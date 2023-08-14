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«Нижний Новгород» — «Ахмат»: прогноз на матч РПЛ 14 августа 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Нижний Новгород» — «Ахмат» 14 августа 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Нижнего Новгорода» в матче Кубка с «Динамо».
Фото Телеграм-канал «Нижнего Новгорода», Telegram

В заключительном поединке четвертого тура РПЛ сойдутся команды из нижней половины турнирной таблицы — «Нижний Новгород» и «Ахмат». Встреча пройдет 14 августа на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 19.30 по московскому времени. Главный арбитр — Виталий Мешков. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Эфир стартует в 19.15 мск.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
14 авг, 19:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Ахмат

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили однозначного фаворита: поставить на успех хозяев можно с коэффициентом 2.73, это примерно 35% вероятности. Выигрыш гостей предложен с чуть большей котировкой 2.83 (34%), ничья идет за 3.18 (31%).

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В прошлом сезоне обе очных встречи в чемпионате закончились в пользу нижегородцев (3:2 и 3:1). Но во всей истории противостояния пока сохраняется равенство (2:2) — за год до этого грозненцы дважды обыграли соперника (3:1 и 1:0). Поставить на непоражение «Ахмата» в предстоящем матче можно за 1.48.

Эксперты сильно сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 мяча предложен за солидные 2.39, ТМ 2.5 — за 1.61. При этом команды пробили «верх» по голам в трех столкновениях из четырех.

Рынок на обмен точными ударами доступен за 2.00, обратный вариант — за 1.80.

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Прогноз и ставка на матч «Нижний Новгород» — «Ахмат»

Команда Сергея Юрана в пяти поединках во всех турнирах потерпела три поражения, а единственная победа над «Динамо» в Кубке России случилась только в серии пенальти. При этом нижегородцам явно не повезло с календарем: в чемпионате они встречались с «Зенитом», «Уралом» и «Краснодаром», в Кубке — с «Динамо» и «Спартаком». Все эти клубы сейчас находятся в топ-6 РПЛ.

По игре «Нижний» смотрелся неплохо: не потерпел ни одного крупного поражения, добился ничьей с «Уралом» (0:0), дожал «Динамо» (1:1, по пен. 4:3) и выдал триллер со «Спартаком» (4:5). По статистике xPts «НН» должен был набрать гораздо больше баллов — 3.49 вместо одного. Это даже больше, чем у «Ахмата», который уступил в четырех из пяти матчей на старте сезона.

Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.88.

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«Спартак» — фаворит игры с «Зенитом» за неделю до старта матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
12
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 0 : 2
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 3 : 0
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 2 : 0
13.08 17:30
Зенит – Факел
 2 : 0
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 1
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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