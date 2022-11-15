Манчини не проиграл борьбу за путевку в Катар.

Сборная Италии не попала на чемпионат мира. Пока другие команды собирают чемоданы в Катар, «Скуадра Адзурра» поддержит форму в товарищеском матче со сборной Албании. Игра начнется в 22.45 по московскому времени на «Аир Албания Стэдиум» в Тиране. В прямом эфире встреча показана не будет.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Албания — Италия 16 ноября 2022 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ почти не сомневается в успехе итальянцев. Поставить на победу команды Манчини можно за 1.47, это примерно 68% вероятности исхода. Триумф хозяев идет за солидные 7.90 (12%), ничья — за 4.20 (20%).

Если считаете, что албанцы не уступят дома, оформите ставку на этот исход за 2.70.

Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(+1.5) доступна за 1.56, Ф2(-1.5) — за 2.34.

В последних десяти матчах «верх» по голам прошел только в трех играх Албании и в четырех у Италии. На тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.73.

Эксперты не сомневаются в том, что обмена голами не будет. Вариант «обе забьют — нет» идет за 1.58, обратный исход — за 2.30.

В прошедших десяти матчах Италия забивала в среднем 1.1 мяча, Албания — 0.7 мяча. ИТМ1 (1.5) оценен в 1.14, ИТМ2 (1.5) — в 2.04.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:0 в пользу Италии за 5.10.

Албания — Италия: прогноз и анализ товарищеского матча 16 ноября 2022 года

Футбольная сборная — настоящая боль для албанских болельщиков. Последний раз она победила ровно год назад — 15 ноября 2021 года. Тогда удалось обыграть Андорру (1:0). С тех пор команда провела девять матчей и потерпела четыре поражения при шести забитых мячах и десяти пропущенных. Но нужно отдать должное — албанцы хоть и играют скучно, но не допускают разгромов. С близкими по уровню командами вроде Израиля, Исландии или Грузии команда Эдоардо Рейи выступалана равных.

Оставшаяся без чемпионата мира сборная Италии использует освободившееся время для подготовки к турнирам. Осенний цикл Лиги наций Роберто Манчини может записать себе в актив: итальянцы одержали две победы подряд над Англией (1:0) и Венгрией (2:0) и вышли в плей-офф.

Секрет успеха — переход на схему с тремя центральными защитниками. Поражение от Германии (2:5) вынудило Манчини искать новые варианты, и он решил, что с любимой схемой 4-3-3 добиться успеха не получится. Переход на 3-5-2 действительно сработал — против топовой Англии и шустрой Венгрии удалось сохранить ворота в целости. На то, что албанцы тоже не потревожат Доннарумму, можно поставить за 1.83.

Прогноз и ставка на матч Албания — Италия

Албания — не та команда, чей уровень позволит сопротивляться итальянцам. Вопрос в другом — какой игры ожидать от «Скуадры Адзурры»? Манчини затеял эксперименты со схемой, и пока переход на 3-5-2 себя оправдывает. Но есть ли смысл против слабой Албании выходить в три центральных защитника? Если тренерский штаб так решит, то много голов от этой игры можно не ждать. От Албании точно.

Рекомендуемая ставка: Албания не забьет за 1.83.