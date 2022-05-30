Незабитый Фоминым пенальти на 99-й минуте финала БЕТСИТИ Кубка России принес клиенту букмекера 200 000 рублей

Автор ставки поверил в успех «Спартака» и не прогадал.

Московский «Спартак» в финале БЕТСИТИ Кубка России со счетом 2:1 победил «Динамо» и в четвертый раз стал обладателем трофея. Развязка матча получилась максимально напряженной и неожиданной, а итоговый результат принес клиенту букмекера 203 000 рублей. Он поставил 100 000 рублей с коэффициентом 2.03 на то, что красно-белые станут победителями турнира.

Кошмарный удар Фомина с точки лишил «Динамо» шансов на камбэк

«Спартак» не был фаворитом финала БЕТСИТИ Кубка России. Аналитики букмекерской компании предполагали, что у «Динамо» чуть больше шансов победить, хотя команда Сандро Шварца не выиграла у красно-белых ни один из двух матчей в сезоне (0:2 и 2:2). К тому же спартаковцы, в отличие от бело-голубых, в конце сезона были на подъеме. Возможно, именно эти факты сподвигли игрока букмекера поставить 100 000 рублей на успех номинальных хозяев встречи.

Красно-белые порадовали автора ставки уже на 10-й минуте — Александр Соболев принял мяч между защитниками и с левой ноги пробил под вратарем соперника Игорем Лещуком. Спустя еще 10 минут «Спартак» должен был повести с двукратным перевесом, но Промес промедлил и покатил мяч на защитника, а не на пустые ворота все тому же Соболеву.

Казалось, команда Ваноли полностью контролирует ход игры, но ближе к концу тайма и в начале второго динамовцы стали огрызаться чаще и вынуждали Максименко «пихать» защитникам. Команду от проблем это не спасло — на 55-й минуте мяч после удара Захаряна и рикошета влетел в сетку спартаковских ворот.

На 15 минут соперники затихли, а на 72-й произошел спорный эпизод, который предрешил исход игры: Шиманьски в борьбе с соперниками упал в штрафной «Спартака», но судья не зафиксировал нарушение. Красно-белые тут же организовали контратаку, которая завершилась голом Промеса.

Матч близился к завершению, напряжение нарастало, и в дополнительное время оно вылилось в пенальти. Литвинов ударил локтем в лицо Евгеньева, арбитр Кирилл Левников после продолжительной паузы и просмотра ВАР указал на точку. К мячу подошел Даниил Фомин — штатный пенальтист «Динамо», который реализовал 23 11-метровых подряд. Но нервы взяли верх. Полузащитник пробил выше ворот и не позволил состояться камбэку бело-голубых. «Спартак» победил, фанаты распевали «Знаешь ли ты», а автор ставки стал богаче на 103 000 рублей чистого выигрыша.