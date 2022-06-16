Группа А чемпионата мира: Нидерланды с Депаем оставят позади Сенегал с Мане
21 ноября 2022 года в Катаре начнется главное футбольное событие года — 22-й чемпионат мира. В турнире примут участие 32 сборные, в группу А попали хозяева мундиаля — команда Катара, — а также Нидерланды, Эквадор и Сенегал.
«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ предлагают поближе познакомиться с шансами команд.
Сборная Нидерландов
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команды Луи ван Гала наилучшие шансы выиграть свою группу. На то, что «оранье» выйдут в плей-офф с первого места, коэффициент 1.48, это около 65% вероятности исхода. Также Нидерланды считаются восьмыми фаворитами всего турнира, на них можно поставить с котировкой 13.0.
Для этой команды предстоящий мундиаль будет очень важен. В 2018-м Нидерланды не прошли квалификацию и не приехали в Россию, хотя до этого на двух чемпионатах мира подряд добрались до медалей. Еще одна безусловная мотивация — выложиться на 100% ради своего тренера, Луи ван Гала. 70-летнему специалисту диагностировали онкологию, и в конце года он уйдет со своего поста. Победа в Катаре станет лучшим подарком для финала удивительной тренерской карьеры Луи.
Сборная Сенегала
На победу сильнейшей сборной африканского континента в Катаре аналитики предложили коэффициент 80.0 — шансов, прямо скажем, маловато, зато успех в группе можно взять за 5.00 (20%). Но даже если выиграть квартет не получится, будет возможность выйти в плей-офф со второго места — соперничать придется разве что с Эквадором.
У Сенегала перед южноамериканской сборной есть преимущество, и зовут его Садио Мане. Лидер национальной команды и один из ключевых игроков «Ливерпуля» в этом году был настолько хорош, что мог побороться с Каримом Бензема за «Золотой мяч» — так считали эксперты. В Катаре он предпримет новый заход для того, чтобы получить награду. Нужно будет как можно дальше протащить свою команду по плей-офф.
Сборная Эквадора
На победу команды известного в России полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа можно поставить за котировку 150, а на викторию на групповой стадии — за 7.50 (12%). Хотя это сборная могла вообще не приехать в Катар.
После квалификации в Южной Америке на Эквадор пожаловалась сборная Чили, которая заявила, что сборная Густаво Альфаро нарушила правила. Якобы защитник Байрон Кастильо на самом деле не эквадорец, а колумбиец. За это Эквадор могли выдворить с ЧМ уже после жеребьевки, но в итоге все обошлось — Нобоа в ноябре отправится в Катар.
Сборная Катара
На хозяев турнира рассчитывают разве что местные болельщики. Хотя и они должны понимать, что такие чудеса, как победа 51-й сборной рейтинга ФИФА в чемпионате мира, — что-то из разряда фантастики. Притом что даже на триумф Катара в группе коэффициент — 17.0 (3%), а в турнире в целом — 250.
На хозяев будет интересно посмотреть из-за недоступности их сборной для европейских болельщиков. В команде собраны футболисты, которые представляют только местные клубы, а их подготовка с навыками остаются для многих загадкой.
Расписание матчей группы А чемпионата мира по футболу 2022 года
Первый тур, 21 ноября
Сенегал — Нидерланды, 13.00 мск (стадион «Эль-Тумама», Доха)
Катар — Эквадор, 19.00 мск («Эль-Байт», Эль-Хаур)
Второй тур, 25 ноября
Катар — Сенегал, 16.00 мск («Эль-Тумама», Доха)
Нидерланды — Эквадор, 19.00 мск («Халифа», Доха)
Третий тур, 29 ноября
Эквадор — Сенегал, 18.00 мск («Халифа», Доха)
Нидерланды — Катар, 18.00 мск («Эль-Байт», Эль-Хаур)
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0