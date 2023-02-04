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«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: Кейн снова окажется в тени Холанда?

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» 5 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Эрлинг Холанн.
Фото Global Look Press
В прошлом месяце Эрлинг помог сокрушить лондонцев.

5 февраля в АПЛ состоится топ-матч — «Тоттенхэм» на домашней арене «Тоттенхэм Хотспур» постарается остановить «Манчестер Сити». Стартовый свисток главного арбитра Эндрю Мэдли прозвучит в 19.30 по московскому времени. В России игра транслироваться не будет.

Англия. Премьер-лига. 22-й тур
05 февр, 19:30. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Манчестер Сити

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» 5 февраля 2023 года

«Манчестер Сити» — фаворит предстоящей встречи, считают аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ. Успех команды Пепа Гвардиолы можно взять за 1.76, это около 57% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.20 (24%), триумф «Тоттенхэма» — за еще большие 4.50 (19%).

В последнем очном матче «шпоры» вели 2:0 после первого тайма, но в итоге уступили со счетом 2:4. На то, что в этот раз лондонцы не проиграют, котировка — 2.14.

Эксперты не сомневаются, что очередная битва Конте против Пепа получится горячей и результативной. Тотал больше 2.5 мяча предложено взять за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.30.

«Тоттенхэм» забил в трех последних матчах против «Сити». На гол хозяев коэффициент — 1.41, на его отсутствие — 2.90.

Обмен результативными ударами доступен за 1.64, вариант «обе забьют — нет» — за 2.26.

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Можете выбрать точное количество голов «Тоттенхэма»: ноль — 2.90, один — 2.20, два — 3.80, три — вообще 10.0.

Ничья хотя бы в одном из таймов идет за 1.67, противоположный исход — за 2.12.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов, следующие:

  • ничья 1:1 — 7.50;

  • 2:1 в пользу «Сити» — 7.90;

  • 1:0 — 8.60.

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Команды встречались две недели назад в перенесенном матче седьмого тура АПЛ — тогда «Сити» победил 4:2. При этом игра развивалась по тарантиновскому сценарию: «Тоттенхэм» дважды забил на флажке первого тайма и обеспечил себе шикарное преимущество, однако после перерыва все резко изменилось лондонцы были незаметны, а «горожане» забили четыре мяча подряд.

Триумф в игре со «шпорами» позволил «Сити» начать новую победную серию: следом «горожане» обыграли «Вулверхэмптон» (3:0) в АПЛ и «Арсенал» в Кубке Англии (1:0). В чемпионате на счету команды Пепа Гвардиолы стало 45 очков, и она на пять баллов отстает от Артеты и компании. Правда, у лидера есть игра в запасе.

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«Сити» — самый результативный клуб АПЛ. На счету действующего чемпиона 53 гола в 20 матчах, и почти половина из них принадлежит Эрлингу Холанну — норвежец оформил уже 25 забитых мячей. Благодаря ему команда отличается в среднем 2.65 раза за 90 минут. На то, то «горожане» вынудят «Тоттенхэм» минимум дважды вынуть мяч из ворот, котировка — 1.67. На ИТБ2 (2.5) — 3.10.

Возможно, после успеха в игре с «Арсеналом» в Кубке про «Сити» несколько дней не вспоминали бы, если бы не скандал с Жоау Канселу. Португальский защитник перед самым закрытием трансферного окна сбежал в «Баварию» из-за конфликта с Пепом Гвардиолой. В результате испанец остался без талантливого вингбека, что неприятно в условиях игры на три фронта (АПЛ, ЛЧ и Кубок).

«Тоттенхэм» продолжает удерживаться на четвертом-пятом местах в чемпионате. «Шпоры» отстают от «Сити» уже на девять очков, а от «Арсенала» — на все 14. При этом Антонио Конте обладает третьей атакой в АПЛ — 40 голов в 21 матче (в среднем — 1.90 за 90 минут). При этом лондонцы очень много пропускают: 31 мяч — худший показатель в топ-10. При такой статистике сдержать лучшего форварда АПЛ и его партнеров будет тяжело.

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Прогноз и ставка на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» сложно даются гостевые встречи с «Тоттенхэмом» — в четырех последних «шпоры» обыграли соперника всухую. Но сейчас исход должен быть абсолютно иным. Во-первых, у «горожан» есть Холанн, который редко уходит с поля без гола — таких матчей было всего пять. Во-вторых, у лондонцев не все здорово с обороной — пропускают в среднем 1.48 мяча за игру.

В последней очной встрече, которая состоялась всего две недели назад, «Сити» был сильнее (4:2). С тех пор «горожане» провели два матча, в которых были очень убедительны. «Тоттенхэм» тоже выиграл, но его соперники были на уровень ниже.

Рекомендуемая ставка: Х2 и тотал больше 2.5 мяча за 2.10.

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ФК Манчестер Сити
ФК Тоттенхэм Хотспур
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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