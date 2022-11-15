Немотивированный «Факел» против бразильцев на чемоданах. Чего ждать от «Зенита» в матче Кубка России?
16 ноября в пятом туре группового этапа Кубка России «Факел» примет «Зенит». Игра пройдет в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», старт трансляции — в 17.55 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Факел» — «Зенит» 16 ноября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Зенит» фаворитом встречи. На его победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.33, что приблизительно 75% вероятности исхода. Ничья идет за 5.70 (17%), успех «Факела» — за 9.30 (8%).
В начале октября воронежцы выстояли дома и сыграли с сине-бело-голубыми 1:1. На то, что аутсайдер снова не уступит, котировка — 3.50.
Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.43. В обоих матчах между командами в этом году состоялся «низ» по голам.
Вариант «обе забьют» можно взять за 1.96, «обе забьют — нет» — за 1.84.
Победа «Зенита» с учетом основного времени и серии пенальти идет за скромные 1.20, успех «Факела» — за 4.90.
При этом триумф обеих команд в серии 11-метровых оценен очень близкими 9.80 (хозяева) на 9.90 (гости).
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу команды Семака за 6.40.
«Факел» — «Зенит»: прогноз и анализ матча Кубка России 16 ноября 2022 года
Чемпионат России ушел на перерыв, но команды ждут еще два матча в Кубке страны. «Зениту» предстоит выезд в Воронеж, а затем игра со «Спартаком». И в этом списке первая встреча выглядит чуть ли не важнее, чем вторая.
После четырех туров сине-бело-голубые набрали только шесть очков и занимают третье место следом за «Крыльями Советов». Чтобы обогнать самарцев и выйти в верхнюю половину сетки плей-офф, команде Семака нужно набрать от четырех до шести баллов — три из них проще всего взять против аутсайдера группы.
В первом круге «Зенит» уверенно победил 2:0, но недавний матч в чемпионате сложился для петербуржцев не так удачно и завершилась 1:1. Причем действующему чемпиону пришлось отыгрываться. Впрочем, в Кубке у команд разные цели и желания, нежели в чемпионате. «Факел» проиграл все четыре встречи (с разницей 1:8) и лишился шансов на плей-офф. Воронежцы не обременены мотивацией и могут уже хоть сейчас уйти в отпуск — результаты кубковых матчей их сильно не расстроят.
«Зенит» уступил в первых двух встречах «Спартаку» и «Крыльям», но затем собрался и одержал две победы — над самарцами и тем же «Факелом». В целом по сезону сине-бело-голубые выглядят, безусловно, лучше команды Пятибратова: они добились семи успехов в десяти последних матчах во всех турнирах, а воронежцы на том же отрезке шесть раз сыграли вничью и четырежды проиграли.
Единственная радость для воронежских фанатов — самоотдача команды в домашних матчах. Только в двух играх из десяти на родной арене «Факел» не забил сопернику. В последней встрече хозяева аж трижды поразили ворота «Краснодара» (3:3). На то, что в ворота «Зенита» мяч влетит хотя бы раз, котировка — 1.72.
Прогноз и ставка на матч «Факел» — «Зенит»
У «Зенита» встречу пропустит Деян Ловрен — основной центральный защитник укатил в расположение сборной и готовится к вылету в Катар. Еще до матча 17-го тура с «Торпедо» медиа писали, что на чемоданах зенитовские бразильцы. В итоге они принесли победу над черно-белыми, но против «Факела» вряд ли все выйдут на поле — Семак точно прибегнет к ротации.
«Факел» агрессивен дома и вполне может забить, но у гостей будет больше желания добиться победы — на кону путевка в плей-офф турнира. А когда «Зенит» хочет выиграть, он обычно добивается своего. Тем более с аутсайдерами. Однако крупного счета ждать не стоит: в восьми из десяти последних гостевых матчей сине-бело-голубых было от двух до четырех голов.
Рекомендуемая ставка: П2 и 2-4 гола в матче за 1.92.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2