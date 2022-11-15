Албания — Италия: Верратти и Кьеза докажут, что без них на ЧМ будет скучно?
Сборная Италии не попала на чемпионат мира. Пока другие команды собирают чемоданы в Катар, «Скуадра Адзурра» поддержит форму в товарищеском матче со сборной Албании. Игра начнется в 22.45 по московскому времени на «Аир Албания Стэдиум» в Тиране. В прямом эфире встреча показана не будет.
Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Албания — Италия 16 ноября 2022 года
Букмекерская компания БЕТСИТИ почти не сомневается в успехе итальянцев. Поставить на победу команды Манчини можно за 1.47, это примерно 68% вероятности исхода. Триумф хозяев идет за солидные 7.90 (12%), ничья — за 4.20 (20%).
Если считаете, что албанцы не уступят дома, оформите ставку на этот исход за 2.70.
Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(+1.5) доступна за 1.56, Ф2(-1.5) — за 2.34.
В последних десяти матчах «верх» по голам прошел только в трех играх Албании и в четырех у Италии. На тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.73.
Эксперты не сомневаются в том, что обмена голами не будет. Вариант «обе забьют — нет» идет за 1.58, обратный исход — за 2.30.
В прошедших десяти матчах Италия забивала в среднем 1.1 мяча, Албания — 0.7 мяча. ИТМ1 (1.5) оценен в 1.14, ИТМ2 (1.5) — в 2.04.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:0 в пользу Италии за 5.10.
Албания — Италия: прогноз и анализ товарищеского матча 16 ноября 2022 года
Футбольная сборная — настоящая боль для албанских болельщиков. Последний раз она победила ровно год назад — 15 ноября 2021 года. Тогда удалось обыграть Андорру (1:0). С тех пор команда провела девять матчей и потерпела четыре поражения при шести забитых мячах и десяти пропущенных. Но нужно отдать должное — албанцы хоть и играют скучно, но не допускают разгромов. С близкими по уровню командами вроде Израиля, Исландии или Грузии команда Эдоардо Рейи выступалана равных.
Оставшаяся без чемпионата мира сборная Италии использует освободившееся время для подготовки к турнирам. Осенний цикл Лиги наций Роберто Манчини может записать себе в актив: итальянцы одержали две победы подряд над Англией (1:0) и Венгрией (2:0) и вышли в плей-офф.
Секрет успеха — переход на схему с тремя центральными защитниками. Поражение от Германии (2:5) вынудило Манчини искать новые варианты, и он решил, что с любимой схемой 4-3-3 добиться успеха не получится. Переход на 3-5-2 действительно сработал — против топовой Англии и шустрой Венгрии удалось сохранить ворота в целости. На то, что албанцы тоже не потревожат Доннарумму, можно поставить за 1.83.
Прогноз и ставка на матч Албания — Италия
Албания — не та команда, чей уровень позволит сопротивляться итальянцам. Вопрос в другом — какой игры ожидать от «Скуадры Адзурры»? Манчини затеял эксперименты со схемой, и пока переход на 3-5-2 себя оправдывает. Но есть ли смысл против слабой Албании выходить в три центральных защитника? Если тренерский штаб так решит, то много голов от этой игры можно не ждать. От Албании точно.
Рекомендуемая ставка: Албания не забьет за 1.83.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2