руководством нового главного тренера Ральфа Рангника за полчаса расправилась в гостях с Хорватией — счет 3:0 горел уже к 57-й минуте. В результате именно австрийцы и датчане, а не хорваты и французы, как это прогнозировали изначально, возглавили группу 1.

Прогноз и ставка на матч Австрия — Дания

Победой над Францией Дания доказала, что не зря дошла до полуфинала Евро-2020. Сейчас это очень опасная команда, которой руководит отличный тактик и мастер Каспер Юлманд.

Игрокам сборной Австрии еще предстоит многое почерпнуть от Ральфа Рангника, и первая победа с ним больше похожа на эмоциональный всплеск. Вряд ли экс-менеджер «Локомотива» добьется двух побед подряд. Ну а вместе команды должны сделать матч результативным.

Рекомендуемая ставка: Дания не проиграет и тотал больше 2.5 гола за 3.30.