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«Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»: Кучеров поможет «Молниям» сравнять счет в серии

Прогноз и ставка на матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 19 июня 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Никита Кучеров и Виктор Хедман празднуют гол.
Фото Global Look Press
Нападающему пора взять слово.

Вторая встреча финала Кубка Стэнли состоится 19 июня 2022 года в 3.00 по московскому времени. Как и стартовая игра, она пройдет в Денвере на родном для «Колорадо» льду «Болл Арены». Счет в серии — 1-0 в пользу «Эвеланш». Официально матч в России не покажут.

&laquo;Тампа-Бэй Лайтнинг&raquo;. Кучеров снова зажег, но этого не хватило для победы в первой игре. Прибавит ли «Тампа» в финале?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 19 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами «Эвеланш». На их победу в основное время можно поставить за 2.10, это примерно 47% вероятности исхода. Успех команды Никиты Кучерова идет за 3.00 (33%). Ничья доступна за 4.20 (20%).

На то, что «Тампа-Бэй» выстоит в основное время, коэффициент 1.73.

Триумф «Колорадо» в матче оценен котировкой 1.66, победа «Лайтнинг» доступна за 2.27.

В первой игре команды забросили в основное время шесть шайб. На ТБ 5.5 в предстоящей встрече коэффициент 1.72, на ТМ 5.5 — 2.18.

«Колорадо» забросил меньше трех шайб всего в двух матчах из 15 в плей-офф этого сезона. ИТБ1 (2.5) идет за приятные 1.53, ИТМ1 (2.5) — за 2.50. У «Тампы» тот же рынок оценен в 1.81 и 2.00 соответственно.

На то, что первый гол в матче забьют хозяева, коэффициент 1.76. На гостей — 2.06.

Гол на первой минуте можно оформить за сумасшедшие 11.0.

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«Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»: прогноз и анализ матча НХЛ 19 июня 2022 года

«Для нас ничего не поменялось. Мы по-прежнему уверены в себе. Василевский, очевидно, способен влиять на исход матчей. Он лучший вратарь мира, наш лучший игрок. Он способен украсть победу, способен выиграть матч самостоятельно. И ему это почти удалось в этот раз», — сказал после первой игры защитник «Тампы» Михаил Сергачев. «Лайтнинг» молятся на реакцию и ловкость своего голкипера, но забывают, что у них есть еще один козырь.

Никита Кучеров в этом плей-офф набрал уже 24 балла, и в том числе благодаря его результативности «Тампа» в третий раз подряд влетела в финал Кубка Стэнли. Российского нападающего не перестают восхвалять американцы и соотечественники, потому что он действительно велик — за три сезона вплотную приблизился к 100 очкам в плей-офф. Сейчас у него их 90, и Никита уже встал в один ряд с Марио Лемье и Уэйном Гретцки.

На то, что Кучеров наберет хотя бы одно очко во втором матче с «Колорадо», минимальный коэффициент 1.30, потому что аналитики понимают — шансы на результативное действие форварда реально высоки. При этом гол Никиты можно взять за 2.10 — тоже отличный вариант.

Тандем Василевский — Кучеров при лучшей игре обоих способен разрушить стройность «Колорадо». Даже несмотря на то, что у «Эвеланш» лучшее нападение в НХЛ, им будет очень сложно в каждом матче забивать по три и более шайбы, ведь на воротах у «Лайтнинг» — стена. А впереди джокер, которого хотят все клубы лиги.

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Прогноз и ставка на матч «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Ставить на результат опасно — матч может качнуться в любую сторону. Но стоит прощупать вариант с результативностью гостей. В первой встрече они забросили три шайбы, хотя нанесли всего 23 броска при не лучшей игре. Если во второй им удастся прибавить, как это заявили игроки и тренеры «Лайтнинг», то исход будет еще лучше.

Рекомендуемая ставка: «Тампа» забросит больше 2.5 шайбы за 1.81.

Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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Арсенал – Урал
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21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
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Краснодар – Ахмат
 1 : 1
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 0 : 1
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Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
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