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«Интер» — «Бенфика»: Рамуш и Мариу снова не сдвинут «автобус» Индзаги?

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Бенфика» 19 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Жоау Мариу («Бенфика»).
Фото Global Look Press
Нерадзурри трижды победили всухую в ЛЧ — такого не было с 2010 года.

19 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Интер» примет «Бенфику». Встреча на стадионе «Джузеппе Меацца» начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка можно посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» начиная с 21.45 мск. Первая игра противостояния завершилась победой итальянцев со счетом 2:0.

Лига чемпионов. 1/4 финала
19 апр, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Бенфика

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Бенфика» 19 апреля 2023 года

Аналитики отдали предпочтение хозяевам. На триумф «Интера» в основное время предложен коэффициент 2.13, что составляет около 44% вероятности исхода. На успех «Бенфики» дают 3.40 (28%), за ничью — схожие 3.45 (28%).

Эксперты не верят в выход «орлов» в полуфинал по результатам двух матчей. Этот итог идет за огромные 10.50, победа нерадзурри — за мизерные 1.05.

«Бенфика» не проиграла девять последних выездов в рамках ЛЧ. На то, что португальцы не уступят и в этот раз, предложено ставить за 1.70.

В 10 из 11 предыдущих поединков «Интера» команды не пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча на игру против «орлов» идет за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.85.

Наиболее вероятный счет по итогам основного времени матча — 1:1. На этот исход предложен коэффициент 7.00.

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«Интер» — «Бенфика»: прогноз и анализ 1/4 финала Лиги чемпионов 19 апреля 2023 года

Нерадзурри одолели «Бенфику» в первом раунде противостояния (2:0) — теперь парни Симоне Индзаги могут позволить себе проиграть с минимальным счетом. Кстати, в предыдущих четырех ситуациях, когда миланцы победили в первом матче раунда плей-офф ЛЧ, они прошли в следующий этап.

При этом в целом дела у «Интера» идут плохо — триумф над «орлами» оказался единственным за последние восемь матчей. Четыре из них миланцы проиграли, причем трижды — дома. Команда очень мало забивает: на этом отрезке оформила всего пять голов, зато пропустила семь. Причем проигрывают нерадзурри даже аутсайдерам чемпионата Италии вроде «Специи» (0:1) и «Салернитаны» (0:1). Одна из причин неудачной серии — травма центрального защитника Милана Шкриньяра, который не поможет и в следующей игре. Как итог — пятое место в таблице, но с шансами на выход в ЛЧ.

Поражение от «Интера» прервало 13-матчевую беспроигрышную серию «Бенфики» в ЛЧ. Кроме того, завершилась и голевая серия из 17 поединков подряд. Теперь команде Рогера Шмидта нужно забивать минимум два мяча, чтобы перевести игру в экстра-таймы. Но история против лиссабонцев: пять из шести предыдущих вылетов из ЛЧ пришлись именно на 1/4 финала, а всего «орлы» вылетали на этой стадии 11 раз.

Не все в порядке у клуба и на домашней арене: «Бенфика» впервые в сезоне проиграла два матча подряд в чемпионате Португалии — «Порту» (1:2) и «Шавешу» (0:1). Лиссабонцы сохранили первую строчку, но отрыв от «Порту» сократился и теперь составляет четыре очка. В остальном команда Шмидта лучшая в стране по всем показателям — победы (23 из 28), забитые (68) и пропущенные (17) мячи, их разница (51), количество поражений (лишь три) и набранных очков (71).

Проблемы «Бенфики» не ограничиваются результатами: получил травму основной правый полузащитник Александр Бах. Кроме того, уже давно числятся в лазарете Юлиан Дракслер и Михайло Ристич.

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Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Бенфика»

У нерадзурри лучшие шансы на выход в 1/2 финала. Команда Индзаги не проиграла в семи из девяти прошлых встреч в главном евротурнире, победив пять раз. Кстати, в шести поединках итальянцы не пропустили ни одного мяча. А на своем поле в Лиге чемпионов «Интер» победил всухую трижды подряд — такого не было с 2010-го.

«Орлы» выиграли пять из шести прошедших выездов в рамках ЛЧ. В четырех из них лиссабонцы победили с разницей в два мяча — это то, что нужно в ответке с «Интером». Кроме того, еще не проявила себя ударная пара форвардов — Жоау Мариу и Гонсалу Рамуша, которые забили 13 из 25 мячей «Бенфики» в этом розыгрыше ЛЧ.

Гостям будет сложно отыграть нужный гандикап: в этом сезоне «Интер» снова научился парковать автобус. Под его колеса уже попал «Порту» — вторая по силе команда Португалии за два поединка не забила нерадзурри ни одного мяча. А из десяти последних игр миланцев во всех турнирах лишь в одной на обе команды пришлось больше двух мячей.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 за 1.85.

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2
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3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
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