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Матч «Милан» — «ПСЖ» стал самым популярным событием четвертого тура Лиги чемпионов

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Оливье Жиру празднует победу над.&quot;ПСЖ&quot;.
Фото Global Look Press

7 и 8 ноября прошли матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Директор по коммуникациям и устойчивому развитию букмекерской компании PARI Алексей Бабичев рассказал о ставках игроков и самых популярных играх на этом этапе турнира.

Лучшие и худшие матчи по обороту и прибыли

Самым популярным событием четвертого тура стал матч «Милан» — «ПСЖ», на который приходится 11% общей доли оборота ставок на встречи раунда. В этой игре «россонери» отомстили парижанам за октябрьское поражение, обыграв их со счетом 2:1. Тем не менее миланцам придется как следует постараться в следующих турах, чтобы выйти из группы, — сейчас команда занимает третье место в своем квартете.

В тройку самых популярных матчей также вошли игры «Боруссия» — «Ньюкасл» и «Бавария» — «Галатасарай», на которые приходится 9% и 8% оборота соответственно. Первый матч закончился уверенной победой дортмундцев со счетом 2:0. Эта победа позволила черно-желтым выбиться в лидеры группы F, опередив «ПСЖ» на одно очко. Тем временем «Бавария» одержала очередную победу над «Галатасараем» и еще больше закрепила свое лидерство в группе А.

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Меньше всего клиентов PARI интересовали матчи «Црвена Звезда» — «РБ Лейпциг», «Лацио» — «Фейеноорд» и «ПСВ» — «Ланс». В сумме эти игры привлекли только 12% от общей доли оборота всего тура.

Встреча «Милана» с «ПСЖ» оказалась не только самой популярной, но и самой успешной для PARI. На этот матч приходится 17% от общей доли прибыли за весь тур. Кроме того, компания зафиксировала высокую прибыль по ставкам на матчи «Шахтер» — «Барселона» и «Наполи» — «Унион». Они принесли PARI 12% и 10% от всей прибыли соответственно. Победа «Шахтера» над «Барселоной» стала главной сенсацией прошедшего тура — «горняки» забили единственный гол на 40-й минуте игры.

Самые крупные выигрыши и проигрыши

Крупнейший чистый выигрыш в четвертом туре Лиги чемпионов составил 2 342 000 рублей. Один из клиентов PARI поставил 100 000 рублей, собрав экспресс из восьми матчей. Он выбирал ставки на тоталы и двойные исходы с коэффициентами от 1.13 до 1.80. Большая часть ставок была сделана в прематче и приходилась на первые таймы, однако в двух матчах игрок ставил в лайве. Суммарный коэффициент купона составил 23.42. Большая часть ставок доехала без особых сложностей, однако матч «Манчестер Юнайтед» с «Копенгагеном» заставил понервничать. В этой игре клиент поставил на то, что «красные дьяволы» не проиграют в первом тайме. В итоге к моменту начала перерыва соперники успели обменяться двумя голами, при этом датчане сравняли счет прямо перед уходом в раздевалку.

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Еще один игрок собрал успешный экспресс и получил выигрыш в размере 2 650 000 рублей. Игрок поставил 1 000 000 рублей на матчи «Порту» — «Антверпен», «Црвена Звезда» — «РБ Лейпциг», «Милан» — «ПСЖ» и «Манчестер Сити» — «Янг Бойз». В купон вошли ставки с коэффициентами от 1.17 до 1.48, суммарный коэффициент экспресса составил 3.10. Ставка на «ПСЖ» с форой (+1) оказалась самой рискованной. Парижане проиграли со счетом 1:2, поэтому ставка ушла возвратом, а итоговый коэффициент сократился до 2.65.

Другой игрок смог превратить 115 000 рублей в 1 610 000 рублей, поставив на победу «Шахтера» в первом тайме матча с «Барселоной». Ставка была сделана незадолго до перерыва, когда команды все еще шли со счетом 0:0. Коэффициент смелого пари составил 14.0. В итоге 22-летний нападающий «Шахтера» Даниил Сикан забил на 40-й минуте игры, принеся победу своей команде.

А вот другому клиенту повезло меньше — он потерял 4 000 000 рублей, поставив на тотал больше 1.5 в матче «ПСВ» — «Ланс». Единственный гол был забит на 12-й минуте игры. Еще один игрок поставил 1 762 500 рублей на экспресс из матчей «Милан» — «ПСЖ» и «Лацио» — «Фейеноорд». В обеих играх он выбрал ставки на тотал больше 1.5. Первое пари сыграло уже на 12-й минуте игры, а вот второе пари принесло проигрыш — команды покинули поле со счетом 1:0.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Милан
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
Результаты / календарь
1 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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