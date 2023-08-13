«Спартак» — фаворит игры с «Зенитом» за неделю до старта матча
Санкт-петербургский «Зенит» в четвертом туре чемпионата России обыграл дома «Факел» (2:0), в то время как «Спартак» проиграл в Екатеринбурге «Уралу» (2:3). Расстояние между главными претендентами на чемпионство перед очным матчем сократилось до двух очков — благодаря этому битва в Москве получится еще более принципиальной и горячей.
Она состоится 20 августа на «Открытие Банк Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени.
За неделю до игры букмекерская компания Olimpbet считает красно-белых фаворитами. На их победу можно поставить с коэффициентом 2.43, что приблизительно 41% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.91 (23%), успех «Зенита» — за 2.72 (36%).
На три и более мяча уже сейчас предложено поставить за 1.55, на ТМ 2.5 — за 2.45. Все шесть игр с участием москвичей в этом сезоне были верховыми.
Вариант «обе забьют» оценен в 1.50, а «обе забьют — нет» — в 2.59.
Концовки трех из четырех последних матчей получились огненными — после 75-й минуты обязательно забивался как минимум один мяч. Гол на этом отрезке можно взять за 1.73.
Букмекеры предполагают, что команды закончат вничью. Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 7.00.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
12
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
13
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
14
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|0 : 2
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|3 : 0
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|2 : 0
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|2 : 0
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 1
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0