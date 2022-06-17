Старички целятся на пояс, но шансов почти нет.

В ночь с 18 на 19 июня в главном бою вечера UFC в городе Остин встретятся два топовых нокаутера полулегкого дивизиона — Кэлвин Каттар и Джош Эмметт. Трансляция основного карда начнется в 2.00 по московскому времени, главный бой вечера стартует ориентировочно ближе к 5.00 мск. В прямом эфире встречу можно посмотреть на сайте matchtv.ru или на онлайн-платформе UFC Fight Pass. Каттар занимает в рейтинге четвертую строчку, Эмметт — седьмую.

Коэффициенты букмекеров на бой UFC Кэлвин Каттар — Джош Эмметт 19 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом боя Каттара — поставить на то, что Кэлвин победит, можно за 1.40, это примерно 70% вероятности. Коэффициент на ничью — 70.0 (1%), на победу Джоша Эмметта — 3.40 (29%).

Досрочный триумф Каттара предлагается оформить за 2.80, такой же исход у соперника идет за 4.70.

На то, что бой завершится досрочной победой одного из бойцов, можно поставить за 1.95.

Если считаете, что победитель определится по очкам, поставить на это можно за 1.76. Судейский успех Каттара идет за 2.50, Эмметта — за 6.00.

Верите, что бойцы управятся раньше чем за пять раундов? Поставить на тотал меньше 4.5 раунда можно за 2.10, обратный исход доступен за 1.65.

Кэлвин Каттар — Джош Эмметт: прогноз и анализ боя UFC 19 июня 2022 года

Кэлвин Каттар по-прежнему не звезда. И, несмотря на четвертую строчку рейтинга, он вряд ли когда-то доберется до пояса. Конкуренция на вершине полулегкого дивизиона дикая — Холлоуэй, Волкановски, Ортега, а где-то позади еще и Корейский Зомби могут доставить проблем. В ближайший год пояс между собой будут разыгрывать эти парни. Один из них, Макс Холлоуэй, уже указал Каттару на его место — нанес больше 400 успешных ударов за пять раундов и победил решением судей. Кэлвин исполнил в ответ чуть больше сотни панчей.

Несмотря на то что для элиты у Каттара не хватает ударки и тактики, он выдержал 445 ударов Холлоуэя и не свалился. И это его главный козырь — у Кэлвина железная голова. Его крайне сложно отправить в нокдаун, а в нокаут вообще нереально. Из пяти его поражений четыре — решением, одно — сабмишеном. В отдельно взятом бою против Джоша Эмметта это замечательный козырь. Кстати, 10 из 23 побед Кэлвин одержал в первом раунде — если верите, что и этот бой завершится очень быстро, коэффициент на данный маркет — 6.50.

Эмметту же особо нечего противопоставить хорошему ударнику с железной головой. Да, у Джоша тоже те еще колотушки, треть его побед — КО/ТКО, но есть несколько минусов. Во-первых, Эмметт и сам улетал в нокаут, причем во втором раунде. Во-вторых, Джош старше Кэлвина на три года — здоровье у него уже не то, да и выносливость подводит. Совокупность факторов делает 37-летнего бойца андердогом встречи.

Прогноз и ставка на бой Кэлвин Каттар — Джош Эмметт

У Джоша Эмметта очень мало шансов. Он зрелищный боец с тяжелыми кулаками, но против титановой челюсти Каттара это преимущество не работает. Кэлвин смело идет в любую зарубу, потому что он ее вытянет, а вот Джош может и не выдержать. Впрочем, есть надежда на сабмишены — у обоих бойцов был такой опыт. Но это вряд ли случится, Джош и Кэлвин — известные и красочные ударники. Значит, будет битва, и в ней вероятность победы Каттара куда выше.

Рекомендуемая ставка: победа Кэлвина Каттара КО/ТКО за 3.50.