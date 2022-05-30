Незабитый Фоминым пенальти на 99-й минуте финала БЕТСИТИ Кубка России принес клиенту букмекера 200 000 рублей
Московский «Спартак» в финале БЕТСИТИ Кубка России со счетом 2:1 победил «Динамо» и в четвертый раз стал обладателем трофея. Развязка матча получилась максимально напряженной и неожиданной, а итоговый результат принес клиенту букмекера 203 000 рублей. Он поставил 100 000 рублей с коэффициентом 2.03 на то, что красно-белые станут победителями турнира.
Кошмарный удар Фомина с точки лишил «Динамо» шансов на камбэк
«Спартак» не был фаворитом финала БЕТСИТИ Кубка России. Аналитики букмекерской компании предполагали, что у «Динамо» чуть больше шансов победить, хотя команда Сандро Шварца не выиграла у красно-белых ни один из двух матчей в сезоне (0:2 и 2:2). К тому же спартаковцы, в отличие от бело-голубых, в конце сезона были на подъеме. Возможно, именно эти факты сподвигли игрока букмекера поставить 100 000 рублей на успех номинальных хозяев встречи.
Красно-белые порадовали автора ставки уже на 10-й минуте — Александр Соболев принял мяч между защитниками и с левой ноги пробил под вратарем соперника Игорем Лещуком. Спустя еще 10 минут «Спартак» должен был повести с двукратным перевесом, но Промес промедлил и покатил мяч на защитника, а не на пустые ворота все тому же Соболеву.
Казалось, команда Ваноли полностью контролирует ход игры, но ближе к концу тайма и в начале второго динамовцы стали огрызаться чаще и вынуждали Максименко «пихать» защитникам. Команду от проблем это не спасло — на 55-й минуте мяч после удара Захаряна и рикошета влетел в сетку спартаковских ворот.
На 15 минут соперники затихли, а на 72-й произошел спорный эпизод, который предрешил исход игры: Шиманьски в борьбе с соперниками упал в штрафной «Спартака», но судья не зафиксировал нарушение. Красно-белые тут же организовали контратаку, которая завершилась голом Промеса.
Матч близился к завершению, напряжение нарастало, и в дополнительное время оно вылилось в пенальти. Литвинов ударил локтем в лицо Евгеньева, арбитр Кирилл Левников после продолжительной паузы и просмотра ВАР указал на точку. К мячу подошел Даниил Фомин — штатный пенальтист «Динамо», который реализовал 23 11-метровых подряд. Но нервы взяли верх. Полузащитник пробил выше ворот и не позволил состояться камбэку бело-голубых. «Спартак» победил, фанаты распевали «Знаешь ли ты», а автор ставки стал богаче на 103 000 рублей чистого выигрыша.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0