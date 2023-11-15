Аргентина отлично начала отбор ЧМ-2026. Теперь остановить Месси и партнеров попробует Уругвай
17 ноября действующий чемпион мира Аргентина сразится с Уругваем в пятом туре южноамериканской квалификации ЧМ-2026. Игра пройдет в Буэнос-Айресе на «Эстадио Альберто Хакинто Армандо» и начнется в 3.00 по московскому времени. Главный арбитр — Вильмар Рольдан из Колумбии. Прямую трансляцию с 2.55 мск покажет телеканал «Матч ТВ».
Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧМ-2026 Аргентина — Уругвай 17 ноября 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: триумф «Альбиселесте» предложен с котировкой 1.57, что составляет приблизительно 62% вероятности. Успех «Чарруа» доступен за 6.17 (15%), даже на ничью коэффициент ниже — 3.98 (23%).
Последние три встречи команд закончились сухими победами Аргентины. Поставить на то, что в предстоящем поединке уругвайцы наконец не уступят, можно за 2.43.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога матча намекают на превосходство Лео Месси и партнеров:
• 1:0 в пользу хозяев — за 5.60;
• 2:0 — за 5.90;
• 1:1 — за 7.20.
Аналитики не ждут большого количества забитых мячей: тотал больше 2.5 гола предложен за 2.06, ТМ 2.5 — за 1.77.
Рынок на обмен результативными ударами оценен в 2.16, обратный вариант можно оформить за 1.71.
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Аргентина — Уругвай: прогноз и анализ матча квалификации ЧМ-2026 17 ноября 2023 года
Чемпионы мира великолепно стартовали в отборочном этапе: оформили четыре сухие победы в первых четырех турах (общий счет 7:0) и уже сконструировали отрыв от второй строчки в пять очков. Преследует аргентинцев как раз Уругвай, который с семью баллами идет вровень с Бразилией и Венесуэлой. Правда, «Альбиселесте» еще не встречались с серьезными соперниками — все четыре первых оппонента сборной располагаются во второй пятерке южноамериканского дивизиона.
Уругвай подошел к матчу в статусе самой забивной команды отбора: за четыре тура «Чарруа» настреляли восемь мячей, а меньше двух голов за 90 минут от них получил только Эквадор (1:2). В предыдущей игре Уругвай всухую разобрался с другим топом из Латинской Америки — Бразилией (2:0). Ярче всего в составе небесно-голубых себя проявляют полузащитник «Ривер Плейт» Николас де ла Крус и форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес — у обоих по четыре результативных балла, больше набрал только Неймар (пять). Кроме того, впервые после ЧМ-2022 в расположение сборной вызвали Луиса Суареса.
Аргентинцы тоже немало отличаются: за четыре игры поразили ворота соперников семь раз и, что даже ценнее, ни разу не пропустили. Три гола на свой счет записал Лионель Месси. Результативность действующего обладателя «Золотого мяча» в этом турнире повторяет только уругваец Нуньес. Но у «Альбиселесте» есть и другие топ-варианты в линию атаки: Лаутаро Мартинес из «Интера», Хулиан Альварес из «Манчестер Сити», Пауло Дибала из «Ромы» и другие звезды.
Прогноз и ставка на матч Аргентина — Уругвай
Хозяева выглядят серьезными фаворитами: в первых четырех турах они оформили четыре победы, не пропустили ни разу и имеют солидное преимущество в личных встречах против Уругвая. Последние три поединка сборных закончились сухими триумфами Аргентины, а до этого «Альбиселесте» выиграли шесть раз и уступили всего однажды. Также отлично за национальную команду выступает действующий обладатель «Золотого мяча» Лео Месси — он лучший бомбардир текущей квалификации.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1) за 1.97 (если Аргентина победит с разницей в один мяч, случится возврат).
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3