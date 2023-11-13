Матч «Милан» — «ПСЖ» стал самым популярным событием четвертого тура Лиги чемпионов

7 и 8 ноября прошли матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Директор по коммуникациям и устойчивому развитию букмекерской компании PARI Алексей Бабичев рассказал о ставках игроков и самых популярных играх на этом этапе турнира.

Лучшие и худшие матчи по обороту и прибыли

Самым популярным событием четвертого тура стал матч «Милан» — «ПСЖ», на который приходится 11% общей доли оборота ставок на встречи раунда. В этой игре «россонери» отомстили парижанам за октябрьское поражение, обыграв их со счетом 2:1. Тем не менее миланцам придется как следует постараться в следующих турах, чтобы выйти из группы, — сейчас команда занимает третье место в своем квартете.

В тройку самых популярных матчей также вошли игры «Боруссия» — «Ньюкасл» и «Бавария» — «Галатасарай», на которые приходится 9% и 8% оборота соответственно. Первый матч закончился уверенной победой дортмундцев со счетом 2:0. Эта победа позволила черно-желтым выбиться в лидеры группы F, опередив «ПСЖ» на одно очко. Тем временем «Бавария» одержала очередную победу над «Галатасараем» и еще больше закрепила свое лидерство в группе А.

Меньше всего клиентов PARI интересовали матчи «Црвена Звезда» — «РБ Лейпциг», «Лацио» — «Фейеноорд» и «ПСВ» — «Ланс». В сумме эти игры привлекли только 12% от общей доли оборота всего тура.

Встреча «Милана» с «ПСЖ» оказалась не только самой популярной, но и самой успешной для PARI. На этот матч приходится 17% от общей доли прибыли за весь тур. Кроме того, компания зафиксировала высокую прибыль по ставкам на матчи «Шахтер» — «Барселона» и «Наполи» — «Унион». Они принесли PARI 12% и 10% от всей прибыли соответственно. Победа «Шахтера» над «Барселоной» стала главной сенсацией прошедшего тура — «горняки» забили единственный гол на 40-й минуте игры.

Самые крупные выигрыши и проигрыши

Крупнейший чистый выигрыш в четвертом туре Лиги чемпионов составил 2 342 000 рублей. Один из клиентов PARI поставил 100 000 рублей, собрав экспресс из восьми матчей. Он выбирал ставки на тоталы и двойные исходы с коэффициентами от 1.13 до 1.80. Большая часть ставок была сделана в прематче и приходилась на первые таймы, однако в двух матчах игрок ставил в лайве. Суммарный коэффициент купона составил 23.42. Большая часть ставок доехала без особых сложностей, однако матч «Манчестер Юнайтед» с «Копенгагеном» заставил понервничать. В этой игре клиент поставил на то, что «красные дьяволы» не проиграют в первом тайме. В итоге к моменту начала перерыва соперники успели обменяться двумя голами, при этом датчане сравняли счет прямо перед уходом в раздевалку.

Еще один игрок собрал успешный экспресс и получил выигрыш в размере 2 650 000 рублей. Игрок поставил 1 000 000 рублей на матчи «Порту» — «Антверпен», «Црвена Звезда» — «РБ Лейпциг», «Милан» — «ПСЖ» и «Манчестер Сити» — «Янг Бойз». В купон вошли ставки с коэффициентами от 1.17 до 1.48, суммарный коэффициент экспресса составил 3.10. Ставка на «ПСЖ» с форой (+1) оказалась самой рискованной. Парижане проиграли со счетом 1:2, поэтому ставка ушла возвратом, а итоговый коэффициент сократился до 2.65.

Другой игрок смог превратить 115 000 рублей в 1 610 000 рублей, поставив на победу «Шахтера» в первом тайме матча с «Барселоной». Ставка была сделана незадолго до перерыва, когда команды все еще шли со счетом 0:0. Коэффициент смелого пари составил 14.0. В итоге 22-летний нападающий «Шахтера» Даниил Сикан забил на 40-й минуте игры, принеся победу своей команде.

А вот другому клиенту повезло меньше — он потерял 4 000 000 рублей, поставив на тотал больше 1.5 в матче «ПСВ» — «Ланс». Единственный гол был забит на 12-й минуте игры. Еще один игрок поставил 1 762 500 рублей на экспресс из матчей «Милан» — «ПСЖ» и «Лацио» — «Фейеноорд». В обеих играх он выбрал ставки на тотал больше 1.5. Первое пари сыграло уже на 12-й минуте игры, а вот второе пари принесло проигрыш — команды покинули поле со счетом 1:0.