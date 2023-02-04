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Хоу и Гретцки — лучшие хоккеисты в истории НХЛ. А как же Овечкин?

Лучшие хоккеисты за всю историю, ставки и коэффициенты букмекерской компании БЕТСИТИ на сезон НХЛ
Артемий Кутейников
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Александр Овечкин и партнеры по «Вашингтон Кэпиталз».
Фото Global Look Press
Александр вошел в число великих.

До старта плей-офф НХЛ осталось совсем немного времени: регулярный чемпионат финиширует 14 апреля. Для России текущий сезон важен в контексте борьбы Александра Овечкина за звание лучшего бомбардира в истории лиги. Русскому нападающему осталось забросить 82 шайбы до рекорда Уэйна Гретцки.

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«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ представляют вам рейтинг лучших хоккеистов мира за всю историю.

10. Александр Овечкин

Россиянин играет в Северной Америке с 2005 года и из сезона в сезон остается одним из лучших бомбардиров НХЛ: в текущем занимает седьмое место в списке снайперов с 32 голами.

За карьеру Ови нередко выигрывал престижные индивидуальные награды: трижды забрал «Харт Трофи», рекордные девять раз — «Морис Ришар Трофи», а в 2017-м Александра включили в сотню величайших игроков в истории НХЛ.

Также Овечкин гонится за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Вы можете угадать, в каком сезоне он превзойдет достижение канадца:

• сезон-2024/25 идет за 1.55;

• сезон-2025/26 — за 2.50;

• сезон-2023/24 — за 7.00.

9. Жак Плант

Именно этот вратарь первым вышел на игру в защитной маске, после чего остальные голкиперы также надели экипировку. Кроме этого, Плант был выдающимся стражем: он рекордные семь раз забрал «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю сезона. Пять раз подряд Жак в составе «Монреаля» выиграл Кубок Стэнли, а в 1962-м он стал самым ценным игроком лиги.

8. Стив Айзерман

Легенда «Детройт Ред Уингз» — рекордсмен НХЛ по количеству матчей в качестве капитана (1303 игры). Айзерман выводил партнеров на лед на протяжении невероятных 19 сезонов — рекорд всех времен. Также Стив трижды выиграл Кубок Стэнли, а в 2008-м забрал трофей в статусе менеджера. Айзерман девять раз выступал в Матче всех звезд НХЛ, а в 1998-м выиграл «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку плей-офф.

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7. Терри Савчук

Еще один легендарный вратарь середины XX века провел в НХЛ 21 сезон, в восьми из которых вышел в финал Кубка Стэнли (четыре победы). Бесстрашный вратарь знаменит бесчисленными шрамами на лице, но также он четыре раза выиграл «Везина Трофи», а в 1951-м взял «Колдер Трофи» — приз самому яркому новичку.

Главными претендентами, по мнению экспертов, на «Везина Трофи» в этом сезоне являются русские вратари:

• победа Андрея Василевского или Игоря Шестеркина идет за 4.50;

• Ильи Сорокина — за 5.50.

6. Жан Беливо

Нападающий выиграл безумные 10 Кубков Стэнли в составе «Монреаля» и был рекордсменом своего времени (установил достижение в 1971-м) по количеству голов в НХЛ (507). Беливо дважды забрал «Харт Трофи» и однажды «Конн Смайт Трофи», а в Матче звезд НХЛ принимал участие 14 раз. Величие Дана подтверждает то, что ему не пришлось ждать стандартных трех лет после завершения карьеры, чтобы попасть в Зал хоккейной славы.

5. Морис Ришар

Неудержимый нападающий всю карьеру провел в «Монреале»: за 18 лет в клубе он 13 раз бился в финале Кубка Стэнли и восемь раз брал трофей. Также Ришар — первый хоккеист НХЛ в истории, который пробил отметку в 500 голов. А в 1947-м он стал обладателем «Харт Трофи». Наследие канадца составляет названная в его честь награда «Морис Ришар Трофи» — приз лучшему снайперу регулярки.

Главный претендент на «Морис Ришар Трофи» в этом сезоне — Коннор Макдэвид. На его триумф можно поставить с коэффициентом 1.35.

4. Марио Лемье

Супер-Марио всю карьеру отыграл за «Питтсбург Пингвинз». Лемье установил безумное количество рекордов. Он единственный игрок, трижды набравший по восемь очков за игру. Ему принадлежит лучший показатель по голам, забитым в среднем за игру в плей-офф, — 0,710. Наибольшее количество голов, заброшенных в меньшинстве за сезон (13), и другие достижения. Также Марио дважды выиграл Кубок Стэнли, три раза — «Харт Трофи», шесть раз — «Арт Росс Трофи».

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3. Бобби Орр

Легендарный канадец задал моду на атакующих защитников, что остается нормой и в современном хоккее. Орр рекордные восемь раз забрал «Джеймс Норрис Трофи» — награду лучшему защитнику сезона. Трижды Бобби признавали самым ценным игроком лиги, дважды ему покорился Кубок Стэнли.

2. Горди Хоу

За карьеру Хоу забросил 801 шайбу — на тот момент это было рекордом НХЛ. Сейчас это достижение перебили Уэйн Гретцки и Александр Овечкин. Также Горди входит в топ-4 по количеству очков в регулярных сезонах (1850), в топ-3 по количеству голов в регулярных сезонах и плей-офф (869).

1. Уэйн Гретцки

Легендарный канадец возглавил топ лучших хоккеистов мира за всю историю. Гретцки установил нереальное количество рекордов НХЛ: 40 — в регулярных сезонах, 15 — в плей-офф. Лучший бомбардир регулярных чемпионатов и плей-офф, наибольшее количество голов за один сезон, наибольшее число голевых передач, наибольшее количество набранных очков и другие. Уэйн по праву лучший хоккеист за всю историю хоккея.

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4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
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9
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