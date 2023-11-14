Рублев послал болельщика и чуть не заплакал в матче с Медведевым. Встреча с Алькарасом получится не менее эмоциональной
15 ноября на Итоговом турнире ATP состоятся два матча с участием теннисистов из России. В одном из них сойдутся неудачники первого тура — Андрей Рублев и испанец Карлос Алькарас. Игра начнется в 16.30 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Прежде теннисисты ни разу друг с другом не играли.
Коэффициенты букмекеров на матч ATP Finals Карлос Алькарас — Андрей Рублев 15 ноября 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали Алькараса фаворитом матча. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.54, что примерно 65% вероятности исхода. Успех Рублева котируется за 2.50 (35%).
Если испанец выиграет со счетом 2:0, сыграет пари за 2.35. Если россиянин обыграет соперника с таким же результатом, тогда сработает ставка за 4.00.
На то, что Рублев возьмет хотя бы одну партию, можно сыграть за 1.55.
Тотал больше 22.5 гейма предложен за 1.90, ТМ 22.5 — также за 1.90. Либо можете присмотреться к другим вариантам: например, ТБ 21.5 за 1.62 или ТМ 21.5 за 2.28.
Триумф Алькараса с форой (-2.5) гейма доступен за 1.90. Но если вы больше верите в Рублева, тогда возьмите Ф2(+2.5) за 1.91.
Тай-брейк в этом матче можно оформить за 2.29.
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Карлос Алькарас — Андрей Рублев: прогноз и анализ матча ATP Finals 15 ноября 2023 года
Рублев и Алькарас неудачно стартовали на Итоговом турнире года. Андрей встречался с Даниилом Медведевым, которому уступал 2:6 по личным встречам, но которого обыграл на ATP Finals в прошлом году. Тогда матч получился трехсетовым и очень упорным, чего многие ожидали и на этот раз. Но, к сожалению для поклонников Рублева, борьбы не получилось от слова «совсем» — 4:6, 2:6.
Игра получилась трудной для Андрея во всех смыслах: Медведев блестяще действовал на собственных и чужих брейк-пойнтах, давил и вынуждал его ошибаться. Плюс в первой партии Рублева выводили из себя вспышки на трибунах и выкрики болельщиков — одного из них, посоветовавшего теннисисту собраться, Андрей послал подальше. Во втором сете Рублев как мог цеплялся за ускользавшего соперника, но едва не приведшее к травме падение при счете 1:3 окончательно уничтожило все шансы Андрея на камбэк. В тот момент ему было настолько обидно, что спортсмен едва сдержал слезы в паузе между геймами.
Хотя Рублев по игре и результатам выглядел лучше Медведева в последние недели, в Турине он ничего не смог противопоставить своему другу. И оказался в непростом положении — в ближайшем матче ему необходимо побеждать оголодавшего от отсутствия побед Карлоса Алькараса. Тот в первом круге в меру сенсационно проиграл Александру Звереву, ведя 1:0 по сетам. Сенсационно, потому что в этом сезоне испанец дважды обыграл немца, причем оба раза без потери партии.
Сейчас же Саша оказался успешнее в ключевые моменты, а самому Карлосу будто не хватило пороху, хотя в интервью после матча он опроверг это наблюдение. Возможно, проблему стоит искать в отсутствии практики — все-таки за последний месяц испанец провел только одну официальную встречу, когда в Париже уступил Сафиуллину. Поражение от Зверева стало для него третьим подряд — такой продолжительной серии неудач у Алькараса не было уже 2,5 года.
Прогноз и ставка на матч Карлос Алькарас — Андрей Рублев
Если Карлос проиграл Звереву в обоюдоострой борьбе, то от Рублева в противостоянии с Медведевым веяло безнадегой. Андрей не знал, что и как делать, чтобы остановить идеально и разнообразно игравшего Даниила.
Против Алькараса второй ракетке России будет очень тяжело — испанец, как и Медведев с Джоковичем, тащит любые мячи, поэтому просто мощными ударами его не переиграть. А еще Карлос прекрасно меняет ритм укороченными — против Рублева он обязательно будет пользоваться этим элементом, зная, что у Андрея игра на хавкорте не в полном порядке.
Алькарас сейчас не в лучшей своей форме, но даже с такой его игрой справиться эмоционально подорванному россиянину будет нереально.
Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой (-2.5) за 1.90.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
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|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3