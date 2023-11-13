Роналду вывел Португалию на Евро-2024 и теперь хочет стать лучшим бомбардиром отбора. Матч с Лихтенштейном как раз вовремя
16 ноября в девятом туре квалификации чемпионата Европы-2024 сборная Португалии приедет в гости к Лихтенштейну. Встреча состоится на «Райнпарк Штадион» в Вадуце и начнется в 22.45 по московскому времени. В России ее не покажут.
Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Евро-2024 Лихтенштейн — Португалия 16 ноября 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали гостей безоговорочными фаворитами: поставить на победу Португалии можно с коэффициентом 1.01, что составляет примерно 93% вероятности. Выигрыш хозяев оценен гигантской котировкой 69.00 (2%) — это наименее ожидаемый исход встречи. Ничья идет за не менее внушительные 22.00 (5%).
Верите в чудеса и считаете, что Лихтенштейн как минимум не уступит в первом тайме? Эта опция ждет вас за 4.77.
Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.12, ТМ 2.5 — за 6.28. В первом круге Криштиану Роналду и компания разнесли сборную Лихтенштейна в Лиссабоне (4:0).
Рынок на то, что в первом тайме забьют больше 2.5 мяча, представлен за 2.40, обратный вариант дали за 1.55. В предыдущем поединке отбора против Боснии португальцы оформили все пять результативных выстрелов в первые 45 минут.
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Лихтенштейн — Португалия: прогноз и анализ матча квалификации Евро-2024 16 ноября 2023 года
Команда Роберто Мартинеса ураганом пронеслась по соперникам в отборочной группе: восемь побед из восьми с общим счетом 32:2. Огорчить «лусос» смогла только Словакия — поединок в Лиссабоне получился упорным и завершился в пользу хозяев лишь с минимальным преимуществом (3:2). Надо ли говорить, что путевку в финальную часть турнира Криштиану Роналду и компания уже забронировали.
Португалия — с огромным отрывом самая результативная сборная квалификации. Швейцария — ближайший преследователь, но отстает от «бессмертных» на 12 мячей. Замыкающие топ-3 Англия с Испанией — на 13.
Главные герои цикла — Криштиану Роналду и Бруну Фернандеш. Форвард «Аль-Насра» оформил 10 голов и делит первую строчку в топе бомбардиров с бельгийцем Ромелу Лукаку. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» — лучший ассистент отбора Евро-2024 с семью передачами.
Лихтенштейн предсказуемо прозябает на дне таблицы — у команды Конрада Фюнфштюка восемь поражений с общим счетом 1:25. С португальцами аутсайдер группы J встречался в первом туре и крупно уступил в Лиссабоне. По разу отличились Жоау Канселу и Бернарду Силва, а Криштиану Роналду отметился дублем.
Прогноз и ставка на матч Лихтенштейн — Португалия
«Лусос» решили все турнирные задачи и могут сосредоточиться на персональных гештальтах. Криштиану Роналду борется за звание лучшего бомбардира отборочного цикла, Бруну Фернандеш хотел бы не упустить лидерство в топе ассистентов. Предыдущий поединок квалификации парни Роберто Мартинеса тоже провели на выезде — жестоко расправились с Боснией в Зенице (5:0). Все пять голов «бессмертные» вкрутили еще в первом тайме — вряд ли худшей команде группы J повезет больше.
Рекомендуемая ставка: тотал первого тайма больше 2.5 мяча за 2.40.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3