«Бавария» — «Манчестер Сити»: Холанн и де Брейне добьют захворавших мюнхенцев?
19 апреля в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов «Бавария» примет «Манчестер Сити». Поединок на «Альянц Арене» начнется в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 2» стартует в 21.55 мск. В первой встрече выиграли «горожане» — 3:0.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Наполи» 19 апреля 2023 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают гостей фаворитами. На триумф «Манчестер Сити» в основное время предложен коэффициент 2.35, что составляет около 40% вероятности исхода. На успех «Баварии» дают 2.75 (34%), за ничью — 3.75 (26%).
Аналитики не верят в выход мюнхенцев в полуфинал по результатам двух матчей. Этот итог идет за гигантские 14.0, победа «горожан» — за ничтожные 1.03.
Хозяева забили в 29 из 30 предыдущих встреч, а гости — в 13 поединках подряд. Обмен голами предложен за 1.52, обратный рынок — за 2.55.
В последних пяти играх «Ман Сити» оформлял в среднем по четыре мяча за 90 минут, и в этот раз аналитики тоже ожидают много результативных ударов. Тотал больше трех голов в игре с «Баварией» можно взять за 1.85.
Наиболее вероятный счет в основное время — 1:1. На этот исход предложено ставить за 8.50.
«Бавария» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ 1/4 финала Лиги чемпионов 19 апреля 2023 года
Новая команда Томаса Тухеля проиграла в первом четвертьфинале со счетом 0:3 — это крупнейшее поражение баварцев в ЛЧ с 2017 года. Немецкий клуб уступил впервые за 10 поединков в еврокубке, из которых восемь мюнхенцы выиграли. Кстати, до «Сити» они пропустили лишь в одной встрече ЛЧ.
В чемпионате Германии Тухель и компания лидируют: на два очка оторвались от «Боруссии». У баварцев лучшая атака (78 забито), лучшая оборона (30 пропущено) и меньше всех поражений (лишь три). Это при том, что у немецкого клуба до конца сезона выбыли вратарь Мануэль Нойер и защитник Люка Эрнандес, а также пострадал командный дух: после поражения от «горожан» в прошлом матче Садио Мане разбил губу Лерою Сане. Командные склоки не прибавят «Баварии» шансов на камбэк.
В первом четвертьфинале «Манчестер Сити» легко продлил серию без поражений до девяти встреч, из которых шесть — победы. Как и мюнхенцы, парни Пепа уверенно действуют у своих ворот — ушли без пропущенных мячей шесть раз за девять игр.
В целом «горожане» идут на великолепной серии из 14 матчей без поражений во всех турнирах и 10 побед подряд с общим счетом 37:5. «Сити» лишь в одном из этих поединков забил один мяч, а в восьми — три и больше. Были даже погромы — «Бернли» (6:0) и «Лейпцига» (7:0). В АПЛ Гвардиола и компания идут на втором месте.
Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Манчестер Сити»
Мюнхенцам нужно забить минимум три мяча, чтобы перевести противостояние хотя бы в экстра-таймы. «Бавария» выиграла с гандикапом в три гола и больше пять из девяти последних домашних матчей ЛЧ. Дома немецкий клуб не проиграл в 13 из 14 поединков во всех турнирах.
Команда Гвардиолы на выезде в ЛЧ действует неуверенно: из шести прошедших встреч добыла лишь одну победу и четырежды сыграла вничью. В атаке тоже получается играть не очень ярко: «горожане» забили больше одного мяча лишь один раз на этом отрезке, а в трех не отличились вовсе.
Но в этой игре «Баварии» нужно отыгрываться и много забивать, а значит придется атаковать и открываться. «Сити» вряд ли уйдет без пропущенного мяча, но и сам поразит ворота соперников и не упустит огромный гандикап.
Рекомендуемая ставка: Х2 и обе забьют за 2.25.
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|И
|В
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|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|23
|17
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|2
|57-11
|55
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2
|Ростов
|23
|13
|7
|3
|40-30
|46
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3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
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4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
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5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
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6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
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7
|Ахмат
|23
|11
|4
|8
|34-30
|37
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8
|Оренбург
|23
|10
|3
|10
|44-47
|33
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9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
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10
|Локомотив
|23
|8
|4
|11
|36-40
|28
|
11
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|23
|2
|12
|9
|28-42
|18
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
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16
|Торпедо
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
|22.04
|14:00
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Химки – Торпедо
|- : -
|22.04
|16:30
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Факел – Оренбург
|- : -
|22.04
|19:00
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Зенит – Динамо
|- : -
|23.04
|12:00
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Урал – Ростов
|- : -
|23.04
|14:00
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Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
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Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
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ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
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Спартак – Краснодар
|- : -
|Г
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Квинси Промес
Спартак
|16
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Филипе Силва Малком
Зенит
|16
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Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
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Александр Соболев
Спартак
|8
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Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
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Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
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Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4