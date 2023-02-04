Хоу и Гретцки — лучшие хоккеисты в истории НХЛ. А как же Овечкин?
До старта плей-офф НХЛ осталось совсем немного времени: регулярный чемпионат финиширует 14 апреля. Для России текущий сезон важен в контексте борьбы Александра Овечкина за звание лучшего бомбардира в истории лиги. Русскому нападающему осталось забросить 82 шайбы до рекорда Уэйна Гретцки.
«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ представляют вам рейтинг лучших хоккеистов мира за всю историю.
10. Александр Овечкин
Россиянин играет в Северной Америке с 2005 года и из сезона в сезон остается одним из лучших бомбардиров НХЛ: в текущем занимает седьмое место в списке снайперов с 32 голами.
За карьеру Ови нередко выигрывал престижные индивидуальные награды: трижды забрал «Харт Трофи», рекордные девять раз — «Морис Ришар Трофи», а в 2017-м Александра включили в сотню величайших игроков в истории НХЛ.
Также Овечкин гонится за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Вы можете угадать, в каком сезоне он превзойдет достижение канадца:
• сезон-2024/25 идет за 1.55;
• сезон-2025/26 — за 2.50;
• сезон-2023/24 — за 7.00.
9. Жак Плант
Именно этот вратарь первым вышел на игру в защитной маске, после чего остальные голкиперы также надели экипировку. Кроме этого, Плант был выдающимся стражем: он рекордные семь раз забрал «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю сезона. Пять раз подряд Жак в составе «Монреаля» выиграл Кубок Стэнли, а в 1962-м он стал самым ценным игроком лиги.
8. Стив Айзерман
Легенда «Детройт Ред Уингз» — рекордсмен НХЛ по количеству матчей в качестве капитана (1303 игры). Айзерман выводил партнеров на лед на протяжении невероятных 19 сезонов — рекорд всех времен. Также Стив трижды выиграл Кубок Стэнли, а в 2008-м забрал трофей в статусе менеджера. Айзерман девять раз выступал в Матче всех звезд НХЛ, а в 1998-м выиграл «Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку плей-офф.
7. Терри Савчук
Еще один легендарный вратарь середины XX века провел в НХЛ 21 сезон, в восьми из которых вышел в финал Кубка Стэнли (четыре победы). Бесстрашный вратарь знаменит бесчисленными шрамами на лице, но также он четыре раза выиграл «Везина Трофи», а в 1951-м взял «Колдер Трофи» — приз самому яркому новичку.
Главными претендентами, по мнению экспертов, на «Везина Трофи» в этом сезоне являются русские вратари:
• победа Андрея Василевского или Игоря Шестеркина идет за 4.50;
• Ильи Сорокина — за 5.50.
6. Жан Беливо
Нападающий выиграл безумные 10 Кубков Стэнли в составе «Монреаля» и был рекордсменом своего времени (установил достижение в 1971-м) по количеству голов в НХЛ (507). Беливо дважды забрал «Харт Трофи» и однажды «Конн Смайт Трофи», а в Матче звезд НХЛ принимал участие 14 раз. Величие Дана подтверждает то, что ему не пришлось ждать стандартных трех лет после завершения карьеры, чтобы попасть в Зал хоккейной славы.
5. Морис Ришар
Неудержимый нападающий всю карьеру провел в «Монреале»: за 18 лет в клубе он 13 раз бился в финале Кубка Стэнли и восемь раз брал трофей. Также Ришар — первый хоккеист НХЛ в истории, который пробил отметку в 500 голов. А в 1947-м он стал обладателем «Харт Трофи». Наследие канадца составляет названная в его честь награда «Морис Ришар Трофи» — приз лучшему снайперу регулярки.
Главный претендент на «Морис Ришар Трофи» в этом сезоне — Коннор Макдэвид. На его триумф можно поставить с коэффициентом 1.35.
4. Марио Лемье
Супер-Марио всю карьеру отыграл за «Питтсбург Пингвинз». Лемье установил безумное количество рекордов. Он единственный игрок, трижды набравший по восемь очков за игру. Ему принадлежит лучший показатель по голам, забитым в среднем за игру в плей-офф, — 0,710. Наибольшее количество голов, заброшенных в меньшинстве за сезон (13), и другие достижения. Также Марио дважды выиграл Кубок Стэнли, три раза — «Харт Трофи», шесть раз — «Арт Росс Трофи».
3. Бобби Орр
Легендарный канадец задал моду на атакующих защитников, что остается нормой и в современном хоккее. Орр рекордные восемь раз забрал «Джеймс Норрис Трофи» — награду лучшему защитнику сезона. Трижды Бобби признавали самым ценным игроком лиги, дважды ему покорился Кубок Стэнли.
2. Горди Хоу
За карьеру Хоу забросил 801 шайбу — на тот момент это было рекордом НХЛ. Сейчас это достижение перебили Уэйн Гретцки и Александр Овечкин. Также Горди входит в топ-4 по количеству очков в регулярных сезонах (1850), в топ-3 по количеству голов в регулярных сезонах и плей-офф (869).
1. Уэйн Гретцки
Легендарный канадец возглавил топ лучших хоккеистов мира за всю историю. Гретцки установил нереальное количество рекордов НХЛ: 40 — в регулярных сезонах, 15 — в плей-офф. Лучший бомбардир регулярных чемпионатов и плей-офф, наибольшее количество голов за один сезон, наибольшее число голевых передач, наибольшее количество набранных очков и другие. Уэйн по праву лучший хоккеист за всю историю хоккея.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2