«Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»: Кучеров поможет «Молниям» сравнять счет в серии
Вторая встреча финала Кубка Стэнли состоится 19 июня 2022 года в 3.00 по московскому времени. Как и стартовая игра, она пройдет в Денвере на родном для «Колорадо» льду «Болл Арены». Счет в серии — 1-0 в пользу «Эвеланш». Официально матч в России не покажут.
Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 19 июня 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами «Эвеланш». На их победу в основное время можно поставить за 2.10, это примерно 47% вероятности исхода. Успех команды Никиты Кучерова идет за 3.00 (33%). Ничья доступна за 4.20 (20%).
На то, что «Тампа-Бэй» выстоит в основное время, коэффициент 1.73.
Триумф «Колорадо» в матче оценен котировкой 1.66, победа «Лайтнинг» доступна за 2.27.
В первой игре команды забросили в основное время шесть шайб. На ТБ 5.5 в предстоящей встрече коэффициент 1.72, на ТМ 5.5 — 2.18.
«Колорадо» забросил меньше трех шайб всего в двух матчах из 15 в плей-офф этого сезона. ИТБ1 (2.5) идет за приятные 1.53, ИТМ1 (2.5) — за 2.50. У «Тампы» тот же рынок оценен в 1.81 и 2.00 соответственно.
На то, что первый гол в матче забьют хозяева, коэффициент 1.76. На гостей — 2.06.
Гол на первой минуте можно оформить за сумасшедшие 11.0.
«Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»: прогноз и анализ матча НХЛ 19 июня 2022 года
«Для нас ничего не поменялось. Мы по-прежнему уверены в себе. Василевский, очевидно, способен влиять на исход матчей. Он лучший вратарь мира, наш лучший игрок. Он способен украсть победу, способен выиграть матч самостоятельно. И ему это почти удалось в этот раз», — сказал после первой игры защитник «Тампы» Михаил Сергачев. «Лайтнинг» молятся на реакцию и ловкость своего голкипера, но забывают, что у них есть еще один козырь.
Никита Кучеров в этом плей-офф набрал уже 24 балла, и в том числе благодаря его результативности «Тампа» в третий раз подряд влетела в финал Кубка Стэнли. Российского нападающего не перестают восхвалять американцы и соотечественники, потому что он действительно велик — за три сезона вплотную приблизился к 100 очкам в плей-офф. Сейчас у него их 90, и Никита уже встал в один ряд с Марио Лемье и Уэйном Гретцки.
На то, что Кучеров наберет хотя бы одно очко во втором матче с «Колорадо», минимальный коэффициент 1.30, потому что аналитики понимают — шансы на результативное действие форварда реально высоки. При этом гол Никиты можно взять за 2.10 — тоже отличный вариант.
Тандем Василевский — Кучеров при лучшей игре обоих способен разрушить стройность «Колорадо». Даже несмотря на то, что у «Эвеланш» лучшее нападение в НХЛ, им будет очень сложно в каждом матче забивать по три и более шайбы, ведь на воротах у «Лайтнинг» — стена. А впереди джокер, которого хотят все клубы лиги.
Прогноз и ставка на матч «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Ставить на результат опасно — матч может качнуться в любую сторону. Но стоит прощупать вариант с результативностью гостей. В первой встрече они забросили три шайбы, хотя нанесли всего 23 броска при не лучшей игре. Если во второй им удастся прибавить, как это заявили игроки и тренеры «Лайтнинг», то исход будет еще лучше.
Рекомендуемая ставка: «Тампа» забросит больше 2.5 шайбы за 1.81.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0