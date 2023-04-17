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Лэмпард проиграл все три матча после возвращения в «Челси». Даже о ничьей в ответке с «Реалом» не может быть и речи

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Реал» 18 апреля 2023 года
Евгений Коростелев
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Фрэнк Лэмпард.
Фото Global Look Press
У мадридского самурая есть только путь.

18 апреля лондонский «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж» сыграет с мадридским «Реалом». Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Старт трансляции в 21.45 мск. Главным арбитром назначен итальянец Даниэле Орсато. Первый матч завершился победой мадридцев со счетом 2:0.

Лига чемпионов. 1/4 финала
18 апр, 22:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Реал

Коэффициенты букмекеров на матч ЛЧ «Челси» — «Реал» 18 апреля 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают «Реал» фаворитом. На победу действующего чемпиона в основное время можно поставить с коэффициентом 2.45, что приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.65 (24%), успех «Челси» — за 2.75 (36%).

Анчелотти и компания были фаворитами противостояния еще до старта первого матча, а сейчас котировка на проход «бланкос» вообще мизерная — 1.09. На выход «Челси» в четвертьфинал в то же время можно поставить за 7.80.

Получится ли у синих в ответной игре сохранить лицо и хотя бы не проиграть? Вариант 1Х предложен за 1.57.

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Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.83, ТМ 2.5 — за 2.00. В трех из четырех выездных играх в этой ЛЧ мадридцы оформляли «верх».

Вариант «обе забьют» оценен в 1.70, «обе забьют — нет» — за 2.17. При выборе ставки учитывайте, что «Челси» забил лишь в одном из пяти последних матчей во всех турнирах.

«Реал» отличился минимум дважды в трех предыдущих играх против синих. ИТБ2 (1.5) за 2.17, ИТМ2 (1.5) — за 1.70.

Наиболее вероятный точный счет по итогам 90 минут — ничья 1:1 за 7.00.

«Челси» — «Реал»: прогноз и анализ матча 1/4 финала ЛЧ 18 апреля 2023 года

Для Карло Анчелотти и его футболистов Лига чемпионов — главный турнир на остаток сезона, так как в Кубке команда уже вышла в финал, а в чемпионате довольно критично отстает от «Барселоны». В последнем туре ла лиги «Реал» уверенно расправился с «Кадисом» (2:0), но эта победа лишь немного сократила отставание от каталонцев — сейчас это 11 очков за девять туров до финиша. Вероятность, что сине-гранатовые упустят преимущество, — ничтожна, поэтому мадридцы наверняка сосредоточатся на подтверждении статуса сильнейшего клуба Европы. Полуфинал у них почти в кармане.

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Думаю, для всех очевидно, что «Реал» оформил не отыгрываемый нынешним «Челси» гандикап в первой встрече. Мадридцы слегка расслабленно провели стартовые минуты матча на «Сантьяго Бернабеу», но затем уверенно реализовали преимущество (2:0). Правда, после удаления Бена Чилуэлла они могли рассчитывать на большее, но и гола Асенсио для итогового успеха вполне должно хватить.

В прошлом сезоне на этой же стадии синим удалось отыграть отставание в два мяча, но тогда это была совсем другая команда. Сейчас на «Стэмфорд Бридж» царит хаос и абсолютное уныние — импульсивно потраченные зимой мешки с деньгами не только не помогли навязать борьбу «Сити» и остальным топам, но даже загнали лондонцев в яму, из которой до конца сезона им точно не выбраться. Не сработало и увольнение Поттера, которого подменил Лэмпард, — сердце и диспетчер «Челси» проиграл все три матча после возвращения в клуб.

В последнем туре синие по делу сгорели «Брайтону» (1:2) и остались на 11-м месте в чемпионате. Мечтать о еврокубках команде, которая забила всего 31 мяч в 30 матчах сезона (15-й показатель в АПЛ) даже не приходится. К слову и в контексте предстоящей игры: даже во внутреннем турнире, где обитают «ноттингемы» и прочие «борнмуты», «Челси» победил с разницей в два мяча всего четыре раза в этом розыгрыше. В три гола, чего будет достаточно для выхода в полуфинал ЛЧ, — только раз, еще в октябре 2022 года.

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Прогноз и ставка на матч «Челси» — «Реал»

Мало того что «Челси» сам по себе довольно уныл, так еще перед ответным матчем лондонцы нахватали новых проблем — игру из-за дисквалификации пропустит Чилуэлл, а по травме не сыграет Кулибали. Как-то изменить ситуацию в обороне мог бы Бадиашиле, но француз не заявлен на Лигу чемпионов.

В результате у Лэмпарда почти не остается опций в обороне, способных 90 минут сдерживать набеги Бензема и Винисиуса. А эти ребята (оформили 10+6 на двоих в турнире) наверняка не собираются страдать бездельем. Учитывая, что «Челси» не пропустил всего в трех из последних 13 встреч во всех турнирах, закончить матч «сухими» у хозяев едва ли получится. А так как с результативностью у команды также большие проблемы (один гол в пяти встречах), наиграть даже на ничью будет крайне непросто.

Рекомендуемая ставка: победа «Реала» с форой (0) за 1.75.

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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
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Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
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