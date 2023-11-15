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Спаллетти необходима победа, чтобы догнать Украину. Но соперник — ночной кошмар «Скуадры адзурры»

Прогноз и ставка на матч квалификации Евро-2024 Италия — Северная Македония 17 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Лучано Спаллетти, главный тренер сборной Италии.
Фото Global Look Press
Северная Македония почти не проигрывала итальянцам.

17 ноября в отборочном турнире Евро-2024 столкнутся команды из группы С — Италия и Северная Македония. Поединок пройдет в Риме на стадионе «Олимпико» и начнется в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ», эфир стартует в 22.35 мск.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
17 нояб, 22:45. ()
Италия
Северная Македония

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Италия — Северная Македония

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на победу «Скуадры адзурры» можно с коэффициентом 1.18, что составляет приблизительно 83% вероятности. Выигрыш «Красных львов» предложен с котировкой 16.0 (5%) — это наименее возможный исход поединка. Раздел очков идет за 7.35 (12%).

Первая встреча команд в отборочном турнире завершилась ничьей (1:1). Рынок на то, что Северная Македония вновь не уступит итальянцам, оценен в 5.06.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча отражают огромное превосходство подопечных Лучано Спаллетти:

• 2:0 в пользу хозяев — за 5.16;

• 3:0 — за 5.92;

• 1:0 — за 6.49.

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Тотал больше 2.5 мяча доступен за небольшие 1.59, ТМ 2.5 — за 2.37. Правда, соперники пробили отметку в три гола лишь раз за четыре очных разборки.

Рынок на обмен результативными ударами можно взять за 2.51, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.53.

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Италия — Северная Македония: прогноз и анализ матча квалификации Евро-2024 17 ноября 2023 года

Удивительно, но скромная Северная Македония — сложнейший соперник для Италии. Сборные встречались друг с другом четырежды, и четырехкратные чемпионы мира праздновали триумф только раз — в отборе ЧМ-2018 вырвали минимальную победу на 91-й минуте (3:2). В следующих трех поединках оппоненты дважды сыграли вничью, еще раз успех праздновали «Красные львы». Причем македонцы одолели итальянцев, возможно, в самом важном эпизоде их противостояния — в полуфинале стыкового турнира ЧМ-2022 (1:0).

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В первом круге текущей квалификации парни Спаллетти не смогли отомстить македонцам за пропущенный чемпионат мира — заработали лишь одно очко (1:1), причем команда с Балкан отыгралась на 81-й минуте. Возможно, в предстоящей встрече Италии будет попроще, ведь Федерико Кьеза и компания сыграют при своей публике на римском стадионе «Олимпико». Правда, победу в стыках к ЧМ-2022 Северная Македония добыла на другой итальянской арене — «Ренцо Барбера» в Палермо.

Предстоящий матч снова оказывается очень важным для «Скуадры адзурры». Команда Лучано Спаллетти отстает на три очка от идущей второй в группе Украины, но имеет игру в запасе — как раз против Македонии. Вторая строчка дает путевку на Евро-2024, в случае успеха Италия обойдет желто-синих по дополнительным показателям, а затем сойдется с конкурентом в последнем туре.

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Прогноз и ставка на матч Италия — Северная Македония

Обычно матчи команд получаются очень упорными и «низовыми»: соперники лишь однажды пробили отметку в три гола — в самой первой встрече в 2016-м, когда Италия выгрызла победу (3:2). Далее сборные два раза сыграли вничью (по 1:1), а между этим Северная Македония выиграла благодаря единственному точному выстрелу. Вероятно, осторожным получится и предстоящий поединок, ведь у «Красных львов» еще остаются математические шансы на путевку в Германию предстоящим летом.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше трех мячей — за 1.85.

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 И В Н П +/- О
1
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2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
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Кр. Советов – Локомотив
 - : -
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 - : -
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