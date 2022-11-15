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Немотивированный «Факел» против бразильцев на чемоданах. Чего ждать от «Зенита» в матче Кубка России?

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Факел» — «Зенит» 16 ноября 2022 года
Евгений Коростелев
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Вендел.
Фото Global Look Press
Команде Семака нужна только победа.

16 ноября в пятом туре группового этапа Кубка России «Факел» примет «Зенит». Игра пройдет в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», старт трансляции — в 17.55 мск.

Кубок России. Группа B
16 нояб, 18:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Зенит

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Факел» — «Зенит» 16 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Зенит» фаворитом встречи. На его победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.33, что приблизительно 75% вероятности исхода. Ничья идет за 5.70 (17%), успех «Факела» — за 9.30 (8%).

В начале октября воронежцы выстояли дома и сыграли с сине-бело-голубыми 1:1. На то, что аутсайдер снова не уступит, котировка — 3.50.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.43. В обоих матчах между командами в этом году состоялся «низ» по голам.

Вариант «обе забьют» можно взять за 1.96, «обе забьют — нет» — за 1.84.

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Победа «Зенита» с учетом основного времени и серии пенальти идет за скромные 1.20, успех «Факела» — за 4.90.

При этом триумф обеих команд в серии 11-метровых оценен очень близкими 9.80 (хозяева) на 9.90 (гости).

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу команды Семака за 6.40.

«Факел» — «Зенит»: прогноз и анализ матча Кубка России 16 ноября 2022 года

Чемпионат России ушел на перерыв, но команды ждут еще два матча в Кубке страны. «Зениту» предстоит выезд в Воронеж, а затем игра со «Спартаком». И в этом списке первая встреча выглядит чуть ли не важнее, чем вторая.

После четырех туров сине-бело-голубые набрали только шесть очков и занимают третье место следом за «Крыльями Советов». Чтобы обогнать самарцев и выйти в верхнюю половину сетки плей-офф, команде Семака нужно набрать от четырех до шести баллов — три из них проще всего взять против аутсайдера группы.

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В первом круге «Зенит» уверенно победил 2:0, но недавний матч в чемпионате сложился для петербуржцев не так удачно и завершилась 1:1. Причем действующему чемпиону пришлось отыгрываться. Впрочем, в Кубке у команд разные цели и желания, нежели в чемпионате. «Факел» проиграл все четыре встречи (с разницей 1:8) и лишился шансов на плей-офф. Воронежцы не обременены мотивацией и могут уже хоть сейчас уйти в отпуск — результаты кубковых матчей их сильно не расстроят.

«Зенит» уступил в первых двух встречах «Спартаку» и «Крыльям», но затем собрался и одержал две победы — над самарцами и тем же «Факелом». В целом по сезону сине-бело-голубые выглядят, безусловно, лучше команды Пятибратова: они добились семи успехов в десяти последних матчах во всех турнирах, а воронежцы на том же отрезке шесть раз сыграли вничью и четырежды проиграли.

Единственная радость для воронежских фанатов — самоотдача команды в домашних матчах. Только в двух играх из десяти на родной арене «Факел» не забил сопернику. В последней встрече хозяева аж трижды поразили ворота «Краснодара» (3:3). На то, что в ворота «Зенита» мяч влетит хотя бы раз, котировка — 1.72.

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Прогноз и ставка на матч «Факел» — «Зенит»

У «Зенита» встречу пропустит Деян Ловрен — основной центральный защитник укатил в расположение сборной и готовится к вылету в Катар. Еще до матча 17-го тура с «Торпедо» медиа писали, что на чемоданах зенитовские бразильцы. В итоге они принесли победу над черно-белыми, но против «Факела» вряд ли все выйдут на поле — Семак точно прибегнет к ротации.

«Факел» агрессивен дома и вполне может забить, но у гостей будет больше желания добиться победы — на кону путевка в плей-офф турнира. А когда «Зенит» хочет выиграть, он обычно добивается своего. Тем более с аутсайдерами. Однако крупного счета ждать не стоит: в восьми из десяти последних гостевых матчей сине-бело-голубых было от двух до четырех голов.

Рекомендуемая ставка: П2 и 2-4 гола в матче за 1.92.

Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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