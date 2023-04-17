«Наполи» — «Милан»: Осимхен вылечился, чтобы затащить Спаллетти в полуфинал ЛЧ
19 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Наполи» примет «Милан». Команды сыграют в Неаполе на стадионе имени Диего Марадоны. Польский судья Шимон Марциняк даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция встречи на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» стартует в 21.55 мск. Первый матч завершился победой «россонери» — 1:0.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Милан» 19 апреля 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet видят фаворитами неаполитанцев. На победу хозяев в основное время предложен коэффициент 1.79, что соответствует 54% вероятности исхода. Ничья идет за 3.68 (26%), успех «Милана» — за 4.88 (20%).
Вы можете поставить на проход в полуфинал одной из команд по итогам всего противостояния. На победу «Наполи» доступна котировка 2.12, на «россонери» — 1.70.
В последних пяти матчах «Милан» в среднем пропускал лишь 0.8 мяча за 90 минут, а команда Лучано Спаллетти — 1.2 гола. Тотал больше 2.5 результативных удара в ответном четвертьфинале идет за 2.17, ТМ 2.5 — за 1.74.
Наиболее вероятный счет по итогам основного времени, по версии букмекеров, — 1:0 в пользу «партенопейцев». На него доступна котировка 6.21.
В пяти из шести очных поединков «Наполи» и «Милана» забивала лишь одна команда. Обмен голами на этот раз предложен за 2.06, но более вероятен обратный рынок — за 1.77.
«Наполи» — «Милан»: прогноз и анализ 1/4 финала Лиги чемпионов 19 апреля 2023 года
В серии А «Милан» идет на четвертом месте: действующие обладатели скудетто имеют поровну очков с идущей третьей «Ромой», но у «волков» есть игра в запасе. В чемпионате Италии «россонери» не выиграли пять из шести последних матчей. Кстати, единственная победа — это внезапный выездной разгром «Наполи» (4:0), который черно-красные устроили всего две недели назад. А теперь обыграли «партенопейцев» в первом четвертьфинале ЛЧ и приехали в гости к разъяренному сопернику.
В игре на «Сан-Сиро» «россонери» уверенно защищались и победили (1:0). Кстати, миланцы не пропустили в главном клубном турнире Европы в пяти поединках подряд. На этом отрезке команда Стефано Пиоли четырежды выиграла и один раз сыграла вничью.
«Наполи» выиграл семь из девяти последних матчей в Лиге чемпионов. В первой встрече против «Милана» шансов забить было немало, но сбились настройки в реализации. Вероятно, Спаллетти не хватило травмированного Виктора Осимхена. Нападающий восстановился от травмы и в ответке наверняка выйдет в стартовом составе.
В чемпионате Италии Хвича Кварацхелия и компания непоколебимы на первой строчке таблицы. В 30 поединках — 24 победы и лишь три поражения. Ближайший преследователь — в 14 очках. Неаполитанцы подпустили «Лацио», уступив «Милану» и сыграв по нулям с «Вероной». Но риск упустить титул серии А есть лишь математический.
Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Милан»
На стадионе имени Марадоны «Наполи» не проиграл в 12 последних матчах Лиги чемпионов — девять побед и три ничьих. Команда Спаллетти забивала в каждом из них, а в семи из девяти встреч отличилась минимум дважды.
«Милан» неплох в ЛЧ в гостях: в пяти последних выездах одно поражение, по две победы и ничьих. А еще «россонери» забивали минимум раз в девяти из 12 поединков в главном еврокубке при чужих фанатах.
«Неаполю» нужно забить — желательно дважды, и лучшая атака Италии (66 мячей в 30 играх) с выздоровевшим Осимхеном должна справиться с этой задачей.
Рекомендуемая ставка: победа «Наполи» за 1.79.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|17
|4
|2
|57-11
|55
|
2
|Ростов
|23
|13
|7
|3
|40-30
|46
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|23
|11
|4
|8
|34-30
|37
|
8
|Оренбург
|23
|10
|3
|10
|44-47
|33
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Локомотив
|23
|8
|4
|11
|36-40
|28
|
11
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|23
|2
|12
|9
|28-42
|18
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|- : -
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|Г
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|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4