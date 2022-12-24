Хозяева финала внезапно одолели «Локомотив».

25 декабря состоится финал БЕТСИТИ Кубка России по волейболу, в котором новоуренгойский «Факел» сыграет с казанским «Зенитом». Игра состоится в Новом Уренгое и начнется в 14.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Арена». Старт трансляции — в 13.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч БЕТСИТИ Финала Кубка России «Факел» — «Зенит» 25 декабря 2022 года

Букемекерская компания БЕТСИТИ не верит в хозяев финала. Поставить на «Факел» можно за 8.50, это 11% вероятности. Успех «Зенита» доступен за 1.07 (89%).

Можете подстраховать хозяев при помощи форы по очкам: Ф1(+14.5) доступна за 2.05, Ф2(-14.5) — за 1.77.

Считаете, что игра продлится дольше трех партий? Поставить на это можно за 2.03, обратный исход доступен за 1.73. Поставить на тотал больше 4.5 партии можно с коэффициентом 6.20.

Сколько очков разыграют команды? Тотал больше 151.5 идет за 1.90, тотал меньше оценили так же.

Котировка на то, что первое очко будет выиграно эйсом, — 11.0. На победу блоком можно поставить за 9.00.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 3:0 в пользу «Зенита» за 1.80.

«Факел» — «Зенит»: прогноз и анализ матча БЕТСИТИ Финала Кубка России 25 декабря 2022 года

«Факел» порадовал болельщиков и удивил всех остальных — команда разгромила новосибирский «Локомотив» в полуфинале со счетом 3:0. Новоуренгойцы забрали первую и вторую партии со счетом 25:23, в третьей были еще более неумолимы — 25:21.

Хозяевам явно помогают родные стены — в третьей партии, когда дела «Локомотива» стали совсем плохи и до их вылета оставалось чуть-чуть, новосибирцы разными способами пытались завести друг друга — кричали, хлопали по плечам. Периодами это даже помогало («Локо» несколько раз вырывался вперед), но по итогу «Факел» спокойно забрал свое. Гости же были непривычно нервными для фаворитов матча.

Однако вряд ли сенсационная победа новоуренгойцев испугает «Зенит». Казанцы привыкли побеждать в Кубке России — за последние восемь лет они семь раз выигрывали трофей, теперь близок еще и седьмой. Учитывая форму команды (12 побед с 4 ноября) и всего две отданные партии за этот срок, шансы у гостей неплохие. Во всяком случае «Белогорье» они прошли спокойно (3:0), вообще не заметив соперника в третьей партии (23:15).

Поставить на то, что конкурентной борьбы не будет и в матче будет ровно три партии, можно за 1.73.

Прогноз и ставка на матч «Факел» — «Зенит»

У «Факела» получился удивительный полуфинал с результатом, которого от них никто не ждал: они всухую обыграли фаворита — новосибирский «Локомотив». Однако в финале ждет казанский «Зенит», выигравший семь Кубков России за последние восемь лет и претендующий на восьмой. Учитывая, что «Факел» по совокупной силе все еще может считаться самым слабым клубом в квартете участников БЕТСИТИ Финала четырех Кубка России по волейболу, мощная победа казанцев над «Белогорьем» должна насторожить хозяев финала. «Зенит» силен — и докажет это.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-14.5) за 1.77.