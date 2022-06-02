Все хотят в отпуск.

3 июня в первом матче группового этапа Лиги наций Бельгия на стадионе «Король Бодуэн» примет Нидерланды. Игра начнется в 21.45 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет «Okko Спорт». Рассудит встречу испанская бригада арбитров во главе с Хосе Мартинесом.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги наций Бельгия — Нидерланды 3 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ верят в бельгийцев. Поставить на победу хозяев можно за 2.30, это примерно 44% вероятности. Успех Нидерландов оценили котировкой 3.20 (31%), ничью — в 3.50 (25%).

В восьми из прошедших десяти матчей с участием Бельгии было забито не меньше трех мячей. У Нидерландов таких матчей оказалось пять. Поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 1.84.

В половине последних игр с участием голландцев забивали обе команды, у бельгийцев это случалось семь раз. Обмен голами можно взять за 1.70, «обе забьют — нет» — за 2.15.

На то, что гости не проиграют, котировка 1.69.

Бельгия — Нидерланды: прогноз и анализ матча Лиги наций 3 июня 2022 года

Бельгийцы максимально саботируют Лигу наций. Турнир и раньше имел спорное значение, как бы замещая товарищеские матчи. Теперь же самые уставшие игроки после завершения клубного сезона вовсе не видят смысла вместо отпуска играть еще две недели без ясной мотивации.

Одним из самых замучившихся бельгийцев ожидаемо стал Кевин де Брюйне. У капитана «Манчестер Сити» был изнурительный сезон, поэтому футболист не скрывал эмоции: «Еще две недели — это слишком много. Мы, футболисты, не можем ничего изменить, но я не жду матчей Лиги наций. Этот турнир для меня не имеет никакого значения. Обычные товарищеские матчи, важность которых преувеличена».

Вряд ли кардинально отличается мотивация других футболистов. Тибо Куртуа вообще покинул сборную, прикрывшись травмой, за ним повторил Джейсон Денайер из «Лиона». Перед стартом Лиги наций у бельгийцев еще есть звезды, но вряд ли они покажут хотя бы половину того, что умеют. Поэтому можно взять тотал меньше 1.5 гола от хозяев за 1.75.

Нидерланды имеют чуть больше интереса показать результат — главный тренер Луи ван Гал борется с онкологическим заболеванием и вскоре покинет команду. «Оранжевые» сообщили, что в 2023 году легендарного тренера сменит Роналд Куман, — значит, у футболистов есть не так много вре, чтобы выложиться на поле во имя своей легенды. Нужно использовать каждый матч.

Прогноз и ставка на матч Бельгия — Нидерланды

К сожалению, имена футболистов мало решают в таких играх, потому что никто не хочет напрягаться и играть в полную силу. С таким настроем феерии не случится, даже несмотря на то что это дерби Бенилюкса. Вероятнее всего, игра получится спокойной и с максимальной экономией сил. Игроки не подарят зрителям много забитых мячей.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.03.