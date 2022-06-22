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Группа G чемпионата мира: Неймар и Винисиус не оставят соперникам шансов

Ставки и прогнозы на групповой этап чемпионата мира по футболу, группа G
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Неймар, сборная Бразилии.
Фото Global Look Press
У пентакампеонов очень мощная сборная.

До старта чемпионата мира в Катаре остается меньше полугода — турнир начнется 21 ноября. Жеребьевка состоялась еще в апреле и из 32 участников определила в группу G супертопа из Южной Америки Бразилию, две европейские команды — Швейцарию и Сербию, — а также Камерун.

«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ рассказывают о шансах команд на успешное прохождение турнира.

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Сборная Бразилии

Пятикратные чемпионы мира были фаворитами и на чемпионате мира в России — тогда они возглавляли рейтинг претендентов вместе с Германией. Но на этот раз у Бразилии предварительно нет конкурентов — аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают поставить на их победу в Катаре с коэффициентом 5.70. Конечно же, они также лидируют в борьбе за право выйти из группы G с первого места: котировка — 1.40, вероятность — примерно 68%.

Причина, по которой именно Бразилия — фаворит турнира, а не Франция или любая другая сборная, кроется в стабильности пентакампеонов. С начала 2020 года они проиграли только один матч из 26 — Аргентине в финале Кубка Америки. На этом же отрезке у команды Тите всего четыре ничьи.

Как и во все времена, у бразильцев много молодых и талантливых игроков, но и лидеры прошлых лет еще не завяли — Неймар и Тиаго Силва по-прежнему в строю, а теперь им помогают добиваться побед Винисиус, Ришарлисон, Антони и многие другие.

Сборная Швейцарии

Швейцарцы неплохо пошумели на последнем Евро — в 1/8 выбили из турнира Францию, а в 1/4 в меньшинстве лишь по пенальти уступили Испании. Проблема в том, что вдохновитель той команды Владимир Петкович покинул сборную, а на его должность заступил Мурат Якин. С ним «Красные крестоносцы» выиграли у Италии отборочную группу ЧМ, но неважно выступают в Лиге наций. Возможно, дело в статусе турнира.

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В любом случае недооценивать эту команду невозможно, потому что швейцарцы уже неоднократно показывали характер и удивляли намного более классные сборные. На их победу в группе коэффициент 6.00 (16%), а общий успех в турнире — 80.0.

Сборная Сербии

Сербия — еще одна команда, которая приятно удивила в отборе к чемпионату мира. «Белые орлы» превозмогли себя и оставили сражаться в плей-офф Португалию. В восьми матчах они набрали 20 очков и опередили прямого конкурента на три балла. Правда, многие помнят отмененный гол Криштиану Роналду в гостевом матче, который мог сильно повлиять на положение сборных в таблице, однако это уже прошлые разговоры.

Оценить реальную силу Сербии, в отличие от других соперников по группе ЧМ, сложнее, потому что в последние годы из мощных сборных она встречалась только все с той же Португалией. В Лиге наций сербы бьются против Словении, Швеции и Норвегии — не самых больших команд. И выглядят не то чтобы очень хорошо — идут вторыми с отставанием в три очка от Холанна и компании.

И все-таки у команды Драгана Стойковича есть неплохие шансы побороться за вторую строчку и плей-офф со Швейцарией. На их победу в группе котировка 7.00 (14%), на успех на мундиале — 100.

Сборная Камеруна

Камерун — самая загадочная команда группы G. За европейскими сборными следят более-менее все, за Бразилией и Аргентиной — тоже, а вот африканские коллективы пока такого внимания не удостаиваются. Камерунцы — особенно, потому что у них в составе нет ярких игроков, выступающих в Европе: из всей заявки выделяются разве что нападающий «Баварии» Эрик Шупо-Мотинг и форвард «Лиона» Карл Токо-Экамби.

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Естественно, на фоне остальных сборных у «Неукротимых львов» наименьшие шансы выиграть группу, коэффициент — 15.0 (2%). Об успехе во всем турнире говорить вообще не приходится, потому что для команд из Африки даже выход в плей-офф — большое достижение. А лучший результат для всего континента до сих пор четвертьфинал Ганы в 2014-м в ЮАР и Камеруна в 1990-м в Италии.

Расписание матчей группы G чемпионата мира по футболу 2022 года

Первый тур, 24 ноября

Швейцария — Камерун, 13.00 мск (стадион «Эль-Джануб», Эль-Вакра)

Бразилия — Сербия, 22.00 мск («Национальный стадион», Лусаил)

Второй тур, 28 ноября

Камерун — Сербия, 13.00 мск («Эль-Джануб», Эль-Вакра)

Бразилия — Швейцария, 19.00 мск («Стадион 974», Доха)

Третий тур, 2 декабря

Сербия — Швейцария, 22.00 мск («Стадион 974», Доха)

Камерун — Бразилия, 22.00 мск («Национальный стадион», Лусаил)

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2
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3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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Краснодар – Факел
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