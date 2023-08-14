«Нижний Новгород» — «Ахмат»: прогноз на матч РПЛ 14 августа 2023 года
В заключительном поединке четвертого тура РПЛ сойдутся команды из нижней половины турнирной таблицы — «Нижний Новгород» и «Ахмат». Встреча пройдет 14 августа на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 19.30 по московскому времени. Главный арбитр — Виталий Мешков. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Эфир стартует в 19.15 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили однозначного фаворита: поставить на успех хозяев можно с коэффициентом 2.73, это примерно 35% вероятности. Выигрыш гостей предложен с чуть большей котировкой 2.83 (34%), ничья идет за 3.18 (31%).
Ждете победу хозяев? Ставка в 1000 рублей на «Нижний Новгород» при благоприятном исходе принесет 2730 рублей.
В прошлом сезоне обе очных встречи в чемпионате закончились в пользу нижегородцев (3:2 и 3:1). Но во всей истории противостояния пока сохраняется равенство (2:2) — за год до этого грозненцы дважды обыграли соперника (3:1 и 1:0). Поставить на непоражение «Ахмата» в предстоящем матче можно за 1.48.
Эксперты сильно сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 мяча предложен за солидные 2.39, ТМ 2.5 — за 1.61. При этом команды пробили «верх» по голам в трех столкновениях из четырех.
Рынок на обмен точными ударами доступен за 2.00, обратный вариант — за 1.80.
Прогноз и ставка на матч «Нижний Новгород» — «Ахмат»
Команда Сергея Юрана в пяти поединках во всех турнирах потерпела три поражения, а единственная победа над «Динамо» в Кубке России случилась только в серии пенальти. При этом нижегородцам явно не повезло с календарем: в чемпионате они встречались с «Зенитом», «Уралом» и «Краснодаром», в Кубке — с «Динамо» и «Спартаком». Все эти клубы сейчас находятся в топ-6 РПЛ.
По игре «Нижний» смотрелся неплохо: не потерпел ни одного крупного поражения, добился ничьей с «Уралом» (0:0), дожал «Динамо» (1:1, по пен. 4:3) и выдал триллер со «Спартаком» (4:5). По статистике xPts «НН» должен был набрать гораздо больше баллов — 3.49 вместо одного. Это даже больше, чем у «Ахмата», который уступил в четырех из пяти матчей на старте сезона.
Рекомендуемая ставка: Ф1(0) за 1.88.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
12
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
13
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
14
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|0 : 2
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|3 : 0
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|2 : 0
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|2 : 0
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 1
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0