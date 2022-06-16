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Группа А чемпионата мира: Нидерланды с Депаем оставят позади Сенегал с Мане

Ставки и прогнозы на групповой этап чемпионата мира по футболу, группа А
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Мемфис Депай, сборная Нидерландов.
Фото Global Look Press
Катар и Эквадор — явные аутсайдеры квартета.

21 ноября 2022 года в Катаре начнется главное футбольное событие года — 22-й чемпионат мира. В турнире примут участие 32 сборные, в группу А попали хозяева мундиаля — команда Катара, — а также Нидерланды, Эквадор и Сенегал.

«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ предлагают поближе познакомиться с шансами команд.

Сборная Нидерландов

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команды Луи ван Гала наилучшие шансы выиграть свою группу. На то, что «оранье» выйдут в плей-офф с первого места, коэффициент 1.48, это около 65% вероятности исхода. Также Нидерланды считаются восьмыми фаворитами всего турнира, на них можно поставить с котировкой 13.0.

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Для этой команды предстоящий мундиаль будет очень важен. В 2018-м Нидерланды не прошли квалификацию и не приехали в Россию, хотя до этого на двух чемпионатах мира подряд добрались до медалей. Еще одна безусловная мотивация — выложиться на 100% ради своего тренера, Луи ван Гала. 70-летнему специалисту диагностировали онкологию, и в конце года он уйдет со своего поста. Победа в Катаре станет лучшим подарком для финала удивительной тренерской карьеры Луи.

Сборная Сенегала

На победу сильнейшей сборной африканского континента в Катаре аналитики предложили коэффициент 80.0 — шансов, прямо скажем, маловато, зато успех в группе можно взять за 5.00 (20%). Но даже если выиграть квартет не получится, будет возможность выйти в плей-офф со второго места — соперничать придется разве что с Эквадором.

У Сенегала перед южноамериканской сборной есть преимущество, и зовут его Садио Мане. Лидер национальной команды и один из ключевых игроков «Ливерпуля» в этом году был настолько хорош, что мог побороться с Каримом Бензема за «Золотой мяч» — так считали эксперты. В Катаре он предпримет новый заход для того, чтобы получить награду. Нужно будет как можно дальше протащить свою команду по плей-офф.

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Сборная Эквадора

На победу команды известного в России полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа можно поставить за котировку 150, а на викторию на групповой стадии — за 7.50 (12%). Хотя это сборная могла вообще не приехать в Катар.

После квалификации в Южной Америке на Эквадор пожаловалась сборная Чили, которая заявила, что сборная Густаво Альфаро нарушила правила. Якобы защитник Байрон Кастильо на самом деле не эквадорец, а колумбиец. За это Эквадор могли выдворить с ЧМ уже после жеребьевки, но в итоге все обошлось — Нобоа в ноябре отправится в Катар.

Сборная Катара

На хозяев турнира рассчитывают разве что местные болельщики. Хотя и они должны понимать, что такие чудеса, как победа 51-й сборной рейтинга ФИФА в чемпионате мира, — что-то из разряда фантастики. Притом что даже на триумф Катара в группе коэффициент — 17.0 (3%), а в турнире в целом — 250.

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На хозяев будет интересно посмотреть из-за недоступности их сборной для европейских болельщиков. В команде собраны футболисты, которые представляют только местные клубы, а их подготовка с навыками остаются для многих загадкой.

Расписание матчей группы А чемпионата мира по футболу 2022 года

Первый тур, 21 ноября

Сенегал — Нидерланды, 13.00 мск (стадион «Эль-Тумама», Доха)

Катар — Эквадор, 19.00 мск («Эль-Байт», Эль-Хаур)

Второй тур, 25 ноября

Катар — Сенегал, 16.00 мск («Эль-Тумама», Доха)

Нидерланды — Эквадор, 19.00 мск («Халифа», Доха)

Третий тур, 29 ноября

Эквадор — Сенегал, 18.00 мск («Халифа», Доха)

Нидерланды — Катар, 18.00 мск («Эль-Байт», Эль-Хаур)

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Сборная Катара по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Сенегала по футболу
Сборная Эквадора по футболу
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

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Сочи

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Дмитрий Полоз

Ростов

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П
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Зенит

 7
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
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