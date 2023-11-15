Спаллетти необходима победа, чтобы догнать Украину. Но соперник — ночной кошмар «Скуадры адзурры»
17 ноября в отборочном турнире Евро-2024 столкнутся команды из группы С — Италия и Северная Македония. Поединок пройдет в Риме на стадионе «Олимпико» и начнется в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ», эфир стартует в 22.35 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Италия — Северная Македония
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на победу «Скуадры адзурры» можно с коэффициентом 1.18, что составляет приблизительно 83% вероятности. Выигрыш «Красных львов» предложен с котировкой 16.0 (5%) — это наименее возможный исход поединка. Раздел очков идет за 7.35 (12%).
Первая встреча команд в отборочном турнире завершилась ничьей (1:1). Рынок на то, что Северная Македония вновь не уступит итальянцам, оценен в 5.06.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча отражают огромное превосходство подопечных Лучано Спаллетти:
• 2:0 в пользу хозяев — за 5.16;
• 3:0 — за 5.92;
• 1:0 — за 6.49.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за небольшие 1.59, ТМ 2.5 — за 2.37. Правда, соперники пробили отметку в три гола лишь раз за четыре очных разборки.
Рынок на обмен результативными ударами можно взять за 2.51, вариант «обе забьют — нет» идет за 1.53.
Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей
Италия — Северная Македония: прогноз и анализ матча квалификации Евро-2024 17 ноября 2023 года
Удивительно, но скромная Северная Македония — сложнейший соперник для Италии. Сборные встречались друг с другом четырежды, и четырехкратные чемпионы мира праздновали триумф только раз — в отборе ЧМ-2018 вырвали минимальную победу на 91-й минуте (3:2). В следующих трех поединках оппоненты дважды сыграли вничью, еще раз успех праздновали «Красные львы». Причем македонцы одолели итальянцев, возможно, в самом важном эпизоде их противостояния — в полуфинале стыкового турнира ЧМ-2022 (1:0).
В первом круге текущей квалификации парни Спаллетти не смогли отомстить македонцам за пропущенный чемпионат мира — заработали лишь одно очко (1:1), причем команда с Балкан отыгралась на 81-й минуте. Возможно, в предстоящей встрече Италии будет попроще, ведь Федерико Кьеза и компания сыграют при своей публике на римском стадионе «Олимпико». Правда, победу в стыках к ЧМ-2022 Северная Македония добыла на другой итальянской арене — «Ренцо Барбера» в Палермо.
Предстоящий матч снова оказывается очень важным для «Скуадры адзурры». Команда Лучано Спаллетти отстает на три очка от идущей второй в группе Украины, но имеет игру в запасе — как раз против Македонии. Вторая строчка дает путевку на Евро-2024, в случае успеха Италия обойдет желто-синих по дополнительным показателям, а затем сойдется с конкурентом в последнем туре.
Прогноз и ставка на матч Италия — Северная Македония
Обычно матчи команд получаются очень упорными и «низовыми»: соперники лишь однажды пробили отметку в три гола — в самой первой встрече в 2016-м, когда Италия выгрызла победу (3:2). Далее сборные два раза сыграли вничью (по 1:1), а между этим Северная Македония выиграла благодаря единственному точному выстрелу. Вероятно, осторожным получится и предстоящий поединок, ведь у «Красных львов» еще остаются математические шансы на путевку в Германию предстоящим летом.
Рекомендуемая ставка: тотал меньше трех мячей — за 1.85.
Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3