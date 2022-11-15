Немотивированный «Факел» против бразильцев на чемоданах. Чего ждать от «Зенита» в матче Кубка России?

Команде Семака нужна только победа.

16 ноября в пятом туре группового этапа Кубка России «Факел» примет «Зенит». Игра пройдет в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», старт трансляции — в 17.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Факел» — «Зенит» 16 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Зенит» фаворитом встречи. На его победу в основное время можно поставить с коэффициентом 1.33, что приблизительно 75% вероятности исхода. Ничья идет за 5.70 (17%), успех «Факела» — за 9.30 (8%).

В начале октября воронежцы выстояли дома и сыграли с сине-бело-голубыми 1:1. На то, что аутсайдер снова не уступит, котировка — 3.50.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.43. В обоих матчах между командами в этом году состоялся «низ» по голам.

Вариант «обе забьют» можно взять за 1.96, «обе забьют — нет» — за 1.84.

Победа «Зенита» с учетом основного времени и серии пенальти идет за скромные 1.20, успех «Факела» — за 4.90.

При этом триумф обеих команд в серии 11-метровых оценен очень близкими 9.80 (хозяева) на 9.90 (гости).

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:0 в пользу команды Семака за 6.40.

«Факел» — «Зенит»: прогноз и анализ матча Кубка России 16 ноября 2022 года

Чемпионат России ушел на перерыв, но команды ждут еще два матча в Кубке страны. «Зениту» предстоит выезд в Воронеж, а затем игра со «Спартаком». И в этом списке первая встреча выглядит чуть ли не важнее, чем вторая.

После четырех туров сине-бело-голубые набрали только шесть очков и занимают третье место следом за «Крыльями Советов». Чтобы обогнать самарцев и выйти в верхнюю половину сетки плей-офф, команде Семака нужно набрать от четырех до шести баллов — три из них проще всего взять против аутсайдера группы.

В первом круге «Зенит» уверенно победил 2:0, но недавний матч в чемпионате сложился для петербуржцев не так удачно и завершилась 1:1. Причем действующему чемпиону пришлось отыгрываться. Впрочем, в Кубке у команд разные цели и желания, нежели в чемпионате. «Факел» проиграл все четыре встречи (с разницей 1:8) и лишился шансов на плей-офф. Воронежцы не обременены мотивацией и могут уже хоть сейчас уйти в отпуск — результаты кубковых матчей их сильно не расстроят.

«Зенит» уступил в первых двух встречах «Спартаку» и «Крыльям», но затем собрался и одержал две победы — над самарцами и тем же «Факелом». В целом по сезону сине-бело-голубые выглядят, безусловно, лучше команды Пятибратова: они добились семи успехов в десяти последних матчах во всех турнирах, а воронежцы на том же отрезке шесть раз сыграли вничью и четырежды проиграли.

Единственная радость для воронежских фанатов — самоотдача команды в домашних матчах. Только в двух играх из десяти на родной арене «Факел» не забил сопернику. В последней встрече хозяева аж трижды поразили ворота «Краснодара» (3:3). На то, что в ворота «Зенита» мяч влетит хотя бы раз, котировка — 1.72.

Прогноз и ставка на матч «Факел» — «Зенит»

У «Зенита» встречу пропустит Деян Ловрен — основной центральный защитник укатил в расположение сборной и готовится к вылету в Катар. Еще до матча 17-го тура с «Торпедо» медиа писали, что на чемоданах зенитовские бразильцы. В итоге они принесли победу над черно-белыми, но против «Факела» вряд ли все выйдут на поле — Семак точно прибегнет к ротации.

«Факел» агрессивен дома и вполне может забить, но у гостей будет больше желания добиться победы — на кону путевка в плей-офф турнира. А когда «Зенит» хочет выиграть, он обычно добивается своего. Тем более с аутсайдерами. Однако крупного счета ждать не стоит: в восьми из десяти последних гостевых матчей сине-бело-голубых было от двух до четырех голов.

Рекомендуемая ставка: П2 и 2-4 гола в матче за 1.92.