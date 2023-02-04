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«Интер» — «Милан»: Лаутаро и Джеко сделают свою работу пока Леау занят новым контрактом

Прогноз и ставка на матч серии А «Интер» — «Милан» 5 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Лаутаро Мартинес.
Фото Global Look Press
У «россонери» уже 18 пропущенных голов в 2023 году.

5 февраля Милан погрузится в атмосферу футбола, ведь в городе пройдет одно из главных дерби Италии — «Интер» сразится с «Миланом». Встреча 21-го тура серии А пройдет на «Джузеппе Меацца», а стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Трансляция запустится в 22.40 мск.

Италия. Серия А. 21-й тур
05 февр, 22:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Милан

Коэффициенты букмекеров на матч серии А «Интер» — «Милан» 5 февраля 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают шансы «Интера» на победу значительно более высокими, чем у «Милана». Поставить на победу «нерадзурри» можно за 1.97, что приблизительно 51% вероятности исхода. Триумф «россонери» доступен за значительные 4.00 (22%), а ничья — за 3.70 (27%).

Две недели назад команды сошлись в битве за Суперкубок Италии, и «Интер» не оставил шансов оппоненту (3:0). На то, что «Милан» оправился от того поражения и на этот раз не уступит, котировка — 1.89.

Тотал больше 2.5 мяча прошел в трех последних матчах с участием команд. «Верх» в предстоящей встрече идет за 1.85, «низ» — за 2.00.

 
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Несмотря на низкие шансы «Милана» победить, эксперты считают, что коллективу Стефано Пиоли по силам забить хотя бы один раз. На гол гостей коэффициент — 1.42.

Обмен голами предложен за 1.75, противоположный исход — за 2.08.

В трех последних очных матчах команды открывали счет уже в стартовые 30 минут. Гол на этом отрезке предложен за 1.81.

Можете сделать ставку на суммарный тотал минут, в которые будет забит мяч. На ТБ и на ТМ 130.5 котировка одинаковая — 1.87.

Наиболее вероятный точный счет — 1:0 в пользу «Интера» за 7.50.

«Интер» — «Милан»: прогноз и анализ матча 21-го тура серии А 5 февраля 2023 года

«Милан» не похож на себя не то что восьмимесячной давности, а даже трехнедельной. После того как не сумели обыграть «Рому», мы не можем показать свой футбол. Нам не удается реагировать на пощечины», — заявил после разгрома 2:5 от «Сассуоло» Стефано Пиоли. Это поражение стало для действующих чемпионов третьим подряд — они также были биты «Лацио» в чемпионате (0:4) и «Интером» в Суперкубке Италии (0:3). Всего же серия «россонери» без побед растянулась уже на шесть матчей.

 
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Еще один печальный для фанатов миланского клуба факт — в семи играх 2023 года красно-черные пропустили 18 голов. Это худший показатель среди команд топ-5 лиг Европы. В последних трех играх в ворота Киприана Тэтэрушану влетели 12 мячей — в среднем по четыре за 90 минут. На то, что «Интер» забьет соседям больше одного гола, котировка — 1.93. На ИТБ1 (2.5) коэффициент — 4.00.

Несмотря на уверенную победу в Суперкубке со счетом 3:0, игровое превосходство «нерадзурри» не было настолько подавляющим: они уступили по владению мячом (35 на 65) и по ударам (12:14). Спасла команду Симоне Индзаги точность попаданий (6:3) и реализация. Причем черно-синие не забили больше двух мячей более никому в восьми играх 2023 года — ни «Вероне» (1:0), ни аутсайдеру серии А «Кремонезе» (2:1), ни «Парме» в Кубке Италии (1:1).

В чемпионате «Интер» не победил «Милан» в трех последних матчах, но имеет возможность наконец прервать неудачную серию. Пока Лаутаро и Джеко помогают «нерадзурри» преследовать лидирующий «Наполи» (забили на двоих 18 мячей), руководство «россонери» выясняет отношения с лучшим бомбардиром команды Рафаэлем Леау (восемь голов) — якобы тот требует занизить сумму отступных, чтобы летом перейти в другой клуб. На фоне скандала и последних поражений гостям будет очень сложно набрать даже одно очко.

 
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Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Милан»

У «Милана» кошмарные проблемы в обороне: уже 18 пропущенных мячей в семи играх в 2023 году и 29 в 20 матчах чемпионата (1.45 за 90 минут). А у «Интера» порядок с атакой — «нерадзурри» не забили только в одной из десяти предыдущих встреч. Очные игры команд в последнее время также радуют — в трех предыдущих было оформлено больше двух мячей.

На «верх» намекает и общее количество голов в матчах с участием этих команд по сезону — 3.3 гола у обеих. Учитывая, что «Милану» необходимо идти вперед, чтобы исправиться за предыдущие поражения, похожей результативности стоит ждать и в предстоящем матче.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.85.

 
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
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