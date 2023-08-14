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Сегодня, 12:30

Клиенты PARI считают, что «Аль-Наср» Роналду победит в первом туре про-лиги

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Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

14 августа «Аль-Наср» сыграет на выезде с «Аль-Иттифаком» в первом туре Саудовской про-лиги. Встреча пройдет на стадионе имени принца Мохамеда бин Фахда и начнется в 21.00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI рассказали, смогут ли Криштиану Роналду и компания набрать очки в стартовом матче и порадовать фанатов забитыми мячами.

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14 авг, 21:00. Prince Mohamed bin Fahd Stadium (Даммам)
Аль-Иттифак
Аль-Наср

Аналитики букмекерской компании PARI считают, что шансы соперников равны. Коэффициенты меняются в течение дня в ту или иную сторону, но по состоянию на 12.00 по московскому времени в день игры шансы хозяев оцениваются чуть выше. Ставки на победу «Аль-Иттифака» принимаются с коэффициентом 2.45, вероятность успеха красно-зеленых составляет около 38%. Поставить на «Аль-Наср» можно за 2.55 (примерно 36%).

Если же команды поделят очки, сыграет коэффициент 3.50 (приблизительно 26%). Вероятность такого исхода составляет около 26%.

Два дня назад «рыцари» отметились яркой победой в Кубке арабских чемпионов, выиграв финальный матч у «Аль-Хиляля» со счетом 2:1. Главной звездой матча стал Криштиану Роналду, который оформил дубль и завоевал свой первый трофей в составе саудовской команды.

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Клиенты PARI не сомневаются в успехе клуба, за который выступает Роналду. На победу «Аль-Насра» приходится 92% от общего объема ставок на исход встречи.

Обе команды привлекли немало звездных игроков. Так, помимо Роналду в составе «Аль-Насра» выступают Садио Мане, Марцело Брозович, Секо Фофана, Алекс Теллес и Давид Оспина. «Аль-Иттифак» подписал Джордана Хендерсона, Муссу Дембеле, Марселя Тиссерана и Витиньо, а возглавил эту команду Стивен Джеррард.

Учитывая столь богатые составы, аналитики букмекерской компании PARI считают, что в матче будет забито минимум три гола. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.70, а на тотал меньше 2.5 — за 2.02.

При этом букмекеры ожидают, что в матче забьют обе команды, и предлагают поставить на это с котировкой 1.55. Если забьет только «Аль-Наср», сыграет ставка за 4.60, аналогичная ставка на «Аль-Иттифак» доступна за 4.40.

Тем не менее аналитики PARI сомневаются, что кому-то из соперников удастся забить более одного мяча. Вероятность того, что хозяева пробьют индивидуальный тотал 1.5, котируется за 2.07. Если же гости забьют не менее двух голов, сыграет коэффициент 2.15.

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В ставках на точный счет наиболее вероятным исходом считается ничья со счетом 1:1, которую аналитики PARI оценили в 7.50. При этом победа любой из команд со счетом 2:1 идет за 10.00.

Букмекеры полагают, что Роналду забьет в первом туре про-лиги. Заключить пари на гол в исполнении именитого португальца можно за 1.90. Вероятность того, что отличится Мусса Дембеле, оценена коэффициентом 2.85. Если Мане откроет счет своим голам, сыграет ставка за 2.90.

48-й по счету чемпионат Саудовской Аравии продлится до 27 мая 2024 года. По оценке PARI, «Аль-Наср» считается вторым клубом по шансам выиграть титул. В роли главного фаворита турнира выступает «Аль-Иттихад».

Криштиану Роналду
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Аль-Иттифак
ФК Аль-Наср
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
12
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
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