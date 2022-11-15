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Албания — Италия: Верратти и Кьеза докажут, что без них на ЧМ будет скучно?

Прогноз и ставка на товарищеский матч Албания — Италия 16 ноября 2022 года
Артем Белинин
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Федерико Кьеза.
Фото Global Look Press
Манчини не проиграл борьбу за путевку в Катар.

Сборная Италии не попала на чемпионат мира. Пока другие команды собирают чемоданы в Катар, «Скуадра Адзурра» поддержит форму в товарищеском матче со сборной Албании. Игра начнется в 22.45 по московскому времени на «Аир Албания Стэдиум» в Тиране. В прямом эфире встреча показана не будет.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Албания — Италия 16 ноября 2022 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ почти не сомневается в успехе итальянцев. Поставить на победу команды Манчини можно за 1.47, это примерно 68% вероятности исхода. Триумф хозяев идет за солидные 7.90 (12%), ничья — за 4.20 (20%).

Если считаете, что албанцы не уступят дома, оформите ставку на этот исход за 2.70.

Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(+1.5) доступна за 1.56, Ф2(-1.5) — за 2.34.

В последних десяти матчах «верх» по голам прошел только в трех играх Албании и в четырех у Италии. На тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.73.

Эксперты не сомневаются в том, что обмена голами не будет. Вариант «обе забьют — нет» идет за 1.58, обратный исход — за 2.30.

В прошедших десяти матчах Италия забивала в среднем 1.1 мяча, Албания — 0.7 мяча. ИТМ1 (1.5) оценен в 1.14, ИТМ2 (1.5) — в 2.04.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:0 в пользу Италии за 5.10.

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Албания — Италия: прогноз и анализ товарищеского матча 16 ноября 2022 года

Футбольная сборная — настоящая боль для албанских болельщиков. Последний раз она победила ровно год назад — 15 ноября 2021 года. Тогда удалось обыграть Андорру (1:0). С тех пор команда провела девять матчей и потерпела четыре поражения при шести забитых мячах и десяти пропущенных. Но нужно отдать должное — албанцы хоть и играют скучно, но не допускают разгромов. С близкими по уровню командами вроде Израиля, Исландии или Грузии команда Эдоардо Рейи выступалана равных.

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Оставшаяся без чемпионата мира сборная Италии использует освободившееся время для подготовки к турнирам. Осенний цикл Лиги наций Роберто Манчини может записать себе в актив: итальянцы одержали две победы подряд над Англией (1:0) и Венгрией (2:0) и вышли в плей-офф.

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Секрет успеха — переход на схему с тремя центральными защитниками. Поражение от Германии (2:5) вынудило Манчини искать новые варианты, и он решил, что с любимой схемой 4-3-3 добиться успеха не получится. Переход на 3-5-2 действительно сработал — против топовой Англии и шустрой Венгрии удалось сохранить ворота в целости. На то, что албанцы тоже не потревожат Доннарумму, можно поставить за 1.83.

Прогноз и ставка на матч Албания — Италия

Албания — не та команда, чей уровень позволит сопротивляться итальянцам. Вопрос в другом — какой игры ожидать от «Скуадры Адзурры»? Манчини затеял эксперименты со схемой, и пока переход на 3-5-2 себя оправдывает. Но есть ли смысл против слабой Албании выходить в три центральных защитника? Если тренерский штаб так решит, то много голов от этой игры можно не ждать. От Албании точно.

Рекомендуемая ставка: Албания не забьет за 1.83.

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Сборная Албании по футболу
Сборная Италии по футболу
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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 6 1 2
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