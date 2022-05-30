Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 18:15

Незабитый Фоминым пенальти на 99-й минуте финала БЕТСИТИ Кубка России принес клиенту букмекера 200 000 рублей

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
«Спартак» празднует победу в БЕТСИТИ Кубке России.
Фото Global Look Press
Автор ставки поверил в успех «Спартака» и не прогадал.

Московский «Спартак» в финале БЕТСИТИ Кубка России со счетом 2:1 победил «Динамо» и в четвертый раз стал обладателем трофея. Развязка матча получилась максимально напряженной и неожиданной, а итоговый результат принес клиенту букмекера 203 000 рублей. Он поставил 100 000 рублей с коэффициентом 2.03 на то, что красно-белые станут победителями турнира.

БЕТСИТИ Кубок России. Финал
29 мая, 17:00. Лужники (Москва)
Спартак
2:1
Динамо
Голы
Соболев, 10 (1:0), Захарян, 55 (1:1), Промес, 72 (2:1)
Нереализованный пенальти
Фомин 90
Спартак
Максименко Жиго Джикия (Кофрие, 66) Литвинов Мозес Мартинс Игнатов (Николсон, 66) Пруцев Хлусевич Соболев (Зобнин, 82) Промес (Умяров, 90)
Динамо
Лещук Варела (Моро, 88) Паршивлюк (Грулев, 77) Бальбуэна Скопинцев (Макаров, 88) Евгеньев Захарян Шиманьски Фомин Смолов (Лесовой, 77) Тюкавин
Предупреждения
Соболев 80’, Хлусевич 89’, Жиго 90+3’  - 
Судьи
Левников (Санкт-Петербург) Болховитин (Ленинградская область) Абусуев (Санкт-Петербург)
ВАР
Безбородов (Санкт-Петербург) Кобзев (Москва)

Кошмарный удар Фомина с точки лишил «Динамо» шансов на камбэк

«Спартак» не был фаворитом финала БЕТСИТИ Кубка России. Аналитики букмекерской компании предполагали, что у «Динамо» чуть больше шансов победить, хотя команда Сандро Шварца не выиграла у красно-белых ни один из двух матчей в сезоне (0:2 и 2:2). К тому же спартаковцы, в отличие от бело-голубых, в конце сезона были на подъеме. Возможно, именно эти факты сподвигли игрока букмекера поставить 100 000 рублей на успех номинальных хозяев встречи.

Патрик Шик (сборная Чехии). Чехия — Швейцария: команды Шика и Сеферовича устроят перестрелку в Праге

Красно-белые порадовали автора ставки уже на 10-й минуте — Александр Соболев принял мяч между защитниками и с левой ноги пробил под вратарем соперника Игорем Лещуком. Спустя еще 10 минут «Спартак» должен был повести с двукратным перевесом, но Промес промедлил и покатил мяч на защитника, а не на пустые ворота все тому же Соболеву.

Казалось, команда Ваноли полностью контролирует ход игры, но ближе к концу тайма и в начале второго динамовцы стали огрызаться чаще и вынуждали Максименко «пихать» защитникам. Команду от проблем это не спасло — на 55-й минуте мяч после удара Захаряна и рикошета влетел в сетку спартаковских ворот.

Роберт Левандовски (сборная Польши). Польша — Уэльс: валлийцам без Бэйла нечего ловить в гостях у Левандовски

На 15 минут соперники затихли, а на 72-й произошел спорный эпизод, который предрешил исход игры: Шиманьски в борьбе с соперниками упал в штрафной «Спартака», но судья не зафиксировал нарушение. Красно-белые тут же организовали контратаку, которая завершилась голом Промеса.

Матч близился к завершению, напряжение нарастало, и в дополнительное время оно вылилось в пенальти. Литвинов ударил локтем в лицо Евгеньева, арбитр Кирилл Левников после продолжительной паузы и просмотра ВАР указал на точку. К мячу подошел Даниил Фомин — штатный пенальтист «Динамо», который реализовал 23 11-метровых подряд. Но нервы взяли верх. Полузащитник пробил выше ворот и не позволил состояться камбэку бело-голубых. «Спартак» победил, фанаты распевали «Знаешь ли ты», а автор ставки стал богаче на 103 000 рублей чистого выигрыша.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
В Ростове за несколько метров до финиша погиб марафонец. Таких трагедий не избежать
«Будем искать нового спонсора для РПЛ». Ашот Хачатурянц рассказал о ситуации с деньгами Премьер-лиги от банков и букмекеров
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чехия — Швейцария: команды Шика и Сеферовича устроят перестрелку в Праге
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости