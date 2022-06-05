Австрия — Дания: неудержимый Шмейхель остановит новую команду Рангника
Сборные Австрии и Дании совсем скоро сойдутся в битве за лидерство в первой группе Лиги наций. Матч между командами состоится 6 июня на «Эрнст-Хаппель-Штадион» и начнется в 21.45 по московскому времени. Посмотреть игру в прямом эфире можно на онлайн-платформе «Okko Спорт». Рассудит команды шотландский арбитр Уильям Коллум.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Австрия — Дания 6 июня 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами гостей. Победу сборной Дании можно взять за 2.46, это примерно 41% вероятности исхода. Успех Австрии доступен за 3.00 (33%), ничья идет с самым высоким коэффициентом — 3.40 (26%).
На то, что команда Ральфа Рангника не проиграет второй подряд матч под его руководством, котировка 1.59.
Австрийцы забили три мяча Хорватии, датчане оформили столько же на пару с французами: ТБ 2.5 оценен в 2.15, ТМ 2.5 — в 1.75.
«Обе забьют» и «обе забьют — нет» доступны за одинаковые 1.90.
Австрия закинула два и больше мяча в четырех из пяти последних матчей, у Дании идентичная статистика. ИТБ1 (1.5) можно купить за 2.80, ИТБ2 (1.5) — за 2.44.
Австрия — Дания: прогноз и анализ матча второго тура Лиги наций Австрия — Дания 6 июня 2022 года
«Это большая победа. Мы долго готовились к этому матчу. Хотели доминировать в средней линии и не давать французам пространства за нашими спинами. Нам пришлось поменять систему игры, и очень здорово, что игроки смогли перестроиться», — радовался после успеха в игре с Францией главный тренер датчан Каспер Юлманд. Скандинавы добились действительно уникального результата, потому что «Трехцветных» дома в официальных матчах никто не побеждал с 2014 года — тогда в квалификации к ЧМ-2014 это удалось Испании.
Конечно, в каком-то смысле датчанам повезло: Мбаппе травмировался и не вышел на второй тайм, Варан покинул поле из-за повреждения на 61-й минуте. После этого в ворота Уго Льориса влетели два мяча после ударов нападающего «Трабзонспора» Андреса Корнелиуса. С другой стороны, у хозяев и без Килиана с Рафаэлем был монструозный состав, который должен был добиться результата.
Большой вклад в победу внес вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель, который отразил пять из шести ударов в створ. Если он снова будет так же хорош, то австрийцам будет сложно забить даже один мяч — на то, что так и будет, коэффициент 3.00.
Австрия в первом матче против Хорватии под руководством нового главного тренера Ральфа Рангника за полчаса расправилась в гостях с Хорватией — счет 3:0 горел уже к 57-й минуте. В результате именно австрийцы и датчане, а не хорваты и французы, как это прогнозировали изначально, возглавили группу 1.
Прогноз и ставка на матч Австрия — Дания
Победой над Францией Дания доказала, что не зря дошла до полуфинала Евро-2020. Сейчас это очень опасная команда, которой руководит отличный тактик и мастер Каспер Юлманд.
Игрокам сборной Австрии еще предстоит многое почерпнуть от Ральфа Рангника, и первая победа с ним больше похожа на эмоциональный всплеск. Вряд ли экс-менеджер «Локомотива» добьется двух побед подряд. Ну а вместе команды должны сделать матч результативным.
Рекомендуемая ставка: Дания не проиграет и тотал больше 2.5 гола за 3.30.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0