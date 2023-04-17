Лэмпард проиграл все три матча после возвращения в «Челси». Даже о ничьей в ответке с «Реалом» не может быть и речи
18 апреля лондонский «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж» сыграет с мадридским «Реалом». Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Старт трансляции в 21.45 мск. Главным арбитром назначен итальянец Даниэле Орсато. Первый матч завершился победой мадридцев со счетом 2:0.
Коэффициенты букмекеров на матч ЛЧ «Челси» — «Реал» 18 апреля 2023 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают «Реал» фаворитом. На победу действующего чемпиона в основное время можно поставить с коэффициентом 2.45, что приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.65 (24%), успех «Челси» — за 2.75 (36%).
Анчелотти и компания были фаворитами противостояния еще до старта первого матча, а сейчас котировка на проход «бланкос» вообще мизерная — 1.09. На выход «Челси» в четвертьфинал в то же время можно поставить за 7.80.
Получится ли у синих в ответной игре сохранить лицо и хотя бы не проиграть? Вариант 1Х предложен за 1.57.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.83, ТМ 2.5 — за 2.00. В трех из четырех выездных играх в этой ЛЧ мадридцы оформляли «верх».
Вариант «обе забьют» оценен в 1.70, «обе забьют — нет» — за 2.17. При выборе ставки учитывайте, что «Челси» забил лишь в одном из пяти последних матчей во всех турнирах.
«Реал» отличился минимум дважды в трех предыдущих играх против синих. ИТБ2 (1.5) за 2.17, ИТМ2 (1.5) — за 1.70.
Наиболее вероятный точный счет по итогам 90 минут — ничья 1:1 за 7.00.
«Челси» — «Реал»: прогноз и анализ матча 1/4 финала ЛЧ 18 апреля 2023 года
Для Карло Анчелотти и его футболистов Лига чемпионов — главный турнир на остаток сезона, так как в Кубке команда уже вышла в финал, а в чемпионате довольно критично отстает от «Барселоны». В последнем туре ла лиги «Реал» уверенно расправился с «Кадисом» (2:0), но эта победа лишь немного сократила отставание от каталонцев — сейчас это 11 очков за девять туров до финиша. Вероятность, что сине-гранатовые упустят преимущество, — ничтожна, поэтому мадридцы наверняка сосредоточатся на подтверждении статуса сильнейшего клуба Европы. Полуфинал у них почти в кармане.
Думаю, для всех очевидно, что «Реал» оформил не отыгрываемый нынешним «Челси» гандикап в первой встрече. Мадридцы слегка расслабленно провели стартовые минуты матча на «Сантьяго Бернабеу», но затем уверенно реализовали преимущество (2:0). Правда, после удаления Бена Чилуэлла они могли рассчитывать на большее, но и гола Асенсио для итогового успеха вполне должно хватить.
В прошлом сезоне на этой же стадии синим удалось отыграть отставание в два мяча, но тогда это была совсем другая команда. Сейчас на «Стэмфорд Бридж» царит хаос и абсолютное уныние — импульсивно потраченные зимой мешки с деньгами не только не помогли навязать борьбу «Сити» и остальным топам, но даже загнали лондонцев в яму, из которой до конца сезона им точно не выбраться. Не сработало и увольнение Поттера, которого подменил Лэмпард, — сердце и диспетчер «Челси» проиграл все три матча после возвращения в клуб.
В последнем туре синие по делу сгорели «Брайтону» (1:2) и остались на 11-м месте в чемпионате. Мечтать о еврокубках команде, которая забила всего 31 мяч в 30 матчах сезона (15-й показатель в АПЛ) даже не приходится. К слову и в контексте предстоящей игры: даже во внутреннем турнире, где обитают «ноттингемы» и прочие «борнмуты», «Челси» победил с разницей в два мяча всего четыре раза в этом розыгрыше. В три гола, чего будет достаточно для выхода в полуфинал ЛЧ, — только раз, еще в октябре 2022 года.
Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Реал»
Мало того что «Челси» сам по себе довольно уныл, так еще перед ответным матчем лондонцы нахватали новых проблем — игру из-за дисквалификации пропустит Чилуэлл, а по травме не сыграет Кулибали. Как-то изменить ситуацию в обороне мог бы Бадиашиле, но француз не заявлен на Лигу чемпионов.
В результате у Лэмпарда почти не остается опций в обороне, способных 90 минут сдерживать набеги Бензема и Винисиуса. А эти ребята (оформили 10+6 на двоих в турнире) наверняка не собираются страдать бездельем. Учитывая, что «Челси» не пропустил всего в трех из последних 13 встреч во всех турнирах, закончить матч «сухими» у хозяев едва ли получится. А так как с результативностью у команды также большие проблемы (один гол в пяти встречах), наиграть даже на ничью будет крайне непросто.
Рекомендуемая ставка: победа «Реала» с форой (0) за 1.75.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|17
|4
|2
|57-11
|55
|
2
|Ростов
|23
|13
|7
|3
|40-30
|46
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|23
|11
|4
|8
|34-30
|37
|
8
|Оренбург
|23
|10
|3
|10
|44-47
|33
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Локомотив
|23
|8
|4
|11
|36-40
|28
|
11
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|23
|2
|12
|9
|28-42
|18
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|- : -
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|Г
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Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4