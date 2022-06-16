Группа А чемпионата мира: Нидерланды с Депаем оставят позади Сенегал с Мане

Ставки и прогнозы на групповой этап чемпионата мира по футболу, группа А

Катар и Эквадор — явные аутсайдеры квартета.

21 ноября 2022 года в Катаре начнется главное футбольное событие года — 22-й чемпионат мира. В турнире примут участие 32 сборные, в группу А попали хозяева мундиаля — команда Катара, — а также Нидерланды, Эквадор и Сенегал.

«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ предлагают поближе познакомиться с шансами команд.

Сборная Нидерландов

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у команды Луи ван Гала наилучшие шансы выиграть свою группу. На то, что «оранье» выйдут в плей-офф с первого места, коэффициент 1.48, это около 65% вероятности исхода. Также Нидерланды считаются восьмыми фаворитами всего турнира, на них можно поставить с котировкой 13.0.

Для этой команды предстоящий мундиаль будет очень важен. В 2018-м Нидерланды не прошли квалификацию и не приехали в Россию, хотя до этого на двух чемпионатах мира подряд добрались до медалей. Еще одна безусловная мотивация — выложиться на 100% ради своего тренера, Луи ван Гала. 70-летнему специалисту диагностировали онкологию, и в конце года он уйдет со своего поста. Победа в Катаре станет лучшим подарком для финала удивительной тренерской карьеры Луи.

Сборная Сенегала

На победу сильнейшей сборной африканского континента в Катаре аналитики предложили коэффициент 80.0 — шансов, прямо скажем, маловато, зато успех в группе можно взять за 5.00 (20%). Но даже если выиграть квартет не получится, будет возможность выйти в плей-офф со второго места — соперничать придется разве что с Эквадором.

У Сенегала перед южноамериканской сборной есть преимущество, и зовут его Садио Мане. Лидер национальной команды и один из ключевых игроков «Ливерпуля» в этом году был настолько хорош, что мог побороться с Каримом Бензема за «Золотой мяч» — так считали эксперты. В Катаре он предпримет новый заход для того, чтобы получить награду. Нужно будет как можно дальше протащить свою команду по плей-офф.

Сборная Эквадора

На победу команды известного в России полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа можно поставить за котировку 150, а на викторию на групповой стадии — за 7.50 (12%). Хотя это сборная могла вообще не приехать в Катар.

После квалификации в Южной Америке на Эквадор пожаловалась сборная Чили, которая заявила, что сборная Густаво Альфаро нарушила правила. Якобы защитник Байрон Кастильо на самом деле не эквадорец, а колумбиец. За это Эквадор могли выдворить с ЧМ уже после жеребьевки, но в итоге все обошлось — Нобоа в ноябре отправится в Катар.

Сборная Катара

На хозяев турнира рассчитывают разве что местные болельщики. Хотя и они должны понимать, что такие чудеса, как победа 51-й сборной рейтинга ФИФА в чемпионате мира, — что-то из разряда фантастики. Притом что даже на триумф Катара в группе коэффициент — 17.0 (3%), а в турнире в целом — 250.

На хозяев будет интересно посмотреть из-за недоступности их сборной для европейских болельщиков. В команде собраны футболисты, которые представляют только местные клубы, а их подготовка с навыками остаются для многих загадкой.

Расписание матчей группы А чемпионата мира по футболу 2022 года

Первый тур, 21 ноября

Сенегал — Нидерланды, 13.00 мск (стадион «Эль-Тумама», Доха)

Катар — Эквадор, 19.00 мск («Эль-Байт», Эль-Хаур)

Второй тур, 25 ноября

Катар — Сенегал, 16.00 мск («Эль-Тумама», Доха)

Нидерланды — Эквадор, 19.00 мск («Халифа», Доха)

Третий тур, 29 ноября

Эквадор — Сенегал, 18.00 мск («Халифа», Доха)

Нидерланды — Катар, 18.00 мск («Эль-Байт», Эль-Хаур)