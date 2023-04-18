«Интер» — «Бенфика»: Рамуш и Мариу снова не сдвинут «автобус» Индзаги?
19 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Интер» примет «Бенфику». Встреча на стадионе «Джузеппе Меацца» начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка можно посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» начиная с 21.45 мск. Первая игра противостояния завершилась победой итальянцев со счетом 2:0.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Бенфика» 19 апреля 2023 года
Аналитики отдали предпочтение хозяевам. На триумф «Интера» в основное время предложен коэффициент 2.13, что составляет около 44% вероятности исхода. На успех «Бенфики» дают 3.40 (28%), за ничью — схожие 3.45 (28%).
Эксперты не верят в выход «орлов» в полуфинал по результатам двух матчей. Этот итог идет за огромные 10.50, победа нерадзурри — за мизерные 1.05.
«Бенфика» не проиграла девять последних выездов в рамках ЛЧ. На то, что португальцы не уступят и в этот раз, предложено ставить за 1.70.
В 10 из 11 предыдущих поединков «Интера» команды не пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча на игру против «орлов» идет за 1.95, ТМ 2.5 — за 1.85.
Наиболее вероятный счет по итогам основного времени матча — 1:1. На этот исход предложен коэффициент 7.00.
«Интер» — «Бенфика»: прогноз и анализ 1/4 финала Лиги чемпионов 19 апреля 2023 года
Нерадзурри одолели «Бенфику» в первом раунде противостояния (2:0) — теперь парни Симоне Индзаги могут позволить себе проиграть с минимальным счетом. Кстати, в предыдущих четырех ситуациях, когда миланцы победили в первом матче раунда плей-офф ЛЧ, они прошли в следующий этап.
При этом в целом дела у «Интера» идут плохо — триумф над «орлами» оказался единственным за последние восемь матчей. Четыре из них миланцы проиграли, причем трижды — дома. Команда очень мало забивает: на этом отрезке оформила всего пять голов, зато пропустила семь. Причем проигрывают нерадзурри даже аутсайдерам чемпионата Италии вроде «Специи» (0:1) и «Салернитаны» (0:1). Одна из причин неудачной серии — травма центрального защитника Милана Шкриньяра, который не поможет и в следующей игре. Как итог — пятое место в таблице, но с шансами на выход в ЛЧ.
Поражение от «Интера» прервало 13-матчевую беспроигрышную серию «Бенфики» в ЛЧ. Кроме того, завершилась и голевая серия из 17 поединков подряд. Теперь команде Рогера Шмидта нужно забивать минимум два мяча, чтобы перевести игру в экстра-таймы. Но история против лиссабонцев: пять из шести предыдущих вылетов из ЛЧ пришлись именно на 1/4 финала, а всего «орлы» вылетали на этой стадии 11 раз.
Не все в порядке у клуба и на домашней арене: «Бенфика» впервые в сезоне проиграла два матча подряд в чемпионате Португалии — «Порту» (1:2) и «Шавешу» (0:1). Лиссабонцы сохранили первую строчку, но отрыв от «Порту» сократился и теперь составляет четыре очка. В остальном команда Шмидта лучшая в стране по всем показателям — победы (23 из 28), забитые (68) и пропущенные (17) мячи, их разница (51), количество поражений (лишь три) и набранных очков (71).
Проблемы «Бенфики» не ограничиваются результатами: получил травму основной правый полузащитник Александр Бах. Кроме того, уже давно числятся в лазарете Юлиан Дракслер и Михайло Ристич.
Прогноз и ставка на матч «Интер» — «Бенфика»
У нерадзурри лучшие шансы на выход в 1/2 финала. Команда Индзаги не проиграла в семи из девяти прошлых встреч в главном евротурнире, победив пять раз. Кстати, в шести поединках итальянцы не пропустили ни одного мяча. А на своем поле в Лиге чемпионов «Интер» победил всухую трижды подряд — такого не было с 2010-го.
«Орлы» выиграли пять из шести прошедших выездов в рамках ЛЧ. В четырех из них лиссабонцы победили с разницей в два мяча — это то, что нужно в ответке с «Интером». Кроме того, еще не проявила себя ударная пара форвардов — Жоау Мариу и Гонсалу Рамуша, которые забили 13 из 25 мячей «Бенфики» в этом розыгрыше ЛЧ.
Гостям будет сложно отыграть нужный гандикап: в этом сезоне «Интер» снова научился парковать автобус. Под его колеса уже попал «Порту» — вторая по силе команда Португалии за два поединка не забила нерадзурри ни одного мяча. А из десяти последних игр миланцев во всех турнирах лишь в одной на обе команды пришлось больше двух мячей.
Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 за 1.85.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|17
|4
|2
|57-11
|55
|
2
|Ростов
|23
|13
|7
|3
|40-30
|46
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|23
|11
|4
|8
|34-30
|37
|
8
|Оренбург
|23
|10
|3
|10
|44-47
|33
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Локомотив
|23
|8
|4
|11
|36-40
|28
|
11
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|23
|2
|12
|9
|28-42
|18
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|- : -
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4