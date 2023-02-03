«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: Рэшфорд и Бруну не оставят шанса сопернику
4 февраля «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии сыграет с «Кристал Пэлас». Игра 22-го тура пройдет на знаменитом стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 18.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Андре Марринер. В России насладиться матчем в прямом эфире не получится.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас» 4 февраля 2023 года
«МЮ» — абсолютный фаворит, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Если считаете, что манкунианцы возьмут три очка, поставьте на их победу за 1.39, это приблизительно 72% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.80 (21%), успех «Кристал Пэлас» — за 9.20 (7%).
18 января команды встретились в перенесенной игре седьмого тура и сыграли вничью (1:1). На то, что «орлы» снова не уступят, котировка — 3.20.
Подстрахуйте их с форой (+1.5) гола, если считаете, что победа «МЮ» будет некрупной. Коэффициент на это — 1.71. Ф1(-1.5) идет за 2.14.
Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.85, ТМ 2.5 — за 2.00. В последних четырех очных матчах между командами был зафиксирован «низ».
Вариант «обе забьют» оценен в 2.13, «обе забьют — нет» — в 1.71.
В двух предыдущих встречах с участием «МЮ» все голы были забиты во втором тайме. На то, что вторая половина предстоящей встречи будет результативнее, чем первая, коэффициент — 2.04.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу манкунианцев за 5.90.
«Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: прогноз и анализ матча 22-го тура АПЛ 4 февраля 2023 года
Команда Эрика тен Хага продолжает победное шествие после нескольких неудач в середине января. Тогда «МЮ» был хорош по игре, но упустил победу в добавленное время матча с «Кристал Пэлас» (1:1) и на последних минутах проиграл «Арсеналу» (2:3). С тех пор манкунианцы провели три кубковых матча и во всех были убедительны: выиграли оба полуфинала Кубка Лиги у «Ноттингем Форест» с общим счетом 5:0, а в Кубке Англии шагнули в 1/8 после выигрыша у «Рединга» (3:1).
«МЮ» шикарен в атаке — забил в последних 20 матчах во всех турнирах. На этом отрезке «красные дьяволы» отличились 43 раза, в среднем 2.15 гола за 90 минут. Тащит команду ко все новым и новым победам Маркус Рэшфорд, на счету которого 18 голов и восемь ассистов в 31-м матче сезона — на гол ему требуется всего 127 минут. Конечно, темпу Холанна (68 минут на гол) он уступает, но все равно имеет очень неплохие показатели.
На гол форварда в предстоящей встрече можно поставить за 2.20, на ТБ 1.5 мяча — за 7.47.
«Кристал Пэлас» давно вылетел из кубковых турниров и сосредоточился на АПЛ. Правда, акцент на матчах чемпионата не слишком помогает улучшить положение: «орлы» не побеждают четыре встречи подряд в лиге (два поражения + две ничьих) и идут в таблице только 12-ми. На этом отрезке они забили всего один мяч — шальным ударом со штрафного как раз в ворота «МЮ». Всего же на счету команды Патрика Виейра только 18 голов в 20 турах — они отличаются лишь 0.9 раза за 90 минут.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Кристал Пэлас»
«МЮ» не победил всего в двух матчах из 12 после рестарта сезона. Но даже в играх с «Арсеналом» и перенесенной встрече с «Кристал Пэлас» манкунианцы были очень хороши — они находятся в тонусе и не сбавляют оборотов. Благодаря успехам вышли в финал Кубка лиги, в 1/8 Кубка Англии и идут в топ-4 АПЛ.
Дома команда тен Хага выступает без осечек с середины октября: 12 побед подряд и разница мячей 31:5. А вот «Пэлас» в гостях неубедителен: только две победы и четыре поражения в 10 встречах. При условии, что в «МЮ» хороши Рэшфорд и Бруну (у португальца пять результативных действий в шести играх), ловить «орлам» будет нечего.
Рекомендуемая ставка: П1 и ИТБ (1.5) за 1.71.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2