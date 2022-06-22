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«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш»: нарушения и агрессия соперников — главный тренд финала

Прогноз и тренды матча НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш» 23 июня 2022 года
Евгений Коростелев
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Хоккеисты «Колорадо» празднуют победу.
Фото Global Look Press
Команды больше не сдерживают эмоции.

«Тампа-Бэй» и «Колорадо» выдают очень зрелищный хоккей в финале Кубка Стэнли. «Эвеланш» забрали два стартовых домашних матча, во втором из которых разделались с соперником с неприличным счетом 7:0. Многие посчитали, что такой результат — предвестник итогового поражения «Лайтнинг» и скорого окончания серии, но команда Никиты Кучерова и Андрея Василевского встрепенулась на родной «Амали Арене» и загасила соперника — 6:2.

Теперь уже нет уверенности, что «Колорадо» влегкую заберет трофей. Вероятно, фанатов ждут еще достаточно потрясающих матчей в борьбе за кубок. «Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ уловили закономерности в финале, чтобы облегчить выбор ставки.

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Что касается четвертой игры серии, то она пройдет во Флориде на «Амали Арене» 23 июня и начнется в 3.00 по московскому времени.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш» 23 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у предстоящей встречи нет фаворита. На победу обеих команд в основные 60 минут коэффициент одинаковый — 2.47, это примерно 40% вероятности исхода. Ничья доступна с котировкой 4.10 (20%).

Также равны шансы команд на победу в матче с учетом основного времени и овертаймов — по 1.92.

В серии преимущество на стороне «Колорадо» (2-1), как и перевес по котировкам — на итоговый успех «Эвеланш» можно поставить за 1.33, на третий подряд триумф «Лайтнинг» — за 3.30.

«Эвеланш» душит соперника бросками, но бессилен на точке

«Колорадо» очень резво начинает каждый матч серии: в стартовые 20 минут наносит больше всего бросков и неизменно забивает хотя бы раз. На гол «Эвеланш» в первом периоде четвертого матча коэффициент — 1.59.

Худшую результативность «Эвз» показывают как раз в третьих периодах — всего две заброшенные шайбы во второй встрече и снижение количества атакующих действий. На отсутствие голов от «Колорадо» в заключительные 20 минут котировка 2.70, на ТМ 1.5 — 1.35.

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С каждым матчем накал борьбы только увеличивается: если в стартовой встрече команды заработали на двоих 16 минут штрафа, то во второй этот показатель подпрыгнул до 54 минут, а в третьей — до 58. В двух последних играх соперники несколько раз устраивали потасовки. На тотал больше 16.5 минут штрафа коэффициент 1.49, на ТБ 18.5 — 1.85, на ТБ 20.5 — 2.42. Игроки наверняка продолжат дубасить друг друга.

«Колорадо» в каждом матче уверенно опережает соперника по количеству бросков: в первой игре — на 15, во второй — на 14, в третьей — на семь. Победу «Эвс» по броскам можно взять за 1.31, с форой (-4.5) — за 1.70.

Также «Эвеланш» очень хороши в большинстве — забросили уже пять шайб при преимуществе в игрока. Команда Джареда Беднара реализовывала хотя бы один шанс в каждой игре и всегда была лучше в этом компоненте, чем соперник. На победу «Колорадо» по голам в большинстве в основное время котировка 2.70, с форой (0) — 1.72. ИТБ2 (0.5) таких шайб оценен в 1.54.

В чем безупречна «Тампа», так это в игре на вбрасываниях. «Лайтнинг» уверенно одержали верх во всех трех матчах — 36:24, 30:28, 43:31. На их победу в четвертой встрече коэффициент 1.31, но с форой (-3.5) ставка выглядит приятнее — 1.69.

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Среди игроков обеих команд особенно выделяется нападающий «Эвс» Микка Рантанен. На его счету уже семь результативных действий в финале: два ассиста в первом матче, три — во втором, еще два — в третьем. Финн неизменно проявляет себя в первом периоде. На то, что Рантанен наберет очко в стартовые 20 минут предстоящей игры, коэффициент 3.00.

Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш»: «Молний» без Кучерова ждут проблемы в четвертом матче
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2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 00:00
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ЦСКА – Урал
 - : -
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Динамо – Ростов
 - : -
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Локомотив – Н. Новгород
 - : -
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Ахмат – Спартак
 - : -
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