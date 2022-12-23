БЕТСИТИ и ВФВ учредили премию лучшим игрокам БЕТСИТИ Финала Кубка России
Букмекерская компания БЕТСИТИ и Всероссийская федерация волейбола учредили премию «БЕТСИТИ Лучший игрок матча».
Лучшего волейболиста будут выбирать по итогам каждой встречи «Финала четырех» Кубка и награждать во флеш-зоне. В решающем матче лучший игрок получит приз «БЕТСИТИ Лучший игрок финала». В экспертное жюри войдут представители букмекерской компании и ВФВ.
Награда выполнена в фирменном стиле турнира.
Вместе с запуском премии БЕТСИТИ и ВФВ подготовили розыгрыши футболок клубов и мячей с автографами игроков в социальных сетях, развлекательную программу и акции на стадионе в Новом Уренгое и другие активности.
Финал Кубка России пройдет 24-25 декабря в Новом Уренгое.
В «Финале четырех» сыграют «Зенит-Казань» (Казань), «Локомотив» (Новосибирск), «Белогорье» (Белгород) и «Факел» (Новый Уренгой).
Даты и время начала встреч:
24 декабря
14.00. «Зенит-Казань» — «Белогорье»;
17.00. «Локомотив» — «Факел».
25 декабря
14.00. Финал.
Время всех матчей — московское.